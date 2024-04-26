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«Она осталась совершенно голой». Шакил О'Нил — о подарке на 21-летие

«Она осталась совершенно голой». Шакил О'Нил — о подарке на 21-летие
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион, член Зала славы Шакил О'Нил рассказал о довольно необычном подарке, который он получил на своё 21-летие от неизвестного доброжелателя.

«‎В мой день рождения, когда я играл за «‎Орландо Мэджик»‎, в дверь постучали. Я открыл дверь, а там стояла дама, она была в плаще. Она сказала: «‎Я — твой подарок на день рождения»‎. После этого она сбросила пальто и осталась совершенно голой. Тогда я захлопнул дверь»‎, — приводит слова О'Нила портал Fadeaway World.

Напомним, Шакил выступал за «Орландо Мэджик» с 1992 по 1996 год. Являясь игроком «Орландо», он получил приглашение в сборную США на Олимпийские игры 1996 года, по итогам которых американская команда завоевала золотые медали.

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