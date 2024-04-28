В ночь с 24 на 25 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли четыре матча серий 1/4 финала плей-офф в Восточной и Западной конференциях — по два на Востоке и на Западе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 28 апреля

«Орландо Мэджик» – «Кливленд Кавальерс» — 112:89 (счёт в серии 2-2).

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 85:106 (счёт в серии 0-3).

«Майами Хит» – «Бостон Селтикс» — 84:104 (счёт в серии 1-2).

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Денвер Наггетс» — 119:108 (счёт в серии 1-3).

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Франц Вагнер («Орландо») — 34 очка, 13 подборов и четыре ассиста.