«У меня есть перстень члена Зала славы НБА». Джордж Карл обратился к критикам

Прославленный тренер и член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джордж Карл ответил троллям, которые шутят над тем, что у него нет перстня чемпиона НБА. Карл, в свою очередь, напомнил, что он имеет перстень члена Зала славы НБА, смог одолеть рак, а также одержал порядка 1200 побед в лиге.

«Эти тролли заставляют меня смеяться, когда говорят, что у меня нет чемпионского перстня НБА. Эй, у меня есть перстень члена Зала славы НБА, я трижды одолел рак, а также одержал 1200 побед в лиге. У меня всё в порядке. Но поздравляю троллей, которые критиковали меня за отсутствие перстня на расстоянии сотен километров, находясь в мамином подвале», — приводит слова Карла портал Fadeaway World.

Напомним, Джордж Карл играл в НБА с 1973 по 1978 год за «Сан-Антони Спёрс». Позже он стал тренером.