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ФИБА продлила отстранение сборных России и Беларуси до конца 2024 года

ФИБА продлила отстранение сборных России и Беларуси до конца 2024 года
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На состоявшемся сегодня, 26 апреля, заседании центрального бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА) было принято решение продлить отстранение национальных федераций России и Беларуси до декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс‑служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

«Текущий статус национальных федераций России и Беларуси продлён до следующего заседания центрального бюро ФИБА в декабре 2024 года», — говорится в сообщении РФБ.

На заседании ФИБА присутствовал президент РФБ Андрей Кириленко, но по регламенту он не имел права участвовать в обсуждении вопросов, связанных с Россией и Беларусью.

ФИБА отстранила сборные России по баскетболу от всех турниров в мае 2022 года. Международная федерация также рекомендовала ФИБА-Европа отстранить все российские сборные и клубы.

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