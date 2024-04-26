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«Финал четырёх» баскетбольной Лиги чемпионов пройдёт на инновационном покрытии

«Финал четырёх» баскетбольной Лиги чемпионов пройдёт на инновационном покрытии
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«Финал четырёх» баскетбольной Лиги чемпионов, который состоится в Белграде с 26 по 28 апреля, пройдёт на площадке с инновационным покрытием ASB GlassFloor. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

«Лига, болельщики, игроки и четыре клуба-участника – «Тенерифе», «Перистери», «Мурсия» и «Уникаха» — впишут себя в историю баскетбола, впервые сыграв матчи международного клубного соревнования на стеклянном полу со светодиодными панелями.

Все четыре игры завершающей фазы сезона пройдут на арене ASB GlassFloor, которая с момента своего официального открытия в июле 2023 года была названа самой инновационной в баскетболе.

Покрытие ASB GlassFloor позволяет использовать интерактивные приложения и имеет возможность отслеживать действия игроков, отображая их статистику и показатели в реальном времени прямо на полу площадки», — говорится в сообщении лиги.

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Новости. Баскетбол
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