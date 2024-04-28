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Видео: Леброн Джеймс накричал на тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма

Видео: Леброн Джеймс накричал на тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма
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По ходу заключительной четверти четвёртого матча серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» произошёл инцидент между форвардом «озёрников» Леброном Джеймсом и главным тренером команды Дарвином Хэмом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Леброн попытался сделать перехват, но мяч ушёл за пределы площадки. Судьи сразу же присудили владение «Денверу», с чем Джеймс явно не собирался соглашаться. Леброн незамедлительно начал обращаться к своему тренерскому штабу, чтобы те в официальном порядке оспорили судейское решение.

Как утверждает известный аккаунт в социальных сетях, специализирующийся на чтении по губам, форвард кричал следующее: «Я не трогал мяч. Я его не трогал! Оспорьте. Оспорьте это решение!».

Повтор показал, что Джеймс был прав.

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