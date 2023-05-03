Игровое утро в НБА: «Нью-Йорк» сделал 1-1 в серии с «Майами», «Лейкерс» начали с победы

Сегодня, 3 мая, прошёл очередной игровой день в рамках розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Нью-Йорк Никс» во второй раз сыграл с «Майами Хит» без Джимми Батлера в рамках 1/2 финала плей-офф в Восточной конференции. «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» открыли серию 1/2 финала в Западной конференции.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с нашей ежедневной подборкой.

«Нью-Йорк Никс» — «Майами Хит»

«Майами» сыграл без Джимми Батлера, лидера флоридского коллектива — вместо него встречу начал лёгкий форвард Калеб Мартин, который неплохо, кстати, проявил себя: 22 очка, восемь подборов и одна передача при показателе «плюс-минус» — «-14» — худший в команде.

В составе победителей разыгрывающий Джейлен Брансон набрал 30 очков (23 из них — во второй половине), пять подборов и две передачи. Баскетболист также стал самым результативным игроком матча. На подмоге были форварды Джулиус Рэндл и Ар Джей Барретт с 25 и 24 очками соответственно. У Джоша Харта лучший показатель «плюс-минус» встречи — «+16» с 14 очками, 11 подборами и девятью передачами.

«Никс» в нынешнем розыгрыше плей-офф одержали пятую победу при одном поражении, когда Рэндл принимает участие в играх. Показатели без него — 0-1. Тем временем Брансон стал первым игроком клуба с 2013 года, оформившим 30+ очков на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Ранее это удавалось Кармело Энтони в матче с «Индианой Пэйсерс».

На счету Барретта также пять трёхочковых попаданий. Форвард стал пятым игроком в истории клуба с 5+ «трёшками» в домашнем матче плей-офф. Ар Джей присоединился таким образом к Джейлену Брансону, Ларри Джонсону, Дереку Харперу и Джону Старксу (три раза).

Клатч, естественно, присутствовал: тут есть важное попадание Джоша Харта, его подборы в нападении и попытки «Майами» вернуться в игру, сделав разницу в три очка за 22 секунды до конца основного времени. Джимми Батлер сказал уже про себя: «Ждите от меня 50 очков в следующем матче!»

Джимми Батлер Фото: Кадр из трансляции

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс

Самый главный матч игрового дня. Сразу факт: «Голден Стэйт» и «Лейкерс» выиграли 10 из 30 последних розыгрышей плей-офф НБА — с 1993 по 2022 года. При этом за этот промежуток они лишь дважды одновременно выходили в постсезон – в 2007 и 2013 годах соответственно. Случай номер три — этот сезон — и команды встретились, конечно, не сразу, в первом раунде, а уже во втором.

Бигмен Энтони Дэвис и лёгкий форвард Леброн Джеймс на двоих набрали 52 очка. Разыгрывающий Д'Анджело Расселл помог звёздным товарищам по команде, добавив 19 баллов, шесть передач и три подбора. Разыгрывающий Деннис Шрёдер помог со скамейки запасных — 19 очков, три передачи и два подбора.

За шесть минут до конца основного времени игроки «Лейкерс» лидировали с разницей 14 очков при счёте 112:98, однако «Голден Стэйт» всё-таки смог довести дело до 112:112 во многом благодаря Стефену Карри, Джордану Пулу и Клэю Томпсону — первый так вообще попал «трёшку» при счёте 112:109 за полторы минуты до конца. И сразу мысли: «Лейкерс» поплыли!»

Но нет. Д'Анджело Расселл ответил лэй-апом — 114:112. Затем Леброн Джеймс попал всего один штрафной (115:112). Владение осталось за «Уорриорз», которое было испорчено промахами Джордана Пула. Шрёдер довёл дело до конца, установив счёт 117:112 после выхода на штрафную линию.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Героя дня: Энтони Дэвис

30 очков (11 из 19 с игры, 8 из 8 — штрафные)

23 подбора

5 передач

4 блок-шота

«Плюс-минус» — «+1».

В нужный и ответственный момент Дэвис не подводит и напоминает праймовую версия себя. Энтони стал первым игроком «Лейкерс» после Шакила О'Нила в 2004 году с 30+ очками и 20+ подборами в матчах плей-офф. Более того он стал вторым в истории постсезона после Тима Данкана с 30+ очками, 20+ подборами, 5+ передачами и 3+ блок-шотами.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Неудачник дня: Стефен Карри

27 очков (10 из 24 с игры, 6 из 13 — трёхочковые)

6 подборов

3 передачи

1 перехват

«Плюс-минус» — «-1».

Закон Стефена Карри звучит следующим образом: после провального матча следующий, как правило, будет запоминающимся. Сработает ли это правило? Узнаем в ночь на 5 мая. Тем не менее Карри стал первым игроком в истории плей-офф с 600+ трёхочковыми попаданиями.

Появление Кармело Энтони

Кармело Энтони, последний раз появлявшийся на площадке НБА в сезоне-2021/2022 в составе «Лейкерс», по сей день является любимцем шумной публики на «Мэдисон Сквер Гарден». 38-летний ветеран выступал за «Нью-Йорк Никс» на протяжении семи сезонов — с 2011 по 2017 года.

За этот период Энтони набирал в среднем 24,7 очка, семь подборов и 3,2 передачи, проводя на площадке 36 минут. В сезоне-2012/2013 набирал 28,7 очка — это лучший показатель Кармело в составе «Никс» и второй — за карьеру. Лучший снайперский сезон форвард провёл в сезоне-2006/2007 — 28,9 за «Денвер Наггетс».

Кармело Энтони Фото: Кадр из трансляции

В Кевона Луни всё-таки вселился Деннис Родман

Кевон Луни, который, по мнению Стива Керра, является одним из лучших центровых в лиге, продолжает штамповать подборы пачками. Так, за весь розыгрыш плей-офф на счету Луни 129 отскоков, где ближайший преследователь — Энтони Дэвис с 105 подборами. В среднем у Кевона 16,1 подбора, что также является лучшим показателем в плей-офф. Примечательно, что Луни в восьмой раз за постсезон делает 20+ подборов за игру.