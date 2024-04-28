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Леброн Джеймс оценил выступление Энтони Дэвиса в 4-м матче серии с «Денвером»

Леброн Джеймс оценил выступление Энтони Дэвиса в 4-м матче серии с «Денвером»
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о своём партнёре по команде Энтони Дэвисе после четвёртого матча серии с «Денвер Наггетс».

«Дэвис никому ничего не должен доказывать. Он один из лучших бигменов в лиге. Один из лучших в баскетболе. Он показал вам это ещё раз», — заявил Джеймс на послематчевой пресс-конференции.

Дэвис закончил встречу с 25 очками и 23 подборами. Благодаря выступлению Энтони «Лос-Анджелес» смог взять первую победу в противостоянии со счётом 119:108. «Наггетс» продолжают лидировать в серии (3-1). Следующая игра состоится в Денвере. Коллективу из Колорадо нужно выиграть одну встречу, чтобы пройти в полуфинал Западной конференции.

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