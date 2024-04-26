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Рефери Евролиги поймали на краже в магазине дьюти-фри

Рефери Евролиги поймали на краже в магазине дьюти-фри
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Евролига открыла дисциплинарное дело и проводит расследование обстоятельств инцидента с участием рефери Матея Болтаузера в аэропорту Белграда.

Судья Евролиги Матей Болтаузер оказался в центре громкого скандала. Как сообщает Republika.rs, Болтаузера поймали на краже в магазине дьюти-фри в белградском аэропорту имени Николы Теслы. Он украл флакон духов Tom Ford стоимостью более 200 евро.

По данным источников BasketNews, Евролига открыла дисциплинарное дело и сейчас собирает всю информацию об инциденте.

Болтаузер был оперативно задержан охраной магазина и позже признал свою вину.

Сербское издание связалось с арбитром по этому поводу.

«Я ничего об этом не знаю. Извините, я не могу говорить», — сказал он.

На этой неделе Болтаузер обслуживал первый матч между «Панатинаикосом» и «Маккаби Тель-Авив». После той игры тренер Эргин Атаман и владелец ПАО Димитрис Яннакопулос раскритиковали судейство того матча.

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