«Мне следовало защищать себя». Эмбиид объяснил фол в игре с «Никс»

Популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой клуба «Филадельфия Сиксер» Джоэл Эмбиид объяснил, почему совершил фол в третьем матче с «Нью-Йорк Никс».

«Я не хотел никого обидеть. Мне следовало защищать себя. Поскольку происходило слишком часто так, что в таких ситуациях всё заканчивалось плохо для меня», — приводит слова Эмбиида портал Fadeaway World.

Напомним, во время первой четверти третьего матча «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс», который состоялся сегодня, 26 апреля, произошёл инцидент между центровым Джоэлом Эмбиидом и игроками команды из Нью-Йорка. Бигмен «Сиксерс» грязно сфолил на Митчелле Робинсоне, схватив его в момент прыжка за лодыжку.

Встреча завершилась победой «Сиксерс» со счётом 125:114.