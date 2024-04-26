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Источник: Д'Анджело Расселл может прекратить сотрудничество с «Лейкерс»

Источник: Д'Анджело Расселл может прекратить сотрудничество с «Лейкерс»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл может прекратить сотрудничество с «озёрниками» по окончании сезона-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Виндхорст.

Согласно его информации, Расселл в межсезонье планирует отказаться от продления контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс» и стать свободным агентом.

Напомним, на данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» проигрывает «Денвер Наггетс» в серии матчей плей-офф НБА со счётом 0:3. В последней игре с «Наггетс», которая состоялась сегодня, 26 апреля, Д'Анджело не смог набрать ни одного очка за всё время встречи.

В среднем за игру он набирает 18,1 очка, делает 3,1 подбора, а также 6,3 передачи.

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