«Оклахома» в третий раз обыграла «Нью-Орлеан» в серии плей-офф НБА

Завершился третий матч серии плей-офф НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в Нью-Орлеане на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 106:85 (23:19, 37:27, 25:23, 21:16). Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Оклахомы».

Самым результативным игроком стал защитник гостей Шей Гилджес-Александер. Он набрал 24 очка, сделал пять подборов и восемь передач. Лучшим в составе «Пеликанс» был форвард Брэндон Ингрэм, набравший 19 очков и сделавший четыре подбора и семь передач.

Первый матч серии «Оклахома-Сити Тандер» выиграла со счетом 94:92, второй – 124:92.

Четвертый матч серии между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Оклахома-Сити Тандер» пройдёт в понедельник, 29 апреля, в Нью-Орлеане.