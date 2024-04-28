Вагнер во 2-й половине матча набрал больше очков, чем игроки стартовой пятёрки «Кливленда»

Немецкий форвард «Орландо Мэджик» Франц Вагнер набрал 23 очка во второй половине матча с «Кливленд Кавальерс». Таким образом, он оказался более результативен на этом отрезке, чем все стартовые игроки «Кливленда», вместе взятые (16).

Выступление Вагнера помогло «Орландо» победить со счётом 112:89. Таким образом, коллектив из Флориды сравнял счёт в серии (2-2). Ни одна из команд пока не смогла выиграть матч на гостевой площадке. Следующая встреча пройдёт в Кливленде.

В нынешнем сезоне Франц в среднем набирал 19,7 очка и делал 5,3 подбора. «Орландо» впервые смог выйти в плей-офф с 2020 года.

Победитель противостояния выйдет в полуфинал Восточной конференции, где сразится с командой из серии «Бостон Селтикс» — «Майами Хит».