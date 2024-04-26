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«Монако» победил «Фенербахче» во втором матче ¼ плей-офф Евролиги

«Монако» победил «Фенербахче» во втором матче ¼ плей-офф Евролиги
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Сегодня, 26 апреля, в Монако состоялся второй матч четвертьфинала плей-офф Евролиги, в рамках которого встречались БК «Монако» и турецкий «Фенербахче». Игра закончилась со счётом 93:88 (31:21, 23:29, 11:24, 28:14) в пользу хозяев площадки.

Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
26 апреля 2024, пятница. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
93 : 88
Фенербахче
Стамбул, Турция
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс
Фенербахче: Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Хэйс, Биберович, Нуа, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Сестина

Самым результативным игроком в составе победителей стал литовский центровой Донатас Мотеюнас. Он набрал 18 очков, сделал два подбора и отдал две передачи. У «Фенербахче» лучшую результативность продемонстрировал греческий защитник Тайлер Дорси, на счету которого 25 очков и один подбор.

В первом матче серии «Фенербахче» обыграл «Монако» со счетом 95:91 (от).

Третий матч серии между БК «Монако» и «Фенербахче» пройдёт в среду, 1 мая, в Стамбуле, на площадке турецкого клуба. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал Мадрид»

Евролига. Календарь
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