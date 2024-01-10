«Реал» уверенно обыграл «Баварию» в выездном матче и другие результаты.

«Виртус» — на 2-м месте в рейтинге силы, Вильдоса перенёс операцию. Итоги дня в Евролиге

«Виртус» поднялся на второе место в рейтинге силы Евролиги, «Фенербахче» — на четвёртое

«Виртус» Фото: euroleaguebasketball.net

Издание BasketNews опубликовало обновлённый рейтинг силы команд Евролиги. Рейтинг составлен на основании голосования среди обозревателей BasketNews, где сильнейшая команда получала 18 баллов, слабейшая — один.

На первом месте, как и в предыдущей версии рейтинга, располагается действующий чемпион и лидер текущего сезона мадридский «Реал». Отметим, что итальянский «Виртус» поднялся с четвёртой строчки на вторую, а турецкий «Фенербахче» совершил скачок с восьмого места на четвёртое.

Рейтинг силы команды Евролиги сезона-2023/2024 по версии BasketNews (топ-10):

1. «Реал» Мадрид (1 — позиция в предыдущей версии рейтинга).

2. «Виртус» (4).

3. «Барселона» (2).

4. «Фенербахче» (8).

5. «Панатинаикос» (6).

6. «Монако» (3).

7. «Олимпиакос» (7).

8. «Партизан» (12).

9. «Маккаби» (5).

10. «Баскония» (9).

«Бахчешехир» пытался подписать Окобо, отстранённого «Монако» за стычку с партнёром

Эли Окобо (справа) Фото: euroleaguebasketball.net

Разыгрывающий «Монако» Эли Окобо мог перейти в турецкий «Бахчешехир», сообщает Eurohoops.

По информации источника, турецкий клуб предпринимал попытку подписать бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации, после того как в Сети появилась информация, что руководство «Монако» приняло решение отстранить Окобо на неопределённый срок после стычки с партнёром по команде Донатасом Мотеюнасом в матче Евролиги с «Олимпиакосом».

Сообщается, что 26-летний француз сразу же ответил отказом, так как намерен вернуться в состав текущей команды. Окобо выступает в составе «Монако» с 2022 года. В нынешнем сезоне Евролиги француз набирал 10,2 очка, 2,7 подбора и 3,2 результативной передачи в среднем за игру.

Разыгрывающий «Панатинаикоса» Вильдоса перенёс операцию и может пропустить месяц

Лука Вильдоса Фото: euroleaguebasketball.net

Пресс-служба «Панатинаикоса» сообщила, что аргентинский разыгрывающий Лука Вильдоса прошёл процедуру артроскопии колена после травмы, полученной в матче чемпионата Греции с «Перистери» (90:75).

Сообщается, что игрок успешно перенёс операцию левого колена во вторник утром. Сроки восстановления игрока не раскрываются, но обычно в таких случаях восстановление занимает около одного месяца.

Для тренерского штаба отсутствие Вильдосы должно стать проблемой, потому что аргентинец, присоединившийся к клубу прошлым летом, набрал форму и в своём последнем матче с «Валенсией» (82:81) в рамках Евролиги продемонстрировал своё лучшее выступление в футболке афинского клуба, набрав 19 очков и став самым результативным в своей команде.

В 18 матчах текущего сезона Евролиги Вильдоса в среднем набирал 6,8 очка, 1,7 передачи и 1,7 подбора.

Результаты игрового дня Евролиги 9 декабря

Матч «Фенербахче» — «Партизан» Фото: euroleaguebasketball.net

Вчера, 9 января, состоялось семь матчей в рамках 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Из интересных результатов отметим очередную победу мадридского «Реала», возглавляющего таблицу Евролиги, и седьмое подряд поражение турецкого «Анадолу Эфес».

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые прошли 9 января в Евролиге:

«Фенербахче» — «Партизан» — 91:76;

«Монако» — «Баскония» — 93:83;

«Бавария» — «Реал» Мадрид — 71:92;

«Панатинаикос» — «Анадолу Эфес» — 83:76;

АСВЕЛ — «Црвена Звезда» — 100:91;

«Валенсия» — «Жальгирис» — 79:84;

«Милан» — «Альба» — 82:76.