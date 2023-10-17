Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Прозвища звёзд НБА: тест, викторина, опрос

10 вопросов, насколько хорошо вы знаете прозвища суперзвёзд НБА
Артемий Берстенев
Тест по прозвищам звёзд НБА
Комментарии
Без уклона на игроков прошлого, конечно же.

Прозвище — неотъемлемая часть имиджа, если это касается суперзвёздного баскетболиста в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Во многом именно прозвище игрока чаще используется комментаторами во время матчей, СМИ и в обсуждениях между поклонниками. Сами баскетболисты, в свою очередь, регистрируют эти прозвища как товарные знаки и зарабатывают на этом, а иногда судятся.

«Чемпионат» предлагает принять участие в небольшой викторине и проверить, насколько хорошо вы знаете прозвища примечательных баскетболистов лучшей лиги мира.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android