Леброн впервые с 2020 года одержал победу над «Денвером» в рамках плей-офф НБА

В ночь с 27 на 28 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 119:108. Таким образом, Леброн Джеймс вместе с «Лейкерс» впервые переиграли «Денвер» с 2020 года.

Состоялась эта победа во время плей-офф 2020 года в «пузыре». Команды встретились в рамках финала Западной конференции. Калифорнийский коллектив переиграл «Денвер» в серии со счётом 4-1 и вышел в финал, где выиграл своё первое чемпионство с 2010 года.

В текущей серии в счёте ведёт «Денвер» (3-1). Следующая игра противостояния состоится в Денвере.