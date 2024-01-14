«Нельзя впутывать политику в спорт». Интервью с представителем Евролиги Сашичем

В январе Санкт-Петербург посетил исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Горан Сашич. Он приехал с молодыми тренерами из Канады, Грузии, Беларуси, которые обучаются в академии при Совете. Они посетили тренировки «Зенита» и пообщались с главным тренером петербургской команды Хавьером Паскуалем. «Чемпионату» удалось задать несколько вопросов представителю Евролиги.

— Наши читатели очень хотят, чтобы вы объяснили, в чём именно заключается ваша работа. Если можно, с примерами.

— Давайте начнём с главного. Я являюсь исполнительным директором совета тренеров, то есть ассоциации наставников команд Евролиги, а теперь ещё и Еврокубка. Наша организация начала работу четыре года назад. Поводом для основания нашего совета стал прецедент, когда в начале сезона были уволены семь тренеров ещё до декабря того года. Идея состояла в том, чтобы придумать механизмы, которые позволят защищать трудовые права специалистов. Также мы думали о том, как наладить коммуникацию с тренерами по всему миру, как мы можем их обучать. Одним из главных принципов, на котором основана наша организация, является то, что мы должны все действовать сообща, составлять единый голос.

Таким образом, моя ежедневная работа состоит в том, чтобы защищать трудовые права тренеров. Также я занимаюсь нашей академией, которую мы создали в ассоциации с Белградским университетом. В ней учатся более 150 человек из 54 стран, чему мы очень рады, так как всегда хотели работать с людьми со всего мира. Мы всегда хотели сделать так, чтобы был один, общий голос, который будет представлять всех тренеров и будет общаться с самыми крупными игроками — с Евролигой, с союзом игроков, с медиа, с клубами, с национальными лигами и т.д. Именно эти занятия являются моей ежедневной рутиной.

Димитрис Итудис Фото: Euroleague Basketball via Getty Images

— В этом сезоне в Евролиге уже шесть тренерских перестановок. И все идёт к тому, что будет рекорд по этому показателю. Многие российские болельщики особенно считают несправедливым увольнение Итудиса из «Фенербахче». Как прокомментируете ситуацию с отставками в этом сезоне?

— Когда мы только начинали, в тот сезон к декабрю уже было семь тренерских отставок. Это всё нехорошо. Я всегда привожу следующие примеры: «Реал» Мадрид и Пабло Ласо, Желько Обрадович и «Фенербахче», Желько Обрадович и «Панатинаикос», Димитрис Итудис и ЦСКА, а также позвольте дать вам отличный пример из футбола. Сэр Алекс Фергюсон, верно? 27 лет, если я не ошибаюсь. Точно больше 20 лет. И, если я правильно помню, в каждом из этих сезонов «Манчестер Юнайтед» играл в Лиге чемпионов. А сейчас они поучаствовали в этом турнире, только спустя несколько лет. Есть корреляция между успехами и стабильностью.

Если вы тот, кто принимает решения по увольнению тренеров, то могу лишь сказать, что подобная тактика не приносит никакого успеха. Мы находимся в спортивной сфере, а значит, очень важно иметь стабильность, нужно иметь терпение, понимая, что вы работаете не с роботами, с людьми. Я увидел недавно одного японского робота, который исполняет броски через всю площадку и попадает каждый раз. Если вы хотите, чтобы роботы соревновались, то создайте свою отдельную лигу. Тогда вы можете предсказывать результаты игр. Но до тех пор, пока вы хотите смотреть за людьми, играющими в баскетбол, вы должны понимать, что нужно немало времени, чтобы добиться успеха.

Если говорить о ситуации Итудиса и «Фенербахче», то вам нужно понимать, что вы говорите о человеке, являющемся нашим президентом. Также я его рассматриваю не только как президента нашей организации, но и как моего баскетбольного брата. Во время личных бесед я всегда говорю, что Желько — мой баскетбольный отец, а Димитрис — мой брат. Так что поймите, что я в этом вопросе пристрастен. Я многое знаю про «Фенербахче» ещё со времён Обрадовича, я посещал эту команду 54 раза и всегда оставался у них на неделю-другую. Во время работы Димитриса я также их посещал несколько раз, проводил с ними много времени.

Я думаю, что каждый клуб имеет право увольнять того, кого они хотят, каждый президент вправе делать, что он хочет, я лишь забочусь о том, чтобы они выполнили все обязательства по трудовому законодательству, и я был очень счастлив, что «Фенер» сделал всё правильно в этом отношении. У меня и не было сомнений, что они сделают всё, что нужно. Но вот что я не понимаю — зачем вы увольняете специалиста, который выигрывал Евролигу два раза в качестве главного тренера и пять раз — в качестве ассистента? Всего лишь спустя полтора года? Вот ещё раз буду говорить о стабильности. Сколько они лет ждали, пока Обрадович их приведёт к титулу? Успех требует времени. Почему вы не дали столько же времени Итудису, как Обрадовичу? Вот чего я не понимаю. Я бы никогда не принял такое решение, если бы я был на их месте.

Тони Паркер Фото: Kristy Sparow/Getty Images for Tissot

— Вы уже высказывались по словам Тони Паркера в адрес Поццекко. К АСВЕЛу будут применены какие-то санкции?

— Вообще, я не тот человек, которого нужно спрашивать об этом. В первую очередь вы должны спрашивать это у руководителей Евролиги. Но если опираться на мой опыт работы там, то хочу сказать, что, я считаю, он поступил не по-джентльменски, эти слова нарушили этические нормы, а также они были фактически неверными. Но эти заявления не нарушили ни единого правила Евролиги.

Также я являюсь фанатом свободы слова, считаю, что каждый имеет право говорить всё, что он захочет. Но когда ты что-то говоришь, ты должен понимать, что есть другие люди, у которых есть своё мнение, и ты должен это принимать во внимание. Я был бы не против, если бы я узнал, что Тони захочет мне ответить, я бы этого хотел, узнать его точку зрения. Тем не менее если он не хочет, чтобы такие разговоры стали достоянием публики, то хорошо, мы можем это обсудить в приватной обстановке, чтобы он объяснил, что он имеет в виду, что он думает о ситуации. В любом случае применять санкции — это перебор. Я выступаю за свободу слова.

— Не боитесь ли вы посещать Россию с учётом геополитической обстановки? Не боитесь ли вы претензий со стороны Жальгириса, например?

— Вы говорите с человеком из Сербии (смеётся), я думаю, вы понимаете. У нас были войны в 1990-х, мы сами были под санкциями. Так что я не думаю, что вам нужно за меня бояться. Приведу вам в пример недавнюю ситуацию, я встречался с владельцем «Маккаби» Тель-Авив. Он вместе с членами совета директоров пригласил меня в Тель-Авив. Я тут же заявил, что не боюсь туда приезжать. Вы не испугаете сербских людей подобным. Владелец «Хапоэля» рассказал мне, что единственный пилот, которого ему удалось найти для своего частного самолёта, был серб.

Вы не напугаете нас никакой ситуацией. Так что, когда меня спрашивают о поездках в России, мне становится смешно. Я счастлив, что сюда приехал. Я настолько не был напуган этим визитом, что привёз с собой жену, дочку и моего трёхлетнего сына в Россию. Прежде чем приехать в Санкт-Петербург по делам, я был в Москве на протяжении 18 дней по личным причинам. Так что я точно не боюсь.

Претензии со стороны «Жальгириса»? Я уже говорил в другом интервью, что толерантно отношусь к людям с разными позициями. В то время, когда я работал в Евролиге, я научился смотреть на вещи с 18 разных точек зрения, каждое из которых я уважаю. У них есть своё мнение, но они не должны мне его навязывать, так же, как и я не буду им навязывать своё. Спорт научил меня уважению. Уважение — значит принимать разные точки зрения, но не пытайтесь мне их навязать. Я уже достаточно взрослый, чтобы иметь своё мнение, а мои политические взгляды — моё личное дело, мы вообще не должны говорить об этой теме. При моей должности я должен говорить о спорте.

Я даже нахожу странным, что люди постоянно пытаются со мной поговорить о политике, я всегда отвечаю, что являюсь спортивным функционером. Можно поговорить со мной о спортивной политике. Тут вообще никаких проблем, мы это можем обсуждать днями, годами. Можем обсудить правовые системы в спорте и т.д. И когда мы обсуждаем эту тему, то вы вообще знаете, что моя страна была единственной, которая была под санкциями со стороны ООН? Я был с этим не согласен, но я это принял. Можете показать мне какой-то закон, какую-то строчку регламента, которая доказала бы легальность наложения санкций на Россию в спорте? Я бы очень хотел, чтобы мне кто-то это объяснил, вдруг я не понимаю спортивные законы. Я работаю в этой сфере не одно десятилетие, думаю, что хорошо понимаю спорт. Так что ещё раз, я хочу, чтобы кто-то мне показал законные основания этих санкций. Не думаю, что у кого-то получится это сделать.

Хавьер Паскуаль Фото: Единая лига ВТБ

— Следите ли вы за работой Хавьера Паскуаля и Велимира Перасовича в Единой лиге ВТБ? После отстранения они привели свои команды к чемпионству.

— Конечно же, я слежу за работой Паскуаля, Перасовича и других тренеров Единой лиги ВТБ. Паскуаль и Перасович показали свой характер тем, что решили остаться в России. Они поступили как настоящие джентльмены, они понимают спортивную этику, я поддерживаю их в этом решении. Но давайте и не забывать об игроках, у вас выступают американские баскетболисты, французские баскетболисты. Я аплодирую этичности их спортивного поведения, я чту это. Это отличный пример того, как не нужно перемешивать спорт и политику. Это имеет позитивный эффект, они показывают, что такое настоящий спорт, на каких фундаментальных принципах он живёт.

Говоря о первом чемпионстве «Зенита», которое удалось завоевать Паскуалю, я не сомневался в том, что у него получится это сделать. Это ровно то, о чём я говорил. Дайте отличному тренеру время, и он сможет выиграть для вас титулы. Мы уже привыкли видеть то, что ЦСКА постоянно выигрывает, ровно так же, как мы на протяжении 10 лет привыкли видеть «Црвену Звезду» с титулом Адриатической лиги, а вот в прошлом сезоне победителем стал «Партизан». Хотя, простите, в один год обладателем титула стала «Будучность».

В общем, люди привыкают к тому, что команды год за годом выигрывают титулы, так что, когда появляется новый победитель, это всегда всех взбадривает. Говорю вам правду, я смотрел тот плей-офф Единой лиги и могу сказать, что это было фантастически. Это был фантастический баскетбол, борьба до самого конца, работа Паскуаля и то, как он влияет на игру, фанаты были великолепны. Тот плей-офф был настоящей сказкой, я даже слышал, что был сделан документальный фильм по этим событиям. Вчера я уже сказал, что обязательно посмотрю этот фильм. Я думаю, это отлично. Это отличный пример того, когда вы даёте специалисту время и в итоге у него получается добиться успеха.

Иван Ухов Фото: Euroleague Basketball via Getty Images

— Все больше слухов о том, что уже в следующем сезоне в Евролиге появится команда из Дубая. Если это произойдёт, то ЦСКА мог бы быть заинтересован в возвращении в турнир и проведении всех матчей (или номинально домашних) в Дубае. «Маккаби» же сейчас играет в Сербии. Лично вы хотели бы, чтобы российские команды и в частности ЦСКА как акционер лиги вернулись в ваш турнир?

— В первую очередь хочу сказать, что это слухи, я не доверяю ничему, пока не будет подписан официальный документ. Скажем так, я бы не поставил свои деньги на то, что команда из Дубая будет выступать в Евролиге в следующем сезоне. Тем не менее я бы очень этого хотел. Дело не только в команде из Дубая, речь идёт и о «Виртусе», и о «Валенсии», и о «Партизане», и о «Црвене Звезде». Я бы также хотел увидеть вторую команду из Литвы, третью команду из Турции, третью команду из Греции, вторую команду из Израиля. Эти все клубы мне хотелось бы увидеть в Евролиге. Со стороны бизнеса Дубай даст свои преимущества, спонсоры клубов будут крайне заинтересованы в этом, будь то турецкие спонсоры или российские, они бы увидели в этом выгоду. Не забываем, что главным спонсором «Реала» является Emirates. Сами клубы будут заинтересованы в том, чтобы проводить подобные матчи.

Что касается того, что «Маккаби» играет в Сербии, так же, как и «Хапоэль», выступающий в Еврокубке. Я очень горд тем, что мы, сербы, открыли свои двери для израильских команд. Для россиян хочу сказать, что подобное предложение было выслано и российским клубам. Мы как спортивная нация, которая уже была под санкциями, верим в то, что матчи должны быть сыграны. В независимости от обстоятельств. Нельзя впутывать политику в спорт.

Мы очень счастливы, что помогаем израильским клубам. Правительство страны и города совместно с клубами, вся наша баскетбольная экосистема помогает им чем может, чтобы у них была возможность играть. Не забывайте, что из-за санкций «Партизану» тоже приходилось играть в другой стране. То же касалось и югославской сборной, которая выступала на протяжении трёх лет в Греции. Сербы никогда это не забудут. Мы всегда им будем благодарны. А теперь мы и сами помогаем другим в ответ.

Согласен ли я с тем, что ЦСКА должен вернуться в Евролигу? Не только ЦСКА. До санкций в этом турнире участвовало три российских клуба. Не забывайте о том, сколько потеряли эти команды из-за всей этой ситуации. Нужно компенсировать их потери и дать возможность именно трём клубам из России участвовать в турнире. В долгосрочной перспективе не только ЦСКА может стать статусным клубом Евролиги, но и «Зенит». Город Санкт-Петербург — крайне притягательное место для любого фаната. Нужно ли говорить вообще о перспективах того, что может дать «Газпром» Евролиге? Они спонсировали Лигу чемпионов.

Если обобщить. Хочу ли я, чтобы вернулись российские клубы? В первую очередь, как серб, да. Во вторую очередь, как тот, кто работал в Евролиге девять лет, как исполнительный директор тренерского совета я бы приветствовал это и хотел бы, чтобы это произошло как можно раньше.