Эмбиид пытался, но помощи от Хардена не было. «Бостон» повёл в серии с «Филадельфией»

Сегодня, 6 мая, — очередной игровой день в рамках розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Филадельфия Сиксерс» и «Бостон Селтикс» провели третий полуфинальный матч в Восточной конференции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с нашей подборкой.

«Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс перед матчем признался: «Мы позволили Джоэлу Эмбииду сыграть во втором матче после травмы, чтобы он вошёл в ритм. И это поможет ему сыграть хорошо в третьей игре». Перед встречей центровой камерунского происхождения как раз получил та самую заветную статуэтку имени Майкла Джордана. «Мотивация должна быть запредельной», — подумаете вы.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Бостон» начал с рывка 16:7, после которого Джеймсу Хардену пришлось пообщаться с судьями, в частности, со Скоттом Фостером. Обсудить, возможно, моменты, связанные с тем, почему он не зарабатывает на себе фолы. А «Селтикс» начали действительно бодро — 4 из 4 из-за дуги.

Однако ситуация к концу первой четверти коренным образом изменилась: «Сиксерс» ушли на маленький перерыв при счёте 29:28, Эмбиид неплохо защищался, гости внезапно перестали двигать мяч, как итог — рывок 11:0 не в свою пользу. Единственное верное действие «кельтов» — совершать броски с семи-восьми метров до кольца. Уже шесть «трёшек» из 13 попыток.

К большому перерыву счёт на табло — 57:50 — гости впереди. Харден и защитник Тайриз Макси на двоих набрали 15 очков, реализовав три броска из 14. Джеймс из «краски» так вообще ни разу не попал — 0 из 5. Предположу, что самое страшное — это наблюдать не за промахами Хардена, а видеть его полную незаинтересованность. Такое впечатление сложилось об игроке, который в первом матче оформил 45+6+2+1.

На мгновение болельщики «Бостона» испугались: Джейсон Тейтум отправился в раздевалку после повреждения левого колена после «исполнения Денниса Родмана» — прямой влёт в первые ряды. За две минуты до конца третьей четверти форвард вернулся на площадку и помог довести дело до 88:77, то и дело наращивая преимущество.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Превосходство «Селтикс» не менялось в заключительной 12-минутке. Правда, за четыре минуты до конца основного времени Эмбиид сократил отставание до четырёх баллов — 100:96. Ответная атака гостей также увенчалась успехом: центровой Эх Хорфорд попал «трёшку» после передачи Малкольма Брогдона (у Хорфорда по итогам 5 из 7 из-за дуги — определённо икс-фактор). Хозяевами взят тайм-аут.

Точку поставил Джейсон Тейтум, набравший после того самого тайм-аута «Сиксерс» семь очков и завершивший встречу с 27 очками, 10 подборами и пятью передачами. Джейлен Браун добавил 23 очка, семь подборов и ассистов. 17 и 15 очков — у Эла Хорфорда и защитника Маркуса Смарта.

В составе «Филадельфии» 30 очками отметился Джоэл Эмбиид, вторым лучшим скорером в команде стал Джеймс Харден с 16 баллами, форвард Тобиас Харрис выдал худший «плюс-минус» — «-18». «Селтикс» забирают третий матч и делают счёт в серии 2-1.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Герой матча: Джейсон Тейтум

27 очков (10 из 20 с игры, 3 из 11 — из-за дуги)

10 подборов

5 передач

2 перехвата и 1 блок-шот

«Плюс-минус» — «+13».

Клатч, клатч и ещё раз клатч (не в классическом понимании этого слова в рамках НБА)! Не возможно, а сто процентов. Джейсон Тейтум в концовке переиграл «Сиксерс» — в последних трёх минутах форвард набрал больше очков, чем игроки «Филадельфии» вместе взятые. И похоронил надежды местной публики этим попаданием.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Неудачник матча: Джеймс Харден

16 очков

11 передач

6 подборов

1 перехват

5 потерь

«Плюс-минус» — «-12».

Смеем предположить, в этом моменте в Хардена вселился Бен Симмонс. Кто не понял отсылку: разыгрывающий «Бруклин Нетс», имея возможности набрать лёгкие два очка после условного лэй-апа, предпочитал избавляться от мяча другим способом — отдать передачу. А удачный пас будет или нет, уже другой момент.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

По поводу остального: и так понятно, что Борода проводит не самые лучшие последние два матча серии. О чём могут говорить 5 из 28 с игры и 2 из 13 из-за дуги? Хардену стоит осознать тот факт, что он всё-таки Джеймс Харден, а не игрок глубокой ротации с привилегией держать мяч. Серия плей-офф 2019 года с «Голден Стэйт» — это тот Харден, который поддерживал уровень регулярки.

Статистическая сводка

Джеймс Харден обошёл Джерри Уэста и занял 15-е место в истории плей-офф НБА по количеству результативных передач за карьеру. У Уэста, логотипа лиги, было 970 ассистов. В первую тройку лидеров входят Мэджик Джонсон (2346), Леброн Джеймс (1957) и Джон Стоктон (1839). В нынешнем плей-офф игроки «Бостона» занимают первое место среди всех команд по проценту реализации бросков с игры, второе — по проценту реализации трёхочковых бросков; и также второе — по проценту реализации штрафных.

Цитатник

«Не понимаю я, как «Сиксерс» могут выиграть с травмированным Эмбиидом. Он же ведь хромает!» — писал известный журналист и телеведущий Скип Бэйлесс во время эфира. Тем временем коллега Бэйлесса по ESPN Майкл Уилбон жестко прошёлся по Джеймсу Хардену.

«Я очень сильно сомневаюсь, что мы ранее видели вот такую версию Хардена в плей-офф — самую худшую… Он как будто боится бросать по кольцу», — выразил мнение Уилбон. Не остались в стороне и локальные обозреватели.

«Сиксерс» не нужна версия Джеймса Хардена образца первого матча. Им нужна хотя бы какая-нибудь версия его», — верно подметил Дэвид Мёрфи из Philadelphia Inquirer. «Единственный игрок, который может остановить Джоэла Эмбиида — это сам Джеймс Харден», — иронизировал Майк Сильски из этого же издания.

Вопросы для обсуждения

Номер один. Зная репутацию (положительную и отрицательную, нужное — подчеркнуть) Эмбиида и Смарта, что произошло в этом моменте? Симуляция Маркуса, или Джоэл оказался просто сильным и заработал фол в нападении? Или 50/50? Есть такой школьный предмет — физика.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Номер два. Оценим действия защитника «Филадельфии» Де'Энтони Мелтона по 10-бальной шкале? Я бы поставил твёрдую двойку в данном случае. Или как действительно получить ненужный технический фол на ровном месте.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Номер три. Ощущается ли злой умысел со стороны Джоэла Эмбиида? «Обычный игровой момент», — многие ответят, не написав об этом сюда.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.