10 вопросов, насколько хорошо вы знаете прозвища суперзвёзд НБА

Без уклона на игроков прошлого, конечно же.

Прозвище — неотъемлемая часть имиджа, если это касается суперзвёздного баскетболиста в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Во многом именно прозвище игрока чаще используется комментаторами во время матчей, СМИ и в обсуждениях между поклонниками. Сами баскетболисты, в свою очередь, регистрируют эти прозвища как товарные знаки и зарабатывают на этом, а иногда судятся.

«Чемпионат» предлагает принять участие в небольшой викторине и проверить, насколько хорошо вы знаете прозвища примечательных баскетболистов лучшей лиги мира.