Крупная ставка рэпера Дрейка и пацанские цитаты Леброна Джеймса. Что из этого вы помните?

Очередная неделя в Национальной баскетбольной ассоциации позади, но мы продолжаем следить за событиями вокруг плей-офф североамериканской лиги. Сейчас баскетболисты «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» радуют нас своими выступлениями в финальной серии. «Чемпионат» предлагает принять участие в небольшой викторине, которая публикуется на еженедельной основе. Критика, пожелания и другие моменты категорически приветствуются.