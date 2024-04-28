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Дрэймонд Грин: Леброн Джеймс может выиграть ещё один титул, но не с «Лейкерс»

Дрэймонд Грин: Леброн Джеймс может выиграть ещё один титул, но не с «Лейкерс»
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о шансах баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса выиграть ещё один титул в своей карьере.

«Выиграет ли Леброн ещё один титул? С нынешней командой «Лейкерс» вряд ли. Это будет крайне сложно. Способен ли Джеймс ещё на одно чемпионство по уровню игры? Без сомнений. Но для этого некоторые вещи должны быть пересмотрены. И не думаю, что у него получится это с его нынешней командой. Но вообще он может выиграть ещё один титул, да», — заявил Грин в собственном подкасте.

Леброн является обладателем четырёх титулов НБА. В последний раз ему удавалось завоевать чемпионство в 2020 году.

«Лейкерс» уступают «Денвер Наггетс» в серии первого раунда плей-офф со счётом 1-3.

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