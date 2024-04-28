Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван процент матчей плей-офф НБА, в которых Никола Йокич оформлял трипл-дабл

Назван процент матчей плей-офф НБА, в которых Никола Йокич оформлял трипл-дабл
Комментарии

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл в четвёртом матче серии с «Лос-Анджелес Лейкерс», набрав 33 очка, сделав 14 подборов и 14 ассистов. Таким образом, серб покорял это статистическое достижение в 25% всех своих игр плей-офф в карьере.

Йокич сыграл в 72 играх плей-офф и оформлял трипл-дабл в 18 из них.

В текущей серии с «Лейкерс» «Наггетс» ведут со счётом 3:1. Коллективу из Колорадо осталось выиграть ещё одну игру, чтобы выйти в полуфинал Западной конференции. Следующая встреча пройдёт в Денвере 30 апреля.

В четырёх матчах текущей серии Никола в среднем набирает 29 очков, делает 15,3 подбора и 10 результативных передач.

Майк Мэлоун показал Николе Йокичу, как тот должен защищаться

Материалы по теме
Йокич прокомментировал поражение от «Лейкерс», используя аналогию со скачками
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android