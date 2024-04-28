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Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс 119:108, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф НБА 28 апреля

«Лейкерс» обыграли «Денвер» в матче плей-офф НБА с 30 очками Леброна и трипл-даблом Йокича
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В ночь с 27 на 28 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 119:108 и сократили отставание в серии — 1-3 (103:114, 99:101, 105:112, 119:108).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 108
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Дэвис - 25, Расселл - 21, Ривз - 21, Принс - 9, Хатимура - 9, Винсент - 3, Динвидди - 1, Кристи, Хэйс, Льюис, Вуд
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Портер - 27, Маррей - 22, Колдуэлл-Поуп - 14, Гордон - 7, Холидэй - 3, Уотсон - 2, Браун, Строутер, Тайсон, Джордан, Джексон, Ннаджи, Пикетт

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал 39-летний Леброн Джеймс, на счету которого 30 набранных очков, пять подборов и четыре результативных паса. В составе «Денвера» лучшим стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл — 33 очка, 14 подборов и 14 результативных передач.

Пятый матч серии между «Лейкерс» и «Наггетс» пройдёт в Денвере в ночь с 29 на 30 апреля мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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