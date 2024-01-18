СМИ голосуют за игроков на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Выбор «Чемпионата»

18 февраля в Москве состоится Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Голосование за игроков проходит в три этапа: на первом учитываются голоса болельщиков, на втором — СМИ, а на третьем сама лига выберет ещё несколько игроков, которые получат уайлд-кард. В начале февраля главные тренеры звёздных команд — Эмил Райкович и Велимир Перасович — в прямом эфире проведут драфт, на котором выберут игроков из 24 баскетболистов.

По итогам первого этапа голосования болельщики выбрали шесть игроков. Ими оказались: Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей»), Октавиус Эллис («Уралмаш»), Би Джей Джонсон («Парма»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Антон Глазунов («Уралмаш»), Александр Платунов («Парма»).

Теперь СМИ должны выбрать по пять игроков задней и передней линии, при этом нельзя голосовать более чем за трёх игроков из одной команды, а также за тех, кто уже был выбран на первом этапе. «Чемпионат» участвует в выборе игроков и представляет свой список.

Задняя линия:

Трент Фрейзер («Зенит»)

Статистика в сезоне: 14,8 очка + 2,1 подбора + 4,4 передачи

Трент Фрейзер Фото: «Чемпионат»/Пресс служба Единой лиги ВТБ

Американский баскетболист стал игроком «Зенита» в начале февраля 2023 года, тем самым он не имел возможности попасть на предыдущий МВЗ. Однако он сразу зарекомендовал себя с положительной стороны и ударно ворвался в Единую лигу ВТБ. В нынешнем сезоне защитник не сбавил оборотов и является одним из главных игроков петербургской команды наравне с Томасом Эртелем, которого он очень удачно подменял во время его травмы. Помимо эффективности, Фрейзер показывает очень красивую игру, которая остаётся в памяти надолго. Трента очень любят болельщики в Санкт-Петербурге и точно хотят увидеть на Матче всех звёзд.

Маркелл Джонсон («Астана»)

Статистика в сезоне: 14,5 очка + 3,5 подбора + 7,8 передачи

Маркел Джонсон Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Выпускник университета NC State присоединился к команде из Казахстана осенью 2022 года. Он сразу стал лидером коллектива, но на результатах это не сильно сказывалось, и как итог — лишь пять побед в 32 встречах регулярного чемпионата. Всё поменялось уже в этом сезоне: Маркелл продолжает быть одним из главных баскетболистов команды, но параллельно и приносить результат — восемь побед в 22 играх. Джонсон является движущей силой команды и созидателем нападения. Он может не только отдать сложную передачу, но и сам завершить атаку. При этом баскетболист не забывает об обороне, благодаря чему делает почти два перехвата за матч.

Никола Иванович («Руна»)

Статистика в сезоне: 14,7 очка + 2,4 подбора + 4,5 передачи

Никола Иванович Фото: «Чемпионат»/ПБК «Руна»

Черногорский разыгрывающий приехал в Единую лигу ВТБ прямиком из Евролиги. Ещё в прошлом сезоне Иванович выступал за сербскую «Црвену Звезду», а сейчас является незаменимым игроком в команде-дебютанте — «Руне». 29-летний баскетболист отлично вписался в рисунок игры Эртугрула Эрдогана, однако, помимо этого, он активно помогает молодым игрокам, передавая свой богатый опыт. Никола настолько комфортно себя чувствует в рамках лиги ВТБ, что возникает ощущение, как будто он играет здесь долгое время. Иванович обладает большим количеством талантов, которые точно смог бы продемонстрировать на Матче всех звёзд.

Джейлен Бэрфорд («Локомотив-Кубань»)

Статистика в сезоне: 15,0 очка + 4,0 подбора + 3,0 передачи

Джейлен Барфорд Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В прошлом сезоне гард краснодарцев уже принимал участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ. Тогда американец в составе команды «Новой школы» (New School) набрал 17 очков, сделал три подбора и шесть результативных передач. После этого у Джей Би с «Локо» был яркий поход в плей-офф вплоть до финала. В нынешнем сезоне Бэрфорд продолжает выступать на очень высоком уровне и остаётся одной из главных звёзд не только кубанцев, но и всей лиги. У него нет никаких предпосылок пропустить предстоящий звёздный уикенд.

Ненад Димитриевич (УНИКС)

Статистика в сезоне: 17,0 очка + 3,4 подбора + 6,5 передачи

Ненад Димитриевич Фото: «Чемпионат»/Пресс служба Единой лиги ВТБ

В прошлом году македонец попал в итоговый состав New School, но не смог принять участие в матче, поэтому де-факто в его карьере не было МВЗ ЕЛ ВТБ. Несмотря на это, он был главным игроком казанской команды и довёл её прямиком до победы в чемпионате, попутно став MVP финальной серии. В межсезонье казанской команде удалось сохранить защитника в составе, а тот, в свою очередь, уверенно продолжает вести клуб к защите титула.

Передняя линия:

Винс Хантер («Зенит»)

Статистика в сезоне: 12,7 очка + 5,8 подбора + 1,6 перехвата

Винс Хантер Фото: «Чемпионат»/БК «Зенит»

Для американского «большого» «Зенит» стал третьей командой из Единой лиги ВТБ, а в самом чемпионате он сыграл суммарно почти 100 матчей. Однако в рамках трёх сезонов он ещё ни разу не привлекался на Матч всех звёзд. В прошлом сезоне он стал чемпионом в составе УНИКСа, а уже летом присоединился к петербургской команде. Ожидалось, что он станет сменщиком Бояна Дублевича со скамейки, но получилось наоборот: Хантер является основным «большим» «Зенита», а черногорец выходит на паркет из запаса. Хантер прекрасно себя чувствует в системе Паскуаля и даже является лучшим игроком по перехватам (1,6 в среднем за матч. — Прим. ред.), и это при наличии в команде Томаса Эртеля и Трента Фрейзера. Винс отличается прекрасной защитой, а также монструозными данками, которые точно будет готов продемонстрировать в Москве.

Девон Акун-Персёлл («Локомотив-Кубань»)

Статистика в сезоне: 17,0 очка + 3,6 подбора + 2,0 передачи

Девон Акун-Персёлл Фото: «Чемпионат»/ПБК «Локомотив-Кубань»

Форвард присоединился к краснодарцам по ходу прошлого сезона, но на МВЗ-2023 не попал. Однако нет абсолютно никаких причин не выбрать его в этом сезоне. Он является одной из главных звёзд кубанцев, а в ноябре даже был признан MVP месяца в лиге. Последний раз это удавалось игроку «Локо» аж в 2021 году. Перселл может играть сразу на нескольких позициях, что даёт его команде преимущество. Матч второго круга первого этапа с ЦСКА стал лучшим для него в нынешнем сезоне — Девон набрал 30 очков и сделал четыре результативные передачи. Кто знает, может, он сможет превзойти этот результат на Матче всех звёзд, если ему удастся на него попасть.

Ройс Хэмм («Астана»)

Статистика в сезоне: 16,5 очка + 8,4 подбора + 1,2 блок-шота

Ройс Хэмм Фото: «Чемпионат»/БК «Астана»

В прошлом сезоне Ройс провёл 26 матчей в составе «Зенита», но за этот период набирал скромные 5,8+3,7. Летом ходили слухи, что он планировал попробовать свои силы в НБА, но в итоге стал игроком казахстанской команды. В «Астане» Ройс получил бóльшую свободу действий и по-настоящему раскрылся. Хэмм является главной силой казахстанцев под щитом, но также и не забывает про набор очков. В том числе благодаря ему команда уже превзошла свой прошлогодний результат и будет пытаться пробиться в плей-офф.

Ричард Соломон («Парма»)

Статистика в сезоне: 10,8 очка + 8,1 подбора + 1,0 перехвата

Ричард Соломон Фото: «Чемпионат»/БК «Парма»

Ричард Соломон, как и Ройс Хэмм, является игроком, который засиял после того, как вышел из тени «Зенита». Американец покинул петербургский клуб по ходу прошлого сезона, но уже летом вновь вернулся в Россию, на этот раз — в «Парму». И в Перми-то он как раз пришёлся ко двору. Его экспрессия постоянно заводит команду и нагоняет ужас на соперников, а зубодробительные данки сменяются жёсткими блок-шотами. В том числе это помогло его команде одержать победы над ЦСКА и «Локомотивом» в матчах первого этапа.

Амат М'Бай (ЦСКА)

Статистика в сезоне: 13,9 очка + 4,7 подбора + 2,1 передачи

Амат М'Бай Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Французский форвард присоединился к московской команде летом 2023 года. Он перешёл из турецкого «Эфеса», в котором играл в том числе и в Евролиге. М'Бай приходил в команду не в качестве звезды, а в роли недостающего пазла передней линии. «Большой» быстро освоился в Единой лиге ВТБ и стал очень важной частью баскетбола Эмила Райковича. Его надёжность как в обороне, так и в нападении бесценна. В решающие минуты матчей он всегда на паркете, что оставляет армейцам шансы на успех и делает его одним из самых незаменимых баскетболистов красно-синих.