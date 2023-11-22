«С Львом Лещенко здороваемся при встрече». Интервью с опытным форвардом московской МБА

Баскетболист Евгений Валиев имеет богатый опыт игры в лучших клубах России, в том числе в «Зените» и УНИКСе. С лета 2022 года он является игроком МБА, которая серьезно потрепала нервы всем лидерам Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне.

«Чемпионат» пообщался с 33-летним форвардом на актуальные темы и не только. В частности, баскетболист рассказал о взаимоотношениях с тренером, деталях продления контракта и коммуникации с молодыми игроками.

Доверие тренера нужно каждому игроку

Главный тренер ПБК МБА Василий Карасёв Фото: vtb-league.com

— Как оцените непростой старт сезона для МБА?

— Наверное, немного не то, что мы ожидали. Все матчи проиграли в концовке, конечно, хотелось их выиграть, но концовка пока что-то нам не дается, и когда входим в неё в равной борьбе, то удача пока не на нашей стороне, ну или опыт ещё не на нашей стороне, чтобы выигрывать их. Могло быть и лучше, но имеем то, что имеем.

— В прошлом году МБА раньше других начала подготовку, и многие говорили, что именно с этим связан такой резвый старт команды, это позволило быстрее вкатиться в сезон. В этом году другие клубы как будто решили повторить этот ход.

— Честно говоря, не следил за тем, когда другие команды начали предсезонку. Прошлогодний наш опыт показал, что это дает свои плоды, в этом сезоне мы тоже рано начали, как и в прошлом. Как и говорил, концовки нам пока не даются, но в плане физики и понимания игры друг с другом всё наладили более-менее хорошо.

— В этом году в лиге два новичка. «Руна» начинает очень резво и где-то даже лучше, чем МБА в прошлом году, это же можно сказать и про «Енисей». Насколько удивляет это?

— Я только рад, когда появляются новые команды и они хорошо начинают — это доказывает, что они не зря попали в лигу. Думаю, это хорошо для российского баскетбола, чемпионат автоматически становится интереснее. «Енисей» приятно удивляет, они подписали сильных иностранцев, которые очень хорошо сейчас тащат.

— Вы поиграли в разных командах, но после «Зенита» у вас был непростой период в карьере. Насколько важно после этого доверие Василий Карасева, когда он позвал в МБА?

— Доверие тренера каждому игроку нужно, ты раскрываешься, начинаешь более уверенно действовать. Мне очень приятно, что у него это доверие присутствует.

Над новым контрактом думал недолго, но было интересно посмотреть, какие ещё предложения будут

Евгений Валиев Фото: vtb-league.com

— Летом вы переподписали контракт с МБА. Как долго думали над этим предложением, рассматривали ли ещё какие-то варианты?

— Не сразу согласился, но думал недолго. Было интересно посмотреть, какие ещё предложения будут, но основная цель была остаться здесь.

— МБА — довольна молодая команда, но вы и Евгений Воронов — более опытные игроки. Насколько роль ветерана стала уже привычной, как часто приходится давать советы молодым?

— Мы немного дольше находимся в спорте и чуть больше имеем опыта. Если мы видим, что где-то можем помочь советом, то почему бы не подсказать? Если это поможет — хорошо, будем довольны. Если нет, то хотя бы высказали, чтобы игрок понимал, что можно делать так или иначе. Просто делимся своим опытом и хотим только помочь.

— Вы сами были молодым игроком, чьи советы помогали больше?

— Сейчас уже и не вспомню, в каждой команде кто-то да помогал советами. На самом деле, сейчас в МБА не всегда понимаешь, что ты ветеран. Общаешься с молодыми игроками и порой чувствуешь себя на их уровне, иногда тоже смотришь по сторонам и ищешь того, кто тебе подскажет.

— Была ли в вашей карьере если не дедовщина, то моменты, когда ветераны прям диктовали свои правила и условия молодёжи?

— Чего-то жёсткого не было. Даже не знаю, какой пример привести, у меня всё было спокойно. Если только что-то стандартное.

Всегда было больше желания играть в защите, чем в нападении

Евгений Валиев (справа) и игрок «Зенита» Андрей Зубков Фото: vtb-league.com

— В МБА у вас есть возможность работать по другому графику, подводя именно себя к играм в оптимальной форме: где-то не работая в общей группе, где-то пропуская тренировку?

— Иногда тренер даёт мне скидку, иногда какие-то тренировки могу пропустить, если со здоровьем что-то, если травмы какие-то обострились. Сейчас чуть больше замен стало во время тренировочного процесса.

— Вы играли в Химках, Люберцах. Сейчас, в Москве, прочувствовали на себе жилищный вопрос? Насколько тяжело решался этот вопрос при переезде?

— Этот вопрос лучше адресовать моей жене, вечные переезды — это её мука, потому что она ими занимается. У меня не так много вещей, а вот у жены, у сына, кота… Пока всё продумаешь… Спасибо моей жене большое (смеётся).

— В МБА полностью сформирована пирамида команд не только мужских, но и женских, которые исторически более успешны были, ещё до появления мужской команды в Единой лиге ВТБ. Удается ли общаться с кем-то, следить за играми одноклубников?

— Давайте будем честны — девчонки до сих пор приносят больше наград. Стараюсь, когда есть возможность, посмотреть игры наших команд, графики не всегда совпадают. В зале пересекаемся, парой слов перекидываемся. В этом плане очень сплочённый клуб в общем, а не отдельно взятая команда.

— На играх МБА можно часто встретить Льва Лещенко, который был президентом «Триумфа», затем имел отношение к «Зениту». Можете объяснить, откуда у звезды эстрады такая любовь к баскетболу?

— Мы общаемся, при встрече здороваемся, но никогда у меня не закрадывался этот вопрос.

— Он говорил, что следит за МБА по трём причинам: Василий Карасев, Евгений Валиев и Евгений Воронов.

— Получается так. Мы все вместе собрались в «Триумфе», разбежались, но потом опять собрались.

— Часто ли вы вспоминаете времена «Триумфа» и есть ли сейчас в России клуб, который похож на тот проект?

— Обычно сидим с ребятами, вспоминаем что-то из того времени. Чтобы понять, какой клуб похож — это нужно побывать внутри. Внешне невозможно ответить. Ну пусть будет у МБА схожая идеология. Может быть, у МБА она более обширная, но в целом можно сравнить.

Евгений Валиев Фото: БК «Триумф»

— Раньше вы пересекались с Евгением Вороновым не только в Люберцах, но и в «Зените», сейчас с Василием Николаевичем вы опять в одной команде. Помните, как тогда работали в «Триумфе»?

— Помню прекрасно, Женя как раз пришёл из ЦСКА и очень сильно нам помог, он влился в тот «Триумф» и стал сразу лидером. Я тогда ещё был в ранге молодого, мне игралось с ним хорошо, когда выходили вместе. До сих пор у нас налажено игровое взаимопонимание друг с другом.

— Как охарактеризуете свою роль на площадке? Вы не так часто становитесь самым результативным, не забиваете сверху, но многие тренеры говорят, что нужно быть похожим на Валиева. Как считаете почему?

— Ну тут всё вместе: отработать в защите, подстраховать, где-то прыгнуть за мячом. Нападение ещё можно натренировать, а вот в защите… У меня всегда было больше желания играть в защите, а не в нападении, возможно, это и осталось. Именно из-за этого я вызываю у команд желание меня подписать.

— Когда поняли, что интереснее именно в защите?

— Я никогда не набирал много очков, всё время играл на подборе и в защите. Может быть, в детстве больше забивал, но там всё по-другому.

— Иногда кажется, что вы с Вороновым прыгаете за «мёртвыми» мячами, а молодые где-то не всегда проявляют такое рвение. Не хочется им насчёт этого высказать?

— Ну это уже после игры или тренировки, да, можно сказать. Но мы прыгаем за такими мячами в том числе, чтобы своим примером показать, как это нужно делать.

— Раньше казалось, что если Валиев попадал один трёхочковый за сезон — это стабильность. Но уже в этом сезоне вы порой попадаете по два за матч. С чем это связано?

— У меня в основном вся игра проходит под кольцами, и на трёхочковой дуге я оказываюсь не так часто. Сейчас уже стал посмелее в плане броска, видимо, отточил немного. Если уже остаюсь на трёхочковой, то задумываться не буду — брошу. Раньше я бы, скорее всего, отдал мяч и пошёл дальше делать свою работу.