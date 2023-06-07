Продолжение финала НБА! «Майами» и «Денвер» проведут третий матч при равном счёте. LIVE

✋ Приветствие

Добрый день! Давайте сразу с интересного фактика? «Майами Хит» — абсолютный лидер в истории по количеству побед в конкретном плей-офф, будучи посеянным под восьмым номером, — 13.

Кто ещё входит в топ-5?