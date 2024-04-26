Стефен Карри высказался о непопадании «Уорриорз» в плей-офф НБА

Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал то, что его команда не смогла попасть в плей-офф НБА.

«‎Самое печальное, что нам не хватило трёх побед, чтобы выйти в плей-офф. А во время игры с «Сакраменто»‎ в плей-ин у меня были такие мысли: «‎Хорошо, мы проигрываем одно очко, но у нас всё ещё шанс найти способ изменить ход игры, чтобы попытаться вернуться в плей-офф»‎. В начале года у нас было много ошибок и поражения, но вы же понимаете, что мы не так уж далеки от успеха.

Мы знаем, что изменения неизбежны. Когда ты проигрываешь, то должен посмотреть на себя в зеркало и сказать: «‎Что мы можем сделать, чтобы стать лучше, какие проблемы нам следует решить?»‎. К счастью, у нас есть время, чтобы разобраться в этом. Мы много разговаривали со Стивом Керром, пытаясь понять, как вернуться на тот уровень, на который мы рассчитываем»‎, — приводит слова Карри портал Sports Illustrated.