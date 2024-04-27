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Хуанчо Эрнангомес проходит медобследование и пропустит третий матч с «Маккаби»

Хуанчо Эрнангомес проходит медобследование и пропустит третий матч с «Маккаби»
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Форвард «Панатинаикоса» Хуанчо Эрнангомес пропустит третий и четвёртый матчи серии плей-офф Евролиги с «Маккаби Тель-Авив». Об этом сообщает издание Basket News.

Сообщается, что испанский игрок вернулся на родину и сейчас проходит медобследование.

После первой игры у Эрнангомеса были серьезные проявления синусита и мышечный спазм левой икры, из-за этого он не играл во второй игре.

Хуанчо Эрнангомес участвовал только в первой игре. В том проигранном «Панатинаикосом» матче он набрал три очка, сделал девять подборов и две передачи. Вторая встреча завершилась со счётом 95:79 в пользу греческой команды. Таким образом, после этого счёт в серии стал 1-1.

В отсутствие испанца ПАО придётся полагаться на других форвардов: Диноса Митоглу, Костаса Адетокумбо и Элефтериоса Манцукаса.

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