Остин Ривз рассказал о новом ментальном настрое Энтони Дэвиса в серии с «Денвером»

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о выступлении своего партнёра по команде Энтони Дэвисе.

«Энтони Дэвис делает очень много всего для нашей команды. Это касается и атаки, и защиты, также он великолепен на подборе. Для него набрать 23 подбора по такой игре — это значит многое. Был виден его новый настрой и желание брать на себя игру», — заявил Ривз на послематчевой пресс-конференции.

Дэвис набрал 25 очка и сделал 23 подбора в четвёртом матче серии первого раунда с «Денвер Наггетс». Благодаря выступлению Энтони «Лос-Анджелес» смог взять первую победу в противостоянии со счётом 119:108. «Наггетс» продолжает лидировать в серии (3-1). Следующая игра состоится в Денвере. Коллективу из Колорадо нужно выиграть одну встречу, чтобы пройти в полуфинал Западной конференции.

Остин Ривз попал 18 трёхочковых бросков подряд