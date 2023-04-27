«Не провал, а шаг к успеху». Яннис так не считает, но «Бакс» облажались в серии с «Хит»

«Милуоки Бакс» завершил регулярный чемпионат в статусе лучшей команды в НБА с балансом 58-24. Ему моментально присудили статус одного из главных претендентов на чемпионство, а в первом раунде пророчили если не сухую, то чуть более скромную победу в пяти матчах. Вот только у прошедшего через турнир плей-ин «Майами Хит» были другие планы — выбить фаворита и войти в историю.

4-1 — с таким счётом серия завершилась в пользу «Хит». В выездном решающем матче им удалось одержать победу 128:126 в овертайме.

В регулярном чемпионате «Бакс» шли 51-3 в матчах, где имели преимущество по итогам третьей четверти — это лучший результат в лиге. Вот только в серии с «Хит» они умудрились дважды подряд растерять двузначный отрыв в заключительном отрезке. В четвёртой игре, завершившейся поражением 114:119, они отдали «+11». В пятой ­— «+16». И всё благодаря невероятному Джимми Батлеру.

В четвёртом матче он набрал без малого 56 очков, установив рекорд франшизы по результативности в плей-офф и оставив в шоке вообще всех. В решающей встрече у форварда было 42 очка, включая 12 подряд в заключительной четверти, которые и позволили «Хит» вернуться в игру.

Ни Джру Холидэй, ни Брук Лопес не сумели с ним справиться. Или правильнее будет сказать, что это Батлеру удалось справиться с ними — ведь эти два товарища являются самым надёжным звеном в обороне «Милуоки». Но под опекой того же Холидэя Джимбо набрал аж 66 очков за всю серию, реализовав 26 из 46 своих бросков. А это, между прочим, лучший защищающийся игрок в НБА по версии его коллег.

Неудивительно, что именно Батлер затащил «Милуоки» в овертайм в пятой встрече. За полсекунды до её окончания он каким-то чудом — в падении — затолкал мяч в кольцо после передачи Гэйба Винсента, который незадолго до этого реализовал важнейший трёхочковый.

Джимми Батлер Фото: Stacy Revere/Getty Images

Но винить в случившемся «Бакс» могут только самих себя. Во-первых, буквально за две секунды до сирены тренер Майк Буденхольцер убрал с площадки Лопеса, оставив свою команду без рим-протектора. Во-вторых, прямо перед этим Джру Холидэй не попал один из двух своих штрафных бросков. Будь он чуть точнее – не было бы никакого овертайма.

В целом реализация бросков с линии была одной из главных проблем «оленей» в пятой игре. Из аж 45 попыток — рекорд команды по сезону — точными оказались всего 28 (62%). Это включая 12 из 20 (60%) в заключительном отрезке и овертайме. Хуже остальных дела обстояли у Янниса Адетокунбо — 10 из 23 (43%).

Он, кстати, оформил дабл-дабл из 38 очков и 20 подборов. 33 очка добавил Крис Миддлтон, 18 баллов и 10 отскоков собрал Брук Лопес. Казалось бы, достойные цифры. Вот только в один момент нападение «Бакс» попросту заглохло. В свои последние 38 владений они набрали всего 24 очка — это унылые 0,63 балла в среднем. Для сравнения, в предшествующих 75 владениях у команды было 102 очка — то есть 1,36 в среднем. А вот на протяжении заключительных 18 минут Яннис и компания попали всего 5 из 27 с игры и допустили семь потерь.

Пиком уныния стала их последняя атака. За 5,3 секунды до окончания добавленной пятиминутки Винсент промахнулся с дальней, и Яннис сделал подбор. Он рванул на чужую половину, но ни самому Адетокунбо, ни Миддлтону бросить не дали, а когда мяч оказался в руках Грейсона Аллена, секунд оставалось всего три. И вместо того, чтобы бросить из-за дуги, он почему-то решил пройти под кольцо. Само собой, Аллен не успел расстаться с мячом до окончания матча — сирена, ставшая приговором, прозвучала раньше.

В социальных сетях на него сразу же обрушилась волна критики. Ведь во втором овертайме «Бакс» могли и побороться: Бэм Адебайо, Кевин Лав и Кайл Лоури удалились с паркета из-за перебора фолов. Но теперь Аллена отправляют в «Шанхай Шаркс», причём вместе с Буденхольцером, который по какой-то необъяснимой причине не использовал тайм-ауты в овертайме и, что главное, после того самого попадания Батлера. За оставшееся время «Бакс» могли если не атаковать кольцо, то хотя бы попытаться вынудить соперника на фол, но в итоге не сделали вообще ничего. На послематчевой конференции специалист признал ошибку.

Майк Буденхольцер Фото: Patrick McDermott/Getty Images

«Да, нам нужно было взять тайм-аут. Яннис атаковал, доставлял мяч Миддлтону, тот тоже атаковал. Мы всегда так играем, и всё получается хорошо. Но сегодня у нас не пошло».

То, что у «Милуоки» не пойдёт, подозревали ещё по окончании четвёртого матча, после которого Яннису потребовалась капельница — нет, не с успокоительными после 56 очков Батлера, а из-за травмы поясницы. Её лидер «Милуоки» заработал ещё 16 апреля, после чего выбыл из строя на восемь дней. Очевидно, что играть он продолжал через боль, а на фоне усталости к четвёртой четверти всплыли все проблемы, обсуждавшиеся в ходе сезона. Яннис не попадал с линии, со средней, с дальней, допустил три потери… В этом, конечно, есть и большая заслуга Бэма Адебайо, который буквально замучил Адетокунбо в концовке. Грустно то, что у Буденхольцера, наблюдавшего за всем этим, не нашлось ответа — он просто позволил Бэму издеваться над своим лучшим игроком.

Когда на пресс-конференции у Янниса спросили, считает ли он сезон проваленным, у грека внезапно проснулись внутренние Эринии.

«Боже мой. Ты задавал мне тот же вопрос и в прошлом году, Эрик (Нэм, эксперт The Athletic. – Прим. «Чемпионата»). Ты получаешь повышение каждый год? Нет? Значит, каждый год работы для тебя — это провал, да или нет? Нет. Каждый год ты работаешь для достижения цели. Будь то повышение, благополучие своей семьи, возможность обеспечить их жильём или позаботиться о родителях.

Это не провал, это шаг к успеху. Майкл Джордан играл 15 лет и выиграл шесть чемпионатов. Получается, остальные девять лет были провалом? Это то, что вы мне говорите».

При всём уважении к Адетокунбо шаг к успеху, скорее, сделали «Хит». В шестой раз в истории команды с восьмым номером посева удалось выбить соперника под первым номером. Да ещё и со счётом 4-1 в серии — такого не случалось вообще никогда. Теперь «Майами» предстоит встреча с «Нью-Йорк Никс» в полуфинале Восточной конференции. Эта серия стартует всего через три дня — 30 апреля.