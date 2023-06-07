Продолжение финала НБА! «Майами» и «Денвер» проведут третий матч при равном счёте. LIVE
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Кто-то точно выйдет вперёд. У нас в серии — 1-1.
Бытует мнение, что в случае победы «Майами Хит» в третьем матче флоридский коллектив станет чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации впоследствии. По крайней мере, психологически потом будет сложно «Денвер Наггетс» и в четвёртой игре. То же самое касается и подопечных Эрика Споэльстры — поражения нужно избегать!
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию третьей встречи.
НБА - плей-офф. Финал. 3-й матч
08 июня 2023, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лучшие скореры «Денвера» в финальной серии:
- Никола Йокич: 34 очка (60% с игры, 42,9% из-за дуги), 10,5 подбора и 9 передач.
- Джамал Маррей: 22 очка (48,6% с игры, 33,3% из-за дуги), 10 передач и 5 подборов.
- Аарон Гордон: 14 очков (70,6% с игры, 66,7% из-за дуги), 6,5 подбора и 1,5 передачи.
Лучшие скореры «Майами» в финальной серии:
- Бэм Адебайо: 23,5 очка (53,8% с игры, 100% штрафных), 11 подборов и 4,5 передачи.
- Гэйб Винсент: 21 очко (57,7% с игры, 56,3% из-за дуги), 4 передачи и 1 подбор.
- Джимми Батлер: 17 очков (39,4% с игры, 42,9% из-за дуги), 8 передач и 5,5 подбора.
Live Артемий Берстенев
✋ Приветствие
Добрый день! Давайте сразу с интересного фактика? «Майами Хит» — абсолютный лидер в истории по количеству побед в конкретном плей-офф, будучи посеянным под восьмым номером, — 13.
Кто ещё входит в топ-5?
- «Нью-Йорк Никс» (1999) — 12.
- «Филадельфия Сиксерс» (2012) — 7.
- «Мемфис Гриззлиз» (2011) — 7.
- «Денвер Наггетс» (1994) — 6.
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