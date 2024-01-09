Введение возможных обменов и критика в адрес Тони Паркера. Итоги дня в Евролиге

В федерации баскетбола Италии отреагировали на резкие заявления Паркера в адрес Поццекко

Тони Паркер Фото: Getty Images

Президент Итальянской федерации баскетбола Джанни Петруччи прокомментировал недавние резкие высказывания Тони Паркера в адрес Джанмарко Поццекко.

Интервью, данное президентом АСВЕЛа Тони Паркером изданию L'Equipe, в котором владелец французской команды подверг резкой критике Джанмарко Поццекко, вызвало большой резонанс в баскетбольном сообществе.

«Я считаю, что клуб может принять решение о смене тренера. У них есть такое право. В то же время я считаю, что быть джентльменом и не говорить ничего в СМИ всегда может помочь. Для категории тренеров не очень хорошо, когда кого-то выставляют в СМИ. Я бы так не поступил, но я не владелец команды.

Я не знаю ситуации. Меня там не было. Но я знаю, что иногда манера Джанмарко Поццекко тренировать может вызывать разногласия, потому что он очень эмоционален и отдает всего себя, и, что бы я ни сказал, это будет не то, что нужно. Так что он именно такой тренер», — приводит слова Петруччи Eurohoops.

На данный момент АСВЕЛ занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Евролиги. Клуб из Лиона победил в трёх матчах при 16 поражениях. При этом команда победила в последнем матче европейского чемпионата, обыграв литовский «Жальгирис» со счётом 93:79.

Горан Сашич раскритиковал Паркера за слова в адрес Поццекко

Тони Паркер Фото: Getty Images

Исполнительный директор Совета главных тренеров Евролиги Горан Сашич раскритиковал слова президента АСВЕЛа Тони Паркера в адрес бывшего главного тренера команды Джанмарко Поццекко.

«Мы появились в сезон, похожий на нынешний, и это показывает, что ответственность возлагается исключительно на тренеров, а увольнения выглядят единственным решением, к которому приходят клубы. В этом сезоне на данный момент произошло семь увольнений, и даже новая эра ознаменовалась тем, что тренер был уволен ещё до начала сезона. Но положительной новостью является то, что клубы хотя бы выполняют свои обязательства перед уволенными тренерами. И всё же я думаю, что в Датском королевстве что-то не так.

Я должен отметить очень удивительное поведение бывшего чемпиона НБА. Заявления Тони Паркера после увольнения тренера Поццекко практически отражают суть организации АСВЕЛ и его решения. И это не первый раз, когда он так поступает», — приводит слова Сашича Eurohoops.

«Не нужно делать громких заявлений в СМИ». Тринкьери — о словах Паркера в адрес Поццекко

Джанмарко Поццекко Фото: Getty Images

Итальянский тренер «Жальгириса» Андреа Тринкьери отреагировал на слова президента АСВЕЛа Тони Паркера в адрес бывшего главного тренера команды Джанмарко Поццекко.

«Тренеры часто расплачиваются за плохой результат, это очень распространённое явление. Это то, что не изменится. Иногда легче поменять тренера, чем исправить ситуацию с командой, с игроками.

Клуб может принять решение о смене тренера, он имеет на это право. В то же время я считаю, что необходимо быть джентльменом и не делать громких заявлений в СМИ. Я не знаю ситуации, меня там не было. Но я знаю, что иногда подход Джанмарко Поццекко к тренерской работе может вызывать разногласия, потому что он очень эмоционален и отдаёт всего себя.

Он может дать команде, играющей каждые 48 часов, эмоциональную составляющую. Нехорошо кого-то разоблачать в СМИ. Я бы этого не сделал, но я не владелец команды», — приводит слова Тринкьери Basket News.

Капитану баскетбольной «Барселоны» диагностировали хронические боли в паху

Алекс Абринес Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Пресс-служба каталонской «Барселоны» сообщила о травме капитана команды Алекса Абринеса. У баскетболиста диагностирована пубалгия — хроническое повреждение паха.

«После тестов, проведённых на Алексе Абринесе, было подтверждено, что капитан «Барселоны» страдает пубалгией. Будем наблюдать за его готовностью к следующим матчам», — говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях клуба.

Напомним, в данный момент «Барселона» находится на третьей строчке турнирной таблицы Евролиги. Каталонская команда набрала 32 очка, одержав 13 побед и потерпев шесть поражений после 19 проведённых матчей. Выше «Барселоны» в таблице располагаются лишь мадридский «Реал» и «Виртус» из Болоньи.

В Евролиге рассказали о работе над введением принципа обмена игроков

Евролига Фото: Getty Images

Исполнительный директор Совета главных тренеров Евролиги Горан Сашич сообщил о работе лиги и Ассоциации игроков Евролиги (ELPA) над введением принципа обмена баскетболистов между командами.

«Нам необходимо подумать о том, как работать на благо баскетбола. Четыре года назад мы думали, что негативная практика увольнений решается путём создания Арбитражного суда для разрешения споров в Евролиге.

Сейчас мы приходим к выводу, что необходимо равномерно распределить ответственность за результаты. Мы будем работать с Евролигой и ELPA над введением принципа обмена игроков, который можно было бы применять со следующего сезона», — приводит слова Сашича Meridian Sport.