Прокачанная версия Каспера Уэйра. Стэнли Уиттакер может стать надеждой «Уралмаша»

27 декабря «Уралмаш» объявил о подписании американского разыгрывающего Стэнли Уиттакера. Это произошло после того, как команда рассталась с Джошем Перкинсом. «Чемпионат» рассказывает о новобранце екатеринбургской команды и оценивает перспективы баскетболиста в Единой лиге ВТБ.

Ранние годы и NCAA

Стэнли Уиттакер Фото: Университет «Кейзер»

Уиттакер родился в Филадельфии в 1994 году. В детстве он выбирал между баскетболом, бейсболом и американским футболом, но решил связать свою жизнь именно с первым видом спорта. Обычно игроки, которые не являются топовыми школьными проспектами, стараются выбрать колледж поближе к дому, но Стэнли точно не из этого числа.

Первые два сезона в NCAA он выступал за «Фрэнк Филлипс Колледж» из Техаса. Эта программа была представлена в первом дивизионе университетского баскетбола, но спустя два сезона Уиттакер перешёл в «Кейзер» из второго дивизиона, который базировался во Флориде. Примечательно, что той командой руководил Ролли Массимино, который с 1973 по 1992 год возглавлял университет «Виллановы». К слову, в 1985 году он привёл «Уайлдкэтс» к чемпионству в национальном первенстве.

Третий и четвёртый сезоны в студенческом баскетболе прошли для Стэнли более удачно, но всё же о перспективах в НБА говорить не приходилось.

Профессиональная карьера

Стэнли Уиттакер Фото: Markus Tobisch/Getty Images

Примечательно, что в некотором роде его карьера была под угрозой. После колледжа он на протяжении двух лет не мог найти себе команду. В этот период он занимался тем, что тренировал детей. В одном из интервью Стэнли признавался, что никогда не гнался за статусом, просто хотел играть в баскетбол и зарабатывать деньги.

И всё же в 2020 году ему удалось подписать первый профессиональный контракт. Это был клуб «Йонава» из второго литовского дивизиона. Однако уже по ходу дебютного сезона Уиттакер присоединился к австрийской команде «UBSC Грац». В этом же коллективе он провёл и второй профессиональный сезон.

После этого американец всё же решил покинуть Австрию, но перебрался буквально по соседству — в Германию, став игроком «Карлсруэ Лайонс» из Второй Бундеслиги. В новой команде Уиттакер проявил себя выше всяческих похвал, набирая в среднем за сезон 22,6 очка, 5,2 подбора и 6,7 передачи, чем заслужил повышение. Сезон-2022/2023 он начал в «Вюрцбурге» из Первой Бундеслиги.

В главном немецком чемпионате Стэнли также не растерялся, набирая в среднем 18,0 очка за игру. По итогу летом 2023 года Уиттакер перешёл в «Динамо Сассари» из Италии и дебютировал в еврокубках. Безусловно, это совсем другой уровень, другая роль, другие соперники. Стэнли немного просел по статистике, но это было связано в том числе и с тем, что он потерял в игровых минутах. При этом стоит отметить, что именно в Лиге чемпионов он действовал более эффективно, чем в чемпионате Италии.

Какой игрок и перспективы в Единой лиге ВТБ

Стэнли Уиттакер Фото: Пресс-служба чемпионата Италии по баскетболу

Можно ли Уиттакера сравнить с каким-то игроком из Единой лиги ВТБ для общего понимания? Да. Стэнли по стилю очень напоминает одного из лидеров ЦСКА — Каспера Уэйра, причём представляется более прокачанной версией.

Несмотря на то что он на целых пять сантиметров выше Уэйра, всё равно по лиге Уиттакер будет одним из самых низкорослых баскетболистов. При этом первое, что нужно выделить — его взрывная скорость, особенно убийственный первый шаг. В защите он также неплох на ногах.

Стэнли больше привык набирать очки, тем самым выполняя роль именно скорера, но в Германии он также показал свои навыки передач и защиты. За счёт скорости он может создать себе свободное пространство, при этом не только самостоятельно завершить атаку, но и найти партнёра в более выгодной позиции. Не отказывается он и от эффективной работы в защите.

Уиттакер может не только удачно пройти в проход, но и атаковать с дальней дистанции. Его процент из-за дуги варьируется вокруг отметки в 40.

Видео можно посмотреть на канале NK Basketball в YouTube.

Исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов эксклюзивно для «Чемпионата» признавался, что клуб планировал подписать американца ещё минувшим летом, но тот предпочёл попробовать себя в команде, которая участвует в еврокубках.

Сергей Доманов исполнительный директор «Уралмаша» «Уиттакера мы хотели подписать ещё летом, до подписания Перкинса, но Стэнли выбрал итальянский клуб, так как они ещё и играют в Лиге чемпионов, помимо местного чемпионата. Но мы продолжали следить за ним, и, когда появилась возможность ему покинуть свой клуб, мы вышли на связь с его агентом и быстро договорились об условиях. Игрок очень атлетичный, быстрый и главное — очень целеустремлённый, надеемся, что он покажет все свои лучшие качества и поможет достичь нашей цели — попадания в плей-офф».

Трудно сказать, станет ли Уиттакер с ходу лидером «Уралмаша», так как в команде уже есть свои герои, но в любом случае у него есть всё для этого. Подписание Стэнли точно можно оценить как усиление екатеринбургского клуба. Вполне возможно, что он станет тем самым человеком, который качнёт маятник команды именно в сторону плей-офф.

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