Все результаты игрового дня плей-офф НБА 28 апреля
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В ночь с 24 на 25 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в ходе которого прошли четыре матча серий 1/4 финала плей-офф в Восточной и Западной конференциях — по два на Востоке и на Западе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня плей-офф НБА 28 апреля
- «Орландо Мэджик» – «Кливленд Кавальерс» — 112:89 (счёт в серии 2-2).
- «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 85:106 (счёт в серии 0-3).
- «Майами Хит» – «Бостон Селтикс» — 84:104 (счёт в серии 1-2).
- «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Денвер Наггетс» — 119:108 (счёт в серии 1-3).
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Франц Вагнер («Орландо») — 34 очка, 13 подборов и четыре ассиста.
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
27 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
112 : 89
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Орландо Мэджик: Вагнер - 34, Айзек - 14, Саггс - 12, Фульц - 12, Картер - 11, Банкеро - 9, Вагнер - 7, Океке - 3, Харрис - 3, Энтони - 3, Блэк - 2, Инглс - 2, Хьюстан, Ховард, Битадзе
Кливленд Кавальерс: Аллен - 21, Митчелл - 18, Мобли - 14, Гарлэнд - 14, Страс - 7, ЛеВерт - 5, Томпсон - 4, Моррис - 4, Ньянг - 2, Меррилл, Джонс, Окоро
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 22:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
85 : 106
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 19, Макколлум - 16, Джонс - 15, Мёрфи - 10, Нэнс - 9, Валанчюнас - 7, Маршалл - 5, Дэниэлс - 4, Альварадо, Хоукинс, Лидделл, Райан, Зеллер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 24, Гидди - 21, Уильямс - 21, Дорт - 12, Холмгрен - 6, Джо - 6, Уиггинс - 6, Уильямс - 5, Уоллес - 5, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс, Мускала
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
84 : 104
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Адебайо - 20, Йович - 15, Хироу - 15, Жакез-мл. - 12, Хайсмит - 8, Миллз - 7, Мартин - 5, Брайант - 2, Ричардсон, Розир, Райт, Батлер, Робинсон, Лав, Робинсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 22, Браун - 22, Порзингис - 18, Уайт - 16, Хорфорд - 9, Притчард - 7, Хозер - 5, Холидэй - 3, Корнет - 2, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Михайлюк, Кета
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 108
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Дэвис - 25, Расселл - 21, Ривз - 21, Принс - 9, Хатимура - 9, Винсент - 3, Динвидди - 1, Кристи, Хэйс, Льюис, Вуд
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Портер - 27, Маррей - 22, Колдуэлл-Поуп - 14, Гордон - 7, Холидэй - 3, Уотсон - 2, Браун, Строутер, Тайсон, Джордан, Джексон, Ннаджи, Пикетт
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