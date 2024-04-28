Назван процент матчей плей-офф НБА, в которых Никола Йокич оформлял трипл-дабл

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл в четвёртом матче серии с «Лос-Анджелес Лейкерс», набрав 33 очка, сделав 14 подборов и 14 ассистов. Таким образом, серб покорял это статистическое достижение в 25% всех своих игр плей-офф в карьере.

Йокич сыграл в 72 играх плей-офф и оформлял трипл-дабл в 18 из них.

В текущей серии с «Лейкерс» «Наггетс» ведут со счётом 3:1. Коллективу из Колорадо осталось выиграть ещё одну игру, чтобы выйти в полуфинал Западной конференции. Следующая встреча пройдёт в Денвере 30 апреля.

В четырёх матчах текущей серии Никола в среднем набирает 29 очков, делает 15,3 подбора и 10 результативных передач.

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