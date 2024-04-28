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«Оклахома» в третий раз обыграла «Нью-Орлеан» в серии плей-офф НБА

«Оклахома» в третий раз обыграла «Нью-Орлеан» в серии плей-офф НБА
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Завершился третий матч серии плей-офф НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в Нью-Орлеане на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 106:85 (23:19, 37:27, 25:23, 21:16). Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Оклахомы».

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 22:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
85 : 106
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 19, Макколлум - 16, Джонс - 15, Мёрфи - 10, Нэнс - 9, Валанчюнас - 7, Маршалл - 5, Дэниэлс - 4, Альварадо, Хоукинс, Лидделл, Райан, Зеллер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 24, Гидди - 21, Уильямс - 21, Дорт - 12, Холмгрен - 6, Джо - 6, Уиггинс - 6, Уильямс - 5, Уоллес - 5, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс, Мускала

Самым результативным игроком стал защитник гостей Шей Гилджес-Александер. Он набрал 24 очка, сделал пять подборов и восемь передач. Лучшим в составе «Пеликанс» был форвард Брэндон Ингрэм, набравший 19 очков и сделавший четыре подбора и семь передач.

Первый матч серии «Оклахома-Сити Тандер» выиграла со счетом 94:92, второй – 124:92.

Четвертый матч серии между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Оклахома-Сити Тандер» пройдёт в понедельник, 29 апреля, в Нью-Орлеане.

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