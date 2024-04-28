«Лейкерс» выиграли все первые половины во время серии плей-офф с «Денвером»

«Лос-Анджелес Лейкерс» выиграли все первые половины матчей в серии с «Денвер Наггетс». Тем не менее калифорнийскому коллективу удалось одержать лишь одну победу из четырёх матчей.

На старте серии «Лейкерс» переиграли «Денвер» в первой половине с разницей в три очка, но в итоге уступили со счётом 103:114. Во втором матче преимущество «озёрников» к большому перерыву составляло 15 очков, но «Наггетс» смогли совершить камбэк и победили благодаря победному броску разыгрывающего Джамала Маррея на последней секунде. В третьем матче коллектив из Калифорнии опережал действующих чемпионов на четыре очка после двух четвертей, но к концу матча уступил с разницей «-7».

В сегодняшнем матче «Лос-Анджелес» продлил свою серию успешных первых половин, обыграв «Денвер» с разницей в 13 очков. Баскетболисты «Лейкерс» смогли сохранить преимущество и выиграть встречу со счётом 119:108.