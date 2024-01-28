Провал за провалом. Почему «Голден Стэйт» продолжает терять себя?

Уже под утро по Москве в НБА состоялся один из самых интересных матчей этого сезона. «Лейкерс» на выезде в двух овертаймах переиграли «Голден Стэйт». Эта встреча вызвала много размышлений, особенно в отношении «Уорриорз». «Чемпионат» подготовил материал о проблемах клуба из Сан-Франциско, которые сказываются на результатах.

Леброн Джеймс (слева) и Стефен Карри (справа) Фото: Ezra Shaw/Getty Images

От прошедшей игры у многих смешанные чувства: кто-то получил яркие эмоции, а кто-то очень разочаровался. Если от команды из Лос-Анджелеса при любой погоде ждут свершений, то у коллектива Стива Керра иная ситуация. Поэтому нужно сразу обозначить, что дальше не будет мнения про успех «Лейкерс» в минувшей встрече или перформанс Леброна Джеймса. Только про беды «Голден Стэйт».

Но сначала о хорошем. Матчи между Карри и Леброном практически всегда получаются очень зрелищными и интересными. Сегодняшний — не исключение. Если не смотрели его и хотите ярких эмоций — обязательно посмотрите. Эта игра чем-то напомнила встречу прошлого сезона между «Клипперс» и «Сакраменто», которая закончилась со счётом 176:175. Дело вовсе не в счёте, а в качелях, которые были на протяжении всей встречи.

Про Стефена и так все всё знают, поэтому нет смысла повторяться в эпитетах. Уиггинс не провалился — уже неплохо, но, конечно, хочется от него больше импакта, как в чемпионский сезон. Не факт, что это когда-то повторится. Куминга показывает какую-никакую стабильность. Многие продолжают его критиковать, где-то по делу, но кажется, что всё равно недооценивают. Если на паркете так всё и продолжится, то именно Уиггинс будет приоритетнее на обмен в дедлайн, чем Джонатан. У болельщиков «Голден Стэйт» вера в Эндрю ещё не угасла, но он сам себя топит.

Дрэймонд Грин в очередной раз доказывает, что в почти 34 года остаётся одним из лучших двусторонних игроков в мире. Оперировать именно статистическими цифрами не всегда уместно, потому что они часто искажают действительность, но конкретно сегодняшние +31 Грина в крайне плотном матче являются ярчайшим примером его влияния на игру «воинов». Сегодня без него у «Голден Стэйт» было бы намного меньше шансов. Примечательно, что Керр при -3 за 22,3 секунды до конца четвёртой четверти выпустил именно Грина на спорный с Энтони Дэвисом (+10 см), а не Кевона Луни. Дрэймонд его выиграл, что позволило перевести встречу в первый овертайм.

Клэй Томпсон Фото: Christian Petersen/Getty Images

Однако проблем намного больше, чем положительных моментов. Клэй Томпсон сегодня попал две важнейшие «трёхи» в каждом из овертаймов, но если брать в целом по этому матчу (и по сезону), то он стопорит атаку и не играет на уровне второй-третьей звезды. Это логичная история после двух тяжелейших травм, тут ничего не удивляет. Удивляет именно упрямство (или лояльность, как хотите) руководства «воинов» и/или Стива Керра. Не верится, что в клубе реально считают, что Клэй в порядке, иначе всё на самом деле плохо, а просто отдают ему дань уважения. Но ведь это дико губит команду. Очень тревожит возможность его продления. Да, Томпсон в прайме был неплох, помог завоевать титулы. Но сейчас он тянет команду вниз. Со стороны кажется, что от него нужно немедленно избавиться. Ну или хотя бы перевести во вторую пятёрку или урезать минуты. Он сегодня, кстати, сыграл больше Карри и Грина. Это никуда не годится.

«Голден Стэйт» — «Лейкерс» Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Теперь конкретно по сегодняшней игре «Голден Стэйт» в целом. Конечно, «Уорриорз» должны были забирать этот матч, причём ещё в основное время. Но в двух важнейших отрезках они дико провалились и поплатились за это.

Первый отрезок — в момент отсутствия Энтони Дэвиса, который неудачно приземлился, получил повреждение и отправился в раздевалку. Он отсутствовал на стыке третьей и четвёртой четвертей, пропустив в общей сложности 6 минут 24 секунды. В момент его ухода у «Голден Стэйт» было +11, но буквально за 2 минуты 10 секунд «воины» пропустили рывок 10:0. Всего «Уорриорз» проиграли отрезок «Лейкерс» без Дэвиса (именно в эти 6:24) со счётом 19:15. Это очень плохой сигнал, которому нет оправдания.

Второй отрезок — концовка четвёртой четверти. За 3 минуты 58 секунд до конца (как казалось, матча) четвёртой четверти у «Голден Стэйт» было +9. «Уорриорз» как никто лучше знают, как додавливать соперника в концовке — как удав, который медленно, но верно отбирает жизнь у своей жертвы. Но очередной рывок 10:0, и «Лейкерс» уже впереди за 1 минуту 43 секунды.

Заметьте, к этому моменту ещё ни разу не упоминались судьи. Хотя у «Лейкерс» опять на 27 штрафных бросков больше и именно такая же разница по забитым. Да, судьи могли легко свистнуть фол (особенно в пользу «Лейкерс») Дрэймонду Грину, когда он отсекал Вандербилта от Карри в момент, когда Стеф попал трёхочковый за 4,7 секунды до конца второго овертайма, сделав «воинам» +1. Момент спорный, но не очевидный. Но после этого судьи всё же допустили грубейшую и решающую ошибку в матче, которая со всех ракурсов прозрачна.

В последней атаке «Лейкерс» Леброн пошёл под кольцо, а Грин на нём сфолил — два штрафных при -1. Да, Дрэймонд нарушил правила, вопросов нет. Но вот нюанс — Леброн совершил пробежку в этом движении к кольцу, естественно, ещё до свистка арбитров. И Грин показывал это после остановки игры. Тут никак не получится пришить нулевой шаг, так как Джеймс сделал три шага после того, как взял мяч в две руки. Кто-то может попытаться сказать, что Дрэймонд совершил контакт с Джеймсом ещё до того, как тот сделал третий шаг, но нет, это не так.

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Понятно, что в НБА не замечают огромное количество пробежек, проносов и так далее, из чего вытекает тот или иной результат, но всё же. Когда такое происходит в решающий момент игры — это очень плохо. После матча об этом высказался Стефен Карри.

Стефен Карри игрок «Голден Стэйт» «Эти разговоры постоянно происходят, особенно против «Лейкерс». Ну да, у них всегда будет много штрафных бросков. Ещё в прошлом сезоне у них был какой-то невероятный отрыв по штрафным. Сегодня в судейских решениях не было никакой последовательности, и это самое обидное. Либо дайте игрокам решать в концовках, либо одинаково интерпретируйте одни и те же нарушения. Я сам попал, наверное, в три ситуации за матч, когда свистка не должно было быть, и «Лейкерс» получили незаслуженные штрафные. А когда мы в нападении, судьи, наоборот, не видят контакт или смотрят в другую сторону по какой-то причине. И когда в одном конкретном матче получаешь абсолютно противоположные свистки — это самое обидное».

Однако болельщикам «Голден Стэйт» нужно понимать, что этой ситуации вообще не могло бы быть, если бы команда жёстко не провалилась в двух важнейших отрезках.

«Уорриорз» не хватает скамейки, не хватает свежести. Карри и Грин — это очень хорошо, но дальше — огромная пропасть. Если в руководстве команды думают, что все обойдётся, то они глубоко ошибаются. Не обойдётся, это бомба замедленного действия, таймер которой всё быстрее приближается к нулям. Если в клубе не хотят взрыва, после которого придётся несколько лет всё строить с нуля, то лучше поторопиться.

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