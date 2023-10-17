10 вопросов, насколько хорошо вы знаете прозвища суперзвёзд НБА
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Без уклона на игроков прошлого, конечно же.
Прозвище — неотъемлемая часть имиджа, если это касается суперзвёздного баскетболиста в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Во многом именно прозвище игрока чаще используется комментаторами во время матчей, СМИ и в обсуждениях между поклонниками. Сами баскетболисты, в свою очередь, регистрируют эти прозвища как товарные знаки и зарабатывают на этом, а иногда судятся.
«Чемпионат» предлагает принять участие в небольшой викторине и проверить, насколько хорошо вы знаете прозвища примечательных баскетболистов лучшей лиги мира.
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