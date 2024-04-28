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«Бостон» обыграл «Майами» в третьем матче серии, у Тейтума – дабл-дабл

На площадке «Касейя Центр» завершился третий матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Счёт встречи — 84:104 в пользу гостей. Счёт в серии стал 1-2.

«Бостон» выиграл первые три четверти, благодаря чему подошёл к заключительному отрезку с перевесом в 26 очков. За последние 12 минут «Майами» немного сократил отставание, однако этого всё же не хватило для победы.

Самым результативными игроками стал форвард гостей Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл: 22 очка и 11 подборов. В активе лёгкого форварда Джейлена Брауна 22 очка. У «Майами» отличился центровой Бэм Адебайо, набравший 20 очков.

Отметим, что игру пропускал лидер «Майами» Джимми Батлер. Четвёртая игра серии состоится также в Майами 29 апреля, начало в 23:00 мск.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.