«Прорваться в НБА» или «Тренер Картер»? Рейтинг: 10 лучших фильмов про баскетбол

А ещё есть легендарные «Космический джем» и «Белые люди не умеют прыгать». Какой выбор сделаешь ты?

Баскетбол — это больше, чем просто спорт. Это страсть. Это культура. Это искусство. Неудивительно, что этой игре с мячом посвящён не один фильм: от «документалок» до голливудских блокбастеров. И для тех, кто в разгар межсезонья соскучился по её просмотру, мы представляем список лучших кинолент о баскетболе.

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