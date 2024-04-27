«Это историческая победа». Главный тренер «Уралмаша» Вергун – о матче с «Зенитом»

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал победу его команды в сегодняшнем матче 1/4 финала плей-офф Евролиги с санкт-петербургским «Зенитом».

«Поздравляю город и всех наших болельщиков с исторической победой. Объективно, это самая тяжелая победа из всех, что я добыл с командой — тем она ценнее.

Мы каждую игру стараемся менять тактически. Спасибо ребятам, что они дают возможность экспериментировать. Сегодня был пример здоровой команды, где каждый выполняет свою работу. Такая команда способна добиться чего-то значимого. На первый план я ставлю бойцовские качества и характер ребят. Екатеринбург, с победой! Встречаемся в понедельник в ДИВСе!» — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги.

«Уралмаш» обыграл сегодня «Зенит» со счётом 72:69, сократив счет в серии до 1-2. Четвёртый матч серии между «Уралмашем» и «Зенитом» пройдёт в понедельник, 29 апреля, в Екатеринбурге.