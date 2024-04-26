Инсайдер мадридского «Реала» рассказал о перспективах продления лидеров команды

Инсайдер мадридского «Реала» Рамон Альварес де Мон рассказал о перспективах продления контрактов с лидерами команды – центровым Уолтером Таварешем и форвардом Марио Хезоньей.
«Предлагаю вам некоторую информацию о баскетбольном «Реале»:
Тавареш: клуб готов приложить большие усилия, чтобы сохранить его. Игрок хочет продолжать играть в «Реале». Перспективы на продление выглядят хорошо.
Хезонья: проблема с хорватом в том, что он просит не только большую зарплату, но и контракт на несколько лет. На данный момент сложная ситуация», — написал Рамон Альварес де Мон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
На данный момент «Реал» ведёт борьбу в плей-офф Евролиги. Действующие чемпионы дважды обыграли в четвертьфинальной серии «Басконию» и ведут со счётом 2-0.