Боломбой продлился с «Црвеной», Рубио потренировался с «Барселоной». Итоги дня в Евролиге

Мадридский «Реал» на своей площадке обыграл «Маккаби» и другие результаты минувшего игрового дня.

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Джоэл Боломбой продлил контракт с «Црвеной Звездой» до 2026 года

Джоэл Боломбой Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Российский центровой Джоэл Боломбой заключил двухлетний контракт с сербским клубом «Црвена Звезда». Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны продолжат сотрудничество до 2026 года.

В нынешнем сезоне Евролиги 30-летний центровой на данный момент сыграл в 22 матчах, в которых в среднем приносил своей команде 10,4 очка, 5,4 подбора и 0,9 передачи. В рамках Адриатической лиги Джоэл в среднем набирал 5,9 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 0,6 передачи.

В «Црвену Звезду» Боломбой перешёл из греческого «Олимпиакоса», в составе которого стал серебряным призёром Евролиги. До этого он выступал за ЦСКА (Москва). Российскую команду игрок покинул после начала спецоперации на Украине.

Рики Рубио, покинувший НБА, провёл первую тренировку с «Барселоной»

Рики Рубио Фото: Getty Images

Испанский разыгрывающий Рики Рубио провёл первую тренировку с основным составом «Барселоны». Соответствующее видео появилось в Сети.

Напомним, 33-летний Рубио получил разрешение на тренировки вместе с каталонским клубом, за который он выступал с 2009 по 2011 год, чтобы набрать необходимую физическую форму.

Прошлым летом испанский баскетболист объявил о приостановлении спортивной карьеры из-за психологических проблем. Игрок не поехал в составе сборной Испании на чемпионат мира по баскетболу 2023 года.

В начале января Рубио объявил об уходе из Национальной баскетбольной ассоциации, в которой выступал с 2011 года. Последним клубом Рубио был «Кливленд Кавальерс», к которому он присоединился в 2021 году.

«Мы не говорили о возвращении». Тренер «Барселоны» — о занятии с участием Рики Рубио

Рики Рубио Фото: Getty Images

Главный тренер «Барселоны» Рохер Гримау прокомментировал участие в тренировке команды разыгрывающего Рики Рубио, приостановившего карьеру в прошлом году из-за проблем с психологическим здоровьем.

«Снова увидеть Рики на площадке — это очень хорошая новость, но только с точки зрения его восстановления. Я счастлив как человек, что он выбрал наш клуб для процесса восстановления. Он в хорошей физической форме. Несмотря на то что это его первый день с нами, кажется, что он находится в команде уже долгое время, он отличный игрок. Я не успеваю договорить предложение, а он уже знает, что я имею в виду.

Я знаю, что к нему приковано много внимания, но мы просто стараемся делать свою работу. Появление Рики не изменило наш привычный распорядок. Мы не говорили ни о каком возвращении, ни о возможном, ни о будущем. Мы обсуждали лишь то, что ему нужен зал и компания, чтобы он мог продолжать процесс восстановления», — приводит слова Гримау Mundo Deportivo.

Результаты игрового дня Евролиги 30 января

АСВЕЛ — «Фенербахче» Фото: euroleaguebasketball.net

30 января состоялось пять матчей 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Из интересных результатов отметим уверенную победу сербской «Црвены Звезды» в матче с «Валенсией» и домашнюю победу действующего чемпиона — мадридского «Реала» в результативной встрече с «Маккаби» из Тель-Авива.

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 30 января в Евролиге:

АСВЕЛ — «Фенербахче» — 73:83;

«Бавария» — «Баскония» — 112:109 (ОТ);

«Црвена Звезда» — «Валенсия» — 82:64;

«Олимпиакос» — «Альба» — 101:87;

«Реал» — «Маккаби» — 106:101.

Мадридский «Реал» уверенно возглавляет таблицу главного баскетбольного турнира Европы в текущем сезоне. Клуб из столицы Испании одержал 21 победу при трёх поражениях.