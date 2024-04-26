Алекс Тайус покинул «Руну»

Американский центровой Алекс Тайус покинул команду Единой лиги «Руна» по обоюдному согласию с руководством. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Алекс Тайус подписал контракт с «Руной» 11 августа 2023 года. В сезоне-2023/2024 Алекс в среднем за игру набирал 7,6 очка, делал 4,7 подбора, а также 1,2 блок-шота. В составе «Руны» он сыграл 40 матчей.

Американцу 36 лет. Его профессиональная карьера началась в 2011 году. За последние 10 лет Алекс успел выступить в Евролиге за такие клубы, как «Галатасарай», «Маккаби Тель-Авив», «Анадолу Эфес», «Реал» Мадрид и другие. Кроме того, Тайус является двукратным обладателем награды MVP месяца в Евролиге.

В Единой лиге Алекс также выступал в сезоне-2019/2020 за УНИКС.