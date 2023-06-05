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Баскетбольная викторина по НБА за прошлую неделю: 5 июня 2023 года

Крупная ставка рэпера Дрейка и пацанские цитаты Леброна Джеймса. Что из этого вы помните?
Артемий Берстенев
Ставка Дрейка и цитаты Леброна Джеймса
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Продолжаем освежать память.

Очередная неделя в Национальной баскетбольной ассоциации позади, но мы продолжаем следить за событиями вокруг плей-офф североамериканской лиги. Сейчас баскетболисты «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» радуют нас своими выступлениями в финальной серии. «Чемпионат» предлагает принять участие в небольшой викторине, которая публикуется на еженедельной основе. Критика, пожелания и другие моменты категорически приветствуются.

Темы прошлой недели:
Николе Йокичу хватило одного матча, чтобы повторить достижение Леброна Джеймса
Видео
28 очков Батлера вывели «Майами» в финал плей-офф НБА
Никола Милутинов официально покинул ЦСКА
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