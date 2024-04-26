Клуб «Платов» второй раз за сезон не смог набрать ни одного очка в четвёртой четверти

Женский клуб «Платов», представляющий Ростов-на-Дону, в матче с казанской командой «Казаночка» в рамках Суперлиги не смог набрать ни одного очка в четвёртой четверти. Игра завершилась со счётом 106:34 (22:9, 34:15, 19:10, 31:0) в пользу представительниц Татарстана.

Стоит отметить, что на данный матч «Платов» выходил в составе из шести игроков.

Наиболее результативным игроком «Платова» стала Анастасия Гладилина. В ходе игры она набрала девять очков, сделала два подбора, а также одну передачу. На площадке Анастасия провела 38 минут и 38 секунд.

Самым результативным игроком «Казаночки» стала Ксения Ковалёва. На ёё счету 21 очко, семь подборов, три передачи и три перехвата. На площадке она провела 30 минут и 24 секунды.