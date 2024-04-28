Джейсон Тейтум повторил достижение Брайанта и Леброна по набранным очкам в плей-офф

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 22 очка в третьем матче серии с «Майами Хит» (104:84). Таким образом, он добрался до отметки в 3000 очков в играх плей-офф НБА. Покорилось это достижение баскетболисту в 26 лет, он стал третьим игроком в истории НБА, кому удавалось покорить это достижение до 27 лет. Помимо Тейтума, в списке присутствуют Коби Брайант и Леброн Джеймс.

«Бостон» повёл в серии со счётом 2:1. Следующая игра пройдёт в Майами. Отметим, что серию пропускает лидер «Хит» Джимми Батлер.

Команды встречались в прошлогоднем плей-офф в финале Восточной конференции. «Майами» смог пройти дальше, одолев «Селтикс» со счётом 4-3.

В нынешнем сезоне «кельты» стали лучшей командой регулярки по соотношению побед и поражений.