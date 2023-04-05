Ещё один турнир, удар по денежным мешкам и каннабис. В НБА — новое коллективное соглашение

Уже в сезоне-2023/2024 между НБА и профсоюзом её игроков вступит в силу новое коллективное соглашение. Это официальный договор между комиссионером, 30 владельцами команд и баскетболистами, который во многом определяет курс развития лиги в ближайшие семь лет. И на днях стороны наконец согласовали основные положения обновлённого протокола.

Никаких деталей не было раскрыто официально, но авторитетные инсайдеры уже осветили всё, что нам нужно знать. Рассказываем об основных условиях коллективного положения и о том, какой будет новая НБА.

Внутрисезонный турнир

Начнём с наиболее игрового аспекта. Уже со следующего сезона в лиге может появиться отдельный, внутрисезонный турнир, который будет частью регулярного чемпионата.

Впервые о его введении комиссионер НБА Адам Сильвер говорил ещё в 2019 году. В руководстве обсуждали различные форматы и вознаграждения для участников первенства – в первом вопросе вроде как вдохновлялись европейским футболом, а главным призом хотели сделать дополнительный драфт-пик. Но чего ожидать от соревнования, было непонятно, да и в целом у идеи было много противников. Владелец «Далласа» Марк Кьюбан вообще собирался бойкотировать турнир. Однако теперь, когда главные аспекты его проведения стали известны, у него это вряд ли получится.

Начиная с ноября каждая команда НБА проведёт определённое количество матчей, исход которых определит восемь участников раунда на выбывание и, что важно, будет учитываться в турнирной таблице регулярки. То есть это не отдельное соревнование, и никаких перерывов на него у клубов не будет – просто лига всеми силами пытается повысить значимость игр регулярного сезона.

В декабре команды проведут «Финал четырёх» на нейтральной территории (по слухам, в Лас-Вегасе), а два финалиста примут участие в дополнительном, 83-м матче в чемпионате. За победу во внутрисезонном первенстве коллектив получит денежное вознаграждение – призовой фонд будет рассчитан так, что каждый игрок заработает по $ 500 тыс.

Что интересно, подобный формат внутрисезонного чемпионата сохраняет пространство для расширения НБА. Многие отметили, что в случае с 32 командами вся система работала бы куда лучше. Восемь групп по четыре участника, победитель каждой из которых выходит в следующий раунд. Кто-то даже предполагает, что по такой логике в дальнейшем могут быть переформированы существующие дивизионы. Но это в будущем – и пока что далёком. А «внутрисезонка» стартует уже этой осенью.

Второй порог налога на роскошь

Существующий потолок зарплат и налог на роскошь в НБА, по сути, останутся нетронутыми. Но есть одно «но».

Для начала – небольшая справка для тех, кто не знает, как всё это вообще работает. В лиге существует «мягкий» потолок зарплат, размер которого меняется ежегодно в зависимости от суммарного дохода. Чтобы рассчитать конкретную цифру, берут примерно 43% от предполагаемой выручки в отдельно взятом сезоне и делят это число на 30 (по количеству команд). Для тех, чья зарплатная ведомость не вмещается в заданные рамки, устанавливают ещё одну планку – только вместо 43% берут 53%. Франшизы, которые выдают игрокам больше, чем позволяет вторая отметка, выплачивают также налог на роскошь, распределяемый между лигой и командами без переполненной платёжки.

Существует ещё один важный фактор – так называемый «эпрон». Это сумма примерно на $ 6 млн больше, чем порог налога на роскошь, при превышении которой активируется «жёсткий» потолок. Так, команды, которые провели «сайн-эн-трейд», использовали полное, неналоговое исключение среднего уровня или двухгодичное исключение, не могут превзойти эту отметку ни при каких условиях.

С новым коллективным соглашением в НБА появится второй «эпрон» – $ 17,5 млн сверх потолка налога на роскошь. И команды, которые не уместят в него свою платёжную ведомость, не смогут:

использовать любые исключения среднего уровня, в том числе налоговые;

принять игрока с большей зарплатой при обмене. На данный момент клубы, которые платят налог на роскошь, могут получить игрока с зарплатой на 125% больше, чем у того, кого они обменивают;

обменивать пики первого раунда, которые команда будет иметь в ближайшие семь лет;

подписывать баскетболистов с выкупленным контрактом;

использовать наличные в трейдах.

Ограничения довольно суровые, хотя, по сути, распространяются только на приобретение новых игроков. Получается, что команда, превысившая второй «эпрон», всё равно сможет увеличить платёжку за счёт переподписания собственных игроков, выбора новичков на драфте и заключения минимальных контрактов.

По большей части новые правила будут работать против команд, которые на протяжении последних лет плевали на потолок зарплат с высокой колокольни – например, «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт». Неудивительно, что Дрйэмонд Грин, чьё будущее в «Уорриорз» находится под угрозой именно из-за финансовых сложностей, остался недоволен:

«Игроки снова проиграли. Команды среднего и нижнего масштаба не тратят, потому что не хотят. Они хотят проигрывать. Вы увеличиваете их финансовые возможности просто для того, чтобы увеличить. Они отказываются от исключений среднего уровня. И ради этого мы поспешили подписать соглашение?»

Дрэймонд Грин Фото: Loren Elliott/Getty Images

Школьникам в НБА не место

Ненадолго прервёмся на то, о чём лига и профсоюз не сумели договориться – понижение минимального возраста для участия в драфте НБА. Согласно действующим правилам, его проспектам должно быть не менее 19 лет, а с момента окончания ими старшей школы должно пройти не менее одного года. В новом соглашении это условие остаётся.

У так называемого «уан-эн-дан» есть множество противников, но главный из них – комиссионер НБА Адам Сильвер. На протяжении нескольких лет он говорил о том, что находит существующие ограничения несправедливыми и хочет видеть 18-летних игроков на драфте. Но в этот раз его идею, видимо, так никто и не поддержал.

В ходе переговоров ни у одной из сторон данное нововведение не было в приоритете. Игроки не хотят, чтобы молодёжь вытеснила из лиги ветеранов (из которых, кстати, по большей части и состоит профсоюз), а генеральные менеджеры предпочли бы понаблюдать за проспектами дополнительный год в более сильной студенческой лиге. Так что «уан-эн-дан» – быть.

В остальном драфта коснулось лишь одно существенное изменение. Теперь те, кому повезло принять в нём участие, будут проходить медицинский осмотр, а его результаты будут разосланы командам, которые могут претендовать на конкретного игрока. Это поможет избежать ситуаций, в которых агенты молодых баскетболистов приукрашивают их физические кондиции, дабы направить своего клиента в конкретную команду. Вот так.

65 матчей и супермаксимальные контракты

Ещё одна, казалось бы, безобидная, но очень значимая поправка в новом коллективном соглашении затрагивает индивидуальные награды. Теперь, чтобы претендовать на звание самому ценному, лучшему защищающемуся игроку и так далее, а также на попадание во все три символические пятёрки, игрок должен провести не менее 65 матчей за сезон.

И всё бы ничего, если бы эти персональные достижения не гарантировали игрокам права на подписание супермаксимального контракта.

Представим, что правило о 65 матчах действует в нынешнем сезоне. Джоэл Эмбиид выбывает из гонки за MVP. Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Энтони Дэвис, Дэмьен Лиллард, Яннис Адетокунбо, Девин Букер, Пол Джордж, Джа Морант и Кавай Леонард не могут претендовать на попадание в символические сборные. Что это значит? Это значит, что туда войдут другие 15 игроков, которые не обязательно лучше, зато выполнили критерий. И все они получат право на «супермакс».

Дэмьен Лиллард Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Но чтобы не присуждать его совсем кому попало, символические пятёрки теперь не будут учитывать позиции игроков. Ну а тем, кто всё же будет в них включён, жизнь облегчат новые правила о супермаксимальных контрактах. На данный момент таковых на одну команду допускается всего два, но в новом соглашении это правило будет упразднено. Франшизы смогут подписывать на подобного рода контракты сколько угодно игроков, имеющих на него право.

Тут хочется передать привет «Кавальерс» – благодаря новому регламенту в следующем году они всё-таки смогут выдать Эвану Мобли супермаксимальный контракт, несмотря на то что таковые уже имеются у Дариуса Гарлэнда и Донована Митчелла. «Кливленд» – контендер, вот увидите.

Правило имени Джейлена Брауна?

Другое изменение обрадует поклонников «Бостон Селтикс», ведь благодаря ему команда всё-таки сможет удержать Джейлена Брауна после сезона-2023/2024.

Согласно существующим правилам, при подписании нового контракта ветераны могут претендовать не более чем на 20% прибавки по зарплате. И это ограничение не позволяет предоставить достойные условия тем, кто не подписал максималку сразу после контракта новичка, вроде того же Брауна, Домантаса Сабониса, Лаури Маркканена и Деджонте Мюррея.

Разберём на примере Джейлена. Предположим, он не попал ни в одну из символических сборных, что гарантировало бы ему «супермакс». По действующему соглашению с «Бостоном», в заключительный год игрок должен получить $ 30,7 млн. Получается, в сезоне-2024/2025 он мог бы претендовать всего на $ 36,9 млн, а в каждом последующем – на восемь процентов больше. Так, за ещё четыре года в «Бостоне» 26-летний Браун получил бы где-то $ 165,2 млн – значительно меньше, чем ему предложили бы на рынке свободных агентов.

Но теперь возможный «скачок» по зарплате удвоят – разрешат 40% вместо 20%. То есть команды смогут обеспечить куда более релевантные и привлекательные финансовые условия ключевым игрокам, которых они хотят удержать. Это, конечно, ещё не гарантирует, что Браун останется в «Селтикс», но теперь у них хотя бы есть такая возможность.

Всё могут игроки

В свете всего вышеперечисленного может показаться, что новые пункты коллективного соглашения служат исключительно для обогащения лиги и функционеров. Но нет – игрокам также удалось отстоять несколько прав.

Начнём с финансов – со следующего года баскетболистам разрешат инвестировать в клубы НБА и женскую НБА через частную, выбранную профсоюзом компанию. Да-да, в собственные команды, ну или в команды-конкуренты. Такой роскоши нет ни в одной другой спортивной лиге в США. Это, конечно, не уравняет распределение финансов между руководителями и игроками, но гарантированно поможет последним приумножить честно заработанные деньги.

Эмблема НБА Фото: Nic Antaya/Getty Images

До этого считалось, что наличие доли в той или иной франшизе может подтолкнуть игроков (или даже их объединения) к организации договорных матчей. С другой стороны, вложения в собственную франшизу могут и стать для них стимулом к лучшему выступлению и достижению результата. Как бы то ни было, теперь игроки вправе распоряжаться собственными инвестициями как душе угодно.

Вдобавок ко всему им разрешат вкладываться в две противоречивые отрасли и даже рекламировать их. Отрасли эти – беттинг и каннабис. Так что компании, с которыми заключать какие-либо договорённости раньше было запрещено, вскоре приобретут новых амбассадоров.

И раз уж зашла речь о марихуане… В рамках нового соглашения НБА полностью прекратит тестировать игроков на каннабис. Случайные, выборочные проверки прекратились ещё три года назад, в ковидном «пузыре», но лига оставляла за собой право на экспертизу в случае, когда игрок демонстрирует признаки употребления каннабиноидов. Когда-то Эл Харрингтон заявил, что подобное практикуют аж 85% баскетболистов в НБА. Что ж, теперь они могут вздохнуть спокойно ­– проверки и отстранения отменяются.