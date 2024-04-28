«Лейкерс» обыграли «Денвер» в матче плей-офф НБА с 30 очками Леброна и трипл-даблом Йокича

В ночь с 27 на 28 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 119:108 и сократили отставание в серии — 1-3 (103:114, 99:101, 105:112, 119:108).

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал 39-летний Леброн Джеймс, на счету которого 30 набранных очков, пять подборов и четыре результативных паса. В составе «Денвера» лучшим стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл — 33 очка, 14 подборов и 14 результативных передач.

Пятый матч серии между «Лейкерс» и «Наггетс» пройдёт в Денвере в ночь с 29 на 30 апреля мск.