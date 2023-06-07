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«Майами Хит» — «Денвер Наггетс», 8 июня 2023: онлайн-трансляция третьего матча финала плей-офф НБА

Продолжение финала НБА! «Майами» и «Денвер» проведут третий матч при равном счёте. LIVE
Артемий Берстенев
Майк Мэлоун и судья Джон Гобл
Аудио-версия:
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Кто-то точно выйдет вперёд. У нас в серии — 1-1.

Бытует мнение, что в случае победы «Майами Хит» в третьем матче флоридский коллектив станет чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации впоследствии. По крайней мере, психологически потом будет сложно «Денвер Наггетс» и в четвёртой игре. То же самое касается и подопечных Эрика Споэльстры — поражения нужно избегать!

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию третьей встречи.

НБА. Сетка плей-офф
НБА - плей-офф. Финал. 3-й матч
08 июня 2023, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лучшие скореры «Денвера» в финальной серии:

  1. Никола Йокич: 34 очка (60% с игры, 42,9% из-за дуги), 10,5 подбора и 9 передач.
  2. Джамал Маррей: 22 очка (48,6% с игры, 33,3% из-за дуги), 10 передач и 5 подборов.
  3. Аарон Гордон: 14 очков (70,6% с игры, 66,7% из-за дуги), 6,5 подбора и 1,5 передачи.

Лучшие скореры «Майами» в финальной серии:

  1. Бэм Адебайо: 23,5 очка (53,8% с игры, 100% штрафных), 11 подборов и 4,5 передачи.
  2. Гэйб Винсент: 21 очко (57,7% с игры, 56,3% из-за дуги), 4 передачи и 1 подбор.
  3. Джимми Батлер: 17 очков (39,4% с игры, 42,9% из-за дуги), 8 передач и 5,5 подбора.
✋ Приветствие
Live Артемий Берстенев

✋ Приветствие

Добрый день! Давайте сразу с интересного фактика? «Майами Хит» — абсолютный лидер в истории по количеству побед в конкретном плей-офф, будучи посеянным под восьмым номером, — 13.

Кто ещё входит в топ-5?

  1. «Нью-Йорк Никс» (1999) — 12.
  2. «Филадельфия Сиксерс» (2012) — 7.
  3. «Мемфис Гриззлиз» (2011) — 7.
  4. «Денвер Наггетс» (1994) — 6.
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