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Джейсон Тейтум повторил достижение Брайанта и Леброна по набранным очкам в плей-офф

Джейсон Тейтум повторил достижение Брайанта и Леброна по набранным очкам в плей-офф
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 22 очка в третьем матче серии с «Майами Хит» (104:84). Таким образом, он добрался до отметки в 3000 очков в играх плей-офф НБА. Покорилось это достижение баскетболисту в 26 лет, он стал третьим игроком в истории НБА, кому удавалось покорить это достижение до 27 лет. Помимо Тейтума, в списке присутствуют Коби Брайант и Леброн Джеймс.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
84 : 104
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Адебайо - 20, Йович - 15, Хироу - 15, Жакез-мл. - 12, Хайсмит - 8, Миллз - 7, Мартин - 5, Брайант - 2, Ричардсон, Розир, Райт, Батлер, Робинсон, Лав, Робинсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 22, Браун - 22, Порзингис - 18, Уайт - 16, Хорфорд - 9, Притчард - 7, Хозер - 5, Холидэй - 3, Корнет - 2, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Михайлюк, Кета

«Бостон» повёл в серии со счётом 2:1. Следующая игра пройдёт в Майами. Отметим, что серию пропускает лидер «Хит» Джимми Батлер.

Команды встречались в прошлогоднем плей-офф в финале Восточной конференции. «Майами» смог пройти дальше, одолев «Селтикс» со счётом 4-3.

В нынешнем сезоне «кельты» стали лучшей командой регулярки по соотношению побед и поражений.

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