«Монако» победил «Фенербахче» во втором матче ¼ плей-офф Евролиги

Сегодня, 26 апреля, в Монако состоялся второй матч четвертьфинала плей-офф Евролиги, в рамках которого встречались БК «Монако» и турецкий «Фенербахче». Игра закончилась со счётом 93:88 (31:21, 23:29, 11:24, 28:14) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал литовский центровой Донатас Мотеюнас. Он набрал 18 очков, сделал два подбора и отдал две передачи. У «Фенербахче» лучшую результативность продемонстрировал греческий защитник Тайлер Дорси, на счету которого 25 очков и один подбор.

В первом матче серии «Фенербахче» обыграл «Монако» со счетом 95:91 (от).

Третий матч серии между БК «Монако» и «Фенербахче» пройдёт в среду, 1 мая, в Стамбуле, на площадке турецкого клуба. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал Мадрид»

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