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Леброн впервые с 2020 года одержал победу над «Денвером» в рамках плей-офф НБА

Леброн впервые с 2020 года одержал победу над «Денвером» в рамках плей-офф НБА
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В ночь с 27 на 28 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 119:108. Таким образом, Леброн Джеймс вместе с «Лейкерс» впервые переиграли «Денвер» с 2020 года.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 108
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Дэвис - 25, Расселл - 21, Ривз - 21, Принс - 9, Хатимура - 9, Винсент - 3, Динвидди - 1, Кристи, Хэйс, Льюис, Вуд
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Портер - 27, Маррей - 22, Колдуэлл-Поуп - 14, Гордон - 7, Холидэй - 3, Уотсон - 2, Браун, Строутер, Тайсон, Джордан, Джексон, Ннаджи, Пикетт

Состоялась эта победа во время плей-офф 2020 года в «пузыре». Команды встретились в рамках финала Западной конференции. Калифорнийский коллектив переиграл «Денвер» в серии со счётом 4-1 и вышел в финал, где выиграл своё первое чемпионство с 2010 года.

В текущей серии в счёте ведёт «Денвер» (3-1). Следующая игра противостояния состоится в Денвере.

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