Не «просто статистика». Неудержимые Йокич и Маррей сотворили историю в финале НБА

Третий матч финала НБА между «Наггетс» и «Хит» завершился поражением последних — 94:109. Одержать важную выездную победу и повести 2-1 в серии «Денверу» помогло историческое выступление Николы Йокича и Джамала Маррея: впервые в истории сразу два игрока в одной команде оформили трипл-дабл с 30 очками.

До этого подобного не случалось не то что в плей-офф, но даже в матчах регулярного чемпионата, чего уж говорить о финальной серии. На двоих Йокич и Маррей набрали столько же, сколько вся стартовая пятёрка «Хит», сделав при этом больше подборов и передач.

У Йокича было 32 очка, 10 передач и, внимание, 21 подбор. До абсолютного рекорда по отскокам ещё далеко — Билл Расселл в своё время дважды выдавал 40. Зато серб стал первым, кому удалось преодолеть отметку в 30 очков, 20 подборов и 10 результативных пасов в матче финала НБА. К тому же теперь он является единственным в истории лиги баскетболистом с 10 трипл-даблами в одном заходе плей-офф.

На своё достижение Никола отреагировал, как всегда, скромно:

«Если бы мы проиграли, никто об этом бы даже не упомянул. Если честно, мне всё равно. Это просто статистика».

Маррей записал на свой счёт 34 очка и по 10 передач и отскоков. 10-й подбор он оформил буквально за девять секунд до сирены об окончании матча, став третьим защитником, которому удалось сделать трипл-дабл с 30 очками в финальной серии. До него подобное удавалось только Стефену Карри и Джерри Уэсту. Он также стал третьим в истории игроком, набиравшим 10 и более передач в трёх матчах финала НБА подряд.

Никола Йокич и Джамал Маррей Фото: Jamie Schwaberow/Getty Images

Главный тренер Майк Мэлоун назвал это лучшим выступлением дуэта за семь лет в одной команде. Но даже если отложить в сторону их исторический перформанс, в третьем матче «Денвер» был попросту лучше оппонента.

Перед «Наггетс» стояла одна важнейшая задача — не отдать «Майами» заключительный отрезок. Накануне третьей встречи у «Хит» было «-24» по разнице очков в первых трёх четвертях, и аж «+90» — в четвёртой. Но в этот раз решающая 12-минутка осталась за «Денвером» — 27:26.

«В первых двух матчах они выиграли четвёртую четверть. Сегодня мы выиграли четвёртую четверть, и мы победили», — сказал после игры Мэлоун.

Взять верх над соперником в последней четверти «Денверу» неожиданно помог 22-летний Кристиан Браун. Получив мяч в быстром отрыве, он встретил сопротивление в лице грозного Джимми Батлера, но не побоялся пойти в контакт и забросил через того лэй-ап. Этот бросок вынудил Эрика Споэльстру взять тайм-аут и обеспечил «Наггетс» преимущество в «+21». Для самого же Брауна это было 15-е очко, сделавшее его третьим самым результативным в своей команде. За 19 минут со скамейки 21-й номер драфта-2022 попал семь из восьми с игры, набрав столько же, сколько в предыдущих семи матчах, вместе взятых.

В то же время у «Хит» с, назовём их так, игроками поддержки дела обстояли куда хуже. В начале второй четверти Калеб Мартин поймал кураж: он набрал восемь очков подряд, вколотив два трёхочковых и лэй-ап в транзишене после потери Йокича. Но после этого и он, как и весь «Майами», за исключением Батлера и Бэма Адебайо, угасли. Те также не показали своей лучшей игры, но Мартин в оставшиеся 30 минут набрал всего два очка, пока «Хит» реализовали всего 37% бросков с игры и 31,4% – из-за дуги. Отсутствие хотя бы третьей атакующей опции ощущалось как никогда: без помощи Мартина, Данкана Робинсона, Гэйба Винсента и Макса Страса «Хит» было тяжелее, чем обычно. И если они хотят противостоять надёжно выстроенному нападению «Денвера», для начала им придётся закрыть дыры в собственном. Может, даже досрочно вернуть Тайлера Хирроу, который всё ещё восстанавливается после перелома руки.

Джимми Батлер Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

К тому же в третьем матче «Наггетс» были хороши не только в нападении. Габариты, позволившие им буквально задавить «Хит» в «краске» и набрать оттуда 60 очков, пригодились и на другом конце площадки. Игроки «Майами» реализовали всего 38,2% бросков, находясь в пределах 2,5 м от кольца, и реализовали по 17 из 46 бросков что в трёхсекундной зоне, что за её пределами. Их атакующий рейтинг составил всего 102,2 — на 12,8 меньше, чем в среднем по нынешнему плей-офф.

«Они просто разгромили нас в «краске». Им не нужно было бросать трёхочковые. У них было, сколько там, 60 очков в «краске»? Не было необходимости создавать пространство на площадке. И мы не оказывали особого сопротивления. Да, нужно отдать должное их габаритам и прочему, но мы доказали, что можем завершать в «краске», когда мы в своей лучшей форме», — сказал после игры тренер «Хит» Эрик Споэльстра.

Это поражение стало для «Хит» третьим подряд на собственной площадке. До этого они уступили «Бостону» в четвёртой и шестой играх финала Восточной конференции. Четвёртый матч серии также состоится в Майами, куда уже доставили трофей имени Ларри О’Брайена. Останутся ли у «Хит» хоть какие-то шансы его заполучить? Узнаем уже в ночь на 10 июня. Начало встречи — в 3:30 мск.