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Алекс Тайус покинул «Руну»

Алекс Тайус покинул «Руну»
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Американский центровой Алекс Тайус покинул команду Единой лиги «Руна» по обоюдному согласию с руководством. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Алекс Тайус подписал контракт с «Руной» 11 августа 2023 года. В сезоне-2023/2024 Алекс в среднем за игру набирал 7,6 очка, делал 4,7 подбора, а также 1,2 блок-шота. В составе «Руны» он сыграл 40 матчей.

Американцу 36 лет. Его профессиональная карьера началась в 2011 году. За последние 10 лет Алекс успел выступить в Евролиге за такие клубы, как «Галатасарай», «Маккаби Тель-Авив», «Анадолу Эфес», «Реал» Мадрид и другие. Кроме того, Тайус является двукратным обладателем награды MVP месяца в Евролиге.

В Единой лиге Алекс также выступал в сезоне-2019/2020 за УНИКС.

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