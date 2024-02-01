«Придёт время, буду играть за «Портленд». Вспоминаем памятные игры Лилларда в родном клубе

Карьеру Дэмьена Лилларда можно описать одним словом — превозмогание. Разыгрывающий на протяжении 11 полных сезонов в «Портленд Трэйл Блэйзерс» пытался принести клубу из Орегона чемпионство, которое команда в последний раз завоёвывала в далёком 1977 году, когда за неё выступал легендарный центровой Билл Уолтон. Но попытки Лилларда оказались тщетными. Дэйм устал от бесконечных вылетов на ранних стадиях плей-офф и перебрался в «Милуоки Бакс», где уже играет вместе с Яннисом Адетокунбо.

Сегодня Лилларду предстояло первое возвращение в уже родной Орегон в матче регулярного чемпионата НБА. «Портленд» встречал своего, не побоимся этого слова, легендарного игрока видео с памятными моментами в составе «Трэйл Блэйзерс», а ещё овацией со стороны болельщиков, которые аплодировали игроку на протяжении нескольких минут. К слову, в сегодняшнем матче «олени» уступили «первопроходцам» со счётом 116:119. Давайте же вспомним самые запоминающиеся матчи Дэйма в джерси «Портленда» до того момента, как он отправился за завоеванием титула в «Милуоки».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Начать наш небольшой топ мы хотим с матча «Юта Джаз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс», который проходил 9 апреля 2017 года. Лиллард и ранее набирал большое количество очков, но именно в игре с «джазменами» он поставил себя в один ряд с лучшими игроками тех лет, установив личный и на то время командный рекорд результативности. Дэйм отгрузил 59 очков, добавив к ним шесть подборов и пять результативных передач. Помимо того, что разыгрывающий «первопроходцев» набрал огромное количество очков, так он ещё и помог «Портленду» в сезоне-2016/2017 выйти в плей-офф с восьмого места. Примечательно, что игра с «Ютой» была одной из последних в регулярном чемпионате — и, возможно, именно она позволила команде опередить «Денвер Наггетс» как раз на одну победу и выйти в плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Голден Стэйт Уорриорз» очень часто мешал «Портленду» в плей-офф во время пребывания Лилларда в команде. Поэтому для игрока противостояние с «воинами» уже стало своего рода личным. В регулярном чемпионате НБА сезона-2019/2020 Лиллард отомстил «Голден Стэйт» за свип (0-4) в финале Западной конференции прошлого плей-офф. Разыгрывающий «Портленда» в матче 21 января 2020 года набрал 61 очко, добавив к ним 10 подборов и семь результативных передач, тем самым оформив дабл-дабл. Даже несмотря на то что лучшие игроки «воинов» отсутствовали, набрать 61 очко — отнюдь не лёгкое дело, так как в НБА выступают одни из лучших баскетболистов в мире.

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Когда речь заходит о Лилларде, в первую очередь вспоминается неуступчивый характер Дэмьена. В первом раунде плей-офф 2021 года «Портленду» противостоял «Денвер Наггетс» с Йокичем и Марреем во главе. До пятой игры серии счёт в серии был равный — 2-2. «Первопроходцам» предстоял важнейший матч на выезде, Лиллард от начала и до конца встречи буквально на своих плечах тащил «Портленд». Сперва Дэйм сравнял счёт за три секунды до конца матча, позволив «Трэйл Блэйзерс» побороться за победу в овертайме.

На этом супергеройские выходки Лилларда не закончились: лидер «Портленда» в овертайме забросил две последние «трёшки», которые позволили его команде вновь отыграться и перевести дело во вторую дополнительную пятиминутку. В ней наш герой всеми силами пытался принести победу, но «Денвер» был сильнее. В итоге разыгрывающий «Портленда» завершил игру с 55 очками, шестью подборами и 10 результативными передачами в активе. Шикарный дабл-дабл с большим количеством очков, к сожалению, не помог «Портленду» победить «Денвер» (140:147), а уже в следующем матче клуб из Орегона завершил своё выступление в плей-офф того года.

Видео можно посмотреть на канале Portland Trail Blazers в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым ярким моментом в карьере Лилларда за «Портленд» в регулярном чемпионате НБА точно стоит считать матч с «Хьюстон Рокетс», который проходил 27 февраля 2023 года. Дэйм провёл на площадке 39 минут и за это время успел забросить 71 очко! Просто невероятные цифры, учитывая тот факт, что это больше половины всех очков команды — 131. Помимо этого, любимчик публики из Орегона записал на свой счёт по шесть подборов и результативных передач. Нельзя не отметить, что, даже несмотря на такие красочные выступления Лилларда, «Портленд» всё равно завершил сезон-2022/2023 на 13-м месте в Западной конференции.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

За 11-летнюю карьеру у Лилларда в НБА было немало шикарных личных выступлений, но самой знаковой была встреча с «Оклахома-Сити Тандер» в первом раунде плей-офф 2019 года. «Портленд» вёл в серии со счётом 3-1 до пятого матча, и Дэйм буквально тащил на себе клуб из Орегона во второй раунд. Но в пятой игре Дэмьен показал, чего стоит на самом деле — 50 очков, семь подборов и шесть результативных передач. А что самое важное — победный трёхочковый бросок при равном счёте 115:115, который ввёл публику в «Мода-центре» в дикий экстаз. Все члены команды буквально облепили Лилларда, купавшегося в лучах славы, а разыгрывающий вывел «Портленд» в следующий раунд плей-офф.

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Дэмьен Лиллард времён «Портленда» — это ностальгия по тому, как один игрок предан своему клубу и пытается сделать всё возможное, чтобы добиться чемпионства вместе с ним. Всему когда-либо приходит конец. Вот и сказке Лилларда с «Портлендом» не суждено было завершиться так, чтобы Дэйм провёл всю карьеру в клубе из Орегона.

В межсезонье 2023 года разыгрывающий перевёз свои таланты в «Милуоки». Но при этом не оставляет попыток вернуться в родную команду в дальнейшем. Перед матчем с «Портлендом» он заявил: «Придёт время, и я буду играть за «Блэйзерс». Но это будет не сейчас». Надеемся, что Лиллард наконец добьётся того, чего хотел — чемпионства и под конец карьеры вернётся в стан «первопроходцев».