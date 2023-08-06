«Прорваться в НБА» или «Тренер Картер»? Рейтинг: 10 лучших фильмов про баскетбол

Баскетбол — это больше, чем просто спорт. Это страсть. Это культура. Это искусство. Неудивительно, что этой игре с мячом посвящён не один фильм: от «документалок» до голливудских блокбастеров. И для тех, кто в разгар межсезонья соскучился по её просмотру, мы представляем список лучших кинолент о баскетболе.
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«Тренер Картер» (Coach Carter), 2005
Фильм «Тренер Картер» с Самюэлем Л. Джексоном в главной роли основан на реальной истории. В 1999 году Кен Картер, тренер в старшей школе города Ричмонд (штат Калифорния), отстранил собственную непобеждённую команду от выступлений из-за плохой успеваемости, чем шокировал местную общественность. Он хотел преподать подопечным урок — научить их расставлять приоритеты и быть дисциплинированными. Это трогательная драма о том, как хороший тренер может изменить жизнь своих молодых игроков к лучшему, если он сосредоточен не только на победах.
«Космический джем» (Space Jam), 1996
Хочется посмотреть что-то с семьёй? Окунуться в детство? Может, вспомнить относительно молодого Майкла Джордана? Тогда «Космический джем» — это отличный вариант. В незамысловатом полумультипликационном фильме Эм Джей вместе с персонажами «Луни Тюнз» играет в баскетбол против сверхмощных инопланетян, которые хотят похитить Багза Банни и его друзей. Помимо Джордана, в съёмках приняли участие Маггси Богз, Шон Брэдли, Чарльз Баркли, Патрик Юинг, Ларри Джонсон и другие звёзды НБА, чьи таланты по сюжету были «украдены» инопланетянами. Один только саундтрек к этому фильму стоит его просмотра!
«Команда из штата Индиана» (Hoosiers), 1986
«Команда из штата Индиана» — это сказка об андердогах. Фильм рассказывает о судьбе баскетбольной команды из крохотного городка Хикори, расположенного в штате Индиана. События происходят в 1950-х. Главным героем фильма является Норман Дэйл, тренер с непростым прошлым, которому выпал второй шанс — его наняли работать с командой местной старшей школы. Её лучший игрок, Джимми Читвуд, покинул коллектив, и в распоряжении Дэйла есть всего семеро баскетболистов. Да ещё и в качестве помощника он выбирает страдающего алкоголизмом отца одного из них (Деннис Хоппер был номинирован на «Оскар» за эту роль). Его не поддерживает ни школа, ни город, но Дэйл всё равно пытается сделать из команды чемпиона штата.
«Прорваться в НБА» (Hustle), 2022
Поклонники НБА заметят в этом фильме много знакомых лиц: тут и действующие баскетболисты, которые играют самих себя, и легенды прошлых лет, и даже Марк Кьюбан затесался.
В «Прорваться в НБА» Адам Сэндлер играет роль скаута «Филадельфии Сиксерс» Стэнли Шугермана. Он отправляется за океан в поиске будущей звезды и находит Бо Круза (его роль исполняет Хуанчо Эрнангомес). Это обычный парень, который работает на стройке, но уж очень талантливый баскетболист. После уличного матча Шугерман увязывается за ним и уговаривает на диалог, пускай и не без помощи Дирка Новицки. В итоге Круз отправляется с ним в США, где ему предстоит принять участие в шоукейсе для проспектов драфта и попробовать себя против Кермита Уилтса, который должен уйти под вторым номером — его играет Энтони Эдвардс из «Миннесоты». Следующим этапом для Круза должен стать драфт-комбайн, но есть одна загвоздка…
«Белые люди не умеют прыгать» (White Men Can't Jump), 1992
Классика об американском стритболе 90-х — комедия о дружбе двух баскетболистов из разных слоёв общества, которые просто пытаются заработать на жизнь. Фильм рассказывает историю Билли Хойла, который играл в баскетбол на студенческом уровне, но из-за собственной игромании вляпался в неприятности с мафией. Он играет на деньги против ничего не подозревающих стритболлеров, которые недооценивают его из-за цвета кожи — ведь белые не умеют прыгать, правильно? Так Хойл встречает другого «хастлера» — Сидни Дина. Они объединяют усилия и становятся по-настоящему успешными на улицах Лос-Анджелеса. Роли главных героев исполняют Уэсли Снайпс и Вуди Харрельсон.
«Мечты о баскетболе» (Hoop Dreams), 1994
«Мечты о баскетболе» — документальный фильм о двух подростках из Чикаго, Артуре Эйджи и Уильяме Гейтсе, которые мечтают, несмотря ни на что, прорваться в профессиональный спорт. Один из них является учеником престижной старшей школы, пока второй вынужден покинуть её из-за финансовых сложностей. На пути к успеху они сталкиваются со множеством препятствий — плохие оценки, проблемы в семье, травмы на площадке. При этом фильм затрагивает и более глубокие проблемы, вроде классового и расового неравенства. И хотя картина длится почти три часа, она не даст отвлечься ни на секунду. До самых титров.
«Его игра» (He got game), 1998
«Его игра» — это душераздирающая история об отце и сыне. А ещё о том, как деньги и коррупция «проели» баскетбол изнутри. Главный герой, Хейзус Шаттлсворт, роль которого исполняет двукратный чемпион НБА Рэй Аллен, является топовым проспектом своего класса. Он должен выбрать колледж, за команду которого будет играть. Его отец, Джейк (Дензел Вашингтон) — заключённый, попавший в тюрьму за убийство. И губернатор штата готов гарантировать ему досрочное освобождение, если Джейк убедит своего сына присоединиться к местной команде «Биг Стэйт». Судьбу их будущего — совместного или уже нет — решит игра один на один.
«Игра по чужим правилам» (Glory road), 2006
Эта спортивная драма также основана на реальных событиях, произошедших в чемпионате NCAA в 1966 году. Времена меняются в университете Западного Техаса, где Дон Хаскинс становится руководителем баскетбольной программы. В отсутствие обширного финансирования он решает собрать свою лучшую команду, не оглядываясь на расовую принадлежность игроков. Так, он находит семерых темнокожих парней, у которых практически нет шансов поступить в колледж, и начинает работать с ними. Дон и его команда одерживают победу за победой, но сталкиваются с растущей ненавистью расистски настроенных болельщиков, игроков и родителей.
«Любовь и баскетбол» (Love & Basketball), 2000
Ищете чего-то более романтичного? Это мелодрама «Любовь и баскетбол». Фильм рассказывает историю Куинси «Кью» Маккола и Моники Райт, молодых ребят, которые поступают в Калифорнийский университет, чтобы играть в баскетбол. Кью — сын бывшего игрока НБА, и считается востребованным рекрутом в своём классе. Моника же всегда была недооценённым игроком, из-за чего ей пришлось самостоятельно пробивать путь наверх. Куинси и Моника были друзьями с самого детства, но со временем их отношения стали запутанными. После колледжа они пошли разными путями: теперь им предстоит не только выстроить карьеру в баскетболе, но и найти способ остаться вместе.
«Над кольцом» (Above the Rim), 1994
Название у этого фильма довольно буквальное, так что данков, показанных в экранное время, попросту не счесть. «Над кольцом» — история про Кайла Ли Уотсона, перспективного баскетболиста из Нью-Йорка. Он ждёт предложения от престижного колледжа Джорджтаун и находится под большим давлением. Кайл собирается принять участие в уличном турнире, где ему предстоит сделать выбор между излюбленным тренером Майком Роллинсом и Бёрди, местным наркодилером, роль которого исполняет легендарный рэпер Тупак Шакур.
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