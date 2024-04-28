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Вагнер во 2-й половине матча набрал больше очков, чем игроки стартовой пятёрки «Кливленда»

Вагнер во 2-й половине матча набрал больше очков, чем игроки стартовой пятёрки «Кливленда»
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Немецкий форвард «Орландо Мэджик» Франц Вагнер набрал 23 очка во второй половине матча с «Кливленд Кавальерс». Таким образом, он оказался более результативен на этом отрезке, чем все стартовые игроки «Кливленда», вместе взятые (16).

Выступление Вагнера помогло «Орландо» победить со счётом 112:89. Таким образом, коллектив из Флориды сравнял счёт в серии (2-2). Ни одна из команд пока не смогла выиграть матч на гостевой площадке. Следующая встреча пройдёт в Кливленде.

В нынешнем сезоне Франц в среднем набирал 19,7 очка и делал 5,3 подбора. «Орландо» впервые смог выйти в плей-офф с 2020 года.

Победитель противостояния выйдет в полуфинал Восточной конференции, где сразится с командой из серии «Бостон Селтикс» — «Майами Хит».

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
27 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
112 : 89
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Орландо Мэджик: Вагнер - 34, Айзек - 14, Саггс - 12, Фульц - 12, Картер - 11, Банкеро - 9, Вагнер - 7, Океке - 3, Харрис - 3, Энтони - 3, Блэк - 2, Инглс - 2, Хьюстан, Ховард, Битадзе
Кливленд Кавальерс: Аллен - 21, Митчелл - 18, Мобли - 14, Гарлэнд - 14, Страс - 7, ЛеВерт - 5, Томпсон - 4, Моррис - 4, Ньянг - 2, Меррилл, Джонс, Окоро
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