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Майами Хит – Бостон Селтикс 84:104, как сыграли, победил Бостон Селтикс, результат матча плей-офф НБА 28 апреля

«Бостон» обыграл «Майами» в третьем матче серии, у Тейтума – дабл-дабл
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На площадке «Касейя Центр» завершился третий матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Счёт встречи — 84:104 в пользу гостей. Счёт в серии стал 1-2.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
84 : 104
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Адебайо - 20, Йович - 15, Хироу - 15, Жакез-мл. - 12, Хайсмит - 8, Миллз - 7, Мартин - 5, Брайант - 2, Ричардсон, Розир, Райт, Батлер, Робинсон, Лав, Робинсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 22, Браун - 22, Порзингис - 18, Уайт - 16, Хорфорд - 9, Притчард - 7, Хозер - 5, Холидэй - 3, Корнет - 2, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Михайлюк, Кета

«Бостон» выиграл первые три четверти, благодаря чему подошёл к заключительному отрезку с перевесом в 26 очков. За последние 12 минут «Майами» немного сократил отставание, однако этого всё же не хватило для победы.

Самым результативными игроками стал форвард гостей Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл: 22 очка и 11 подборов. В активе лёгкого форварда Джейлена Брауна 22 очка. У «Майами» отличился центровой Бэм Адебайо, набравший 20 очков.

Отметим, что игру пропускал лидер «Майами» Джимми Батлер. Четвёртая игра серии состоится также в Майами 29 апреля, начало в 23:00 мск.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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