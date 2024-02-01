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Дэмьен Лиллард: лучшие матчи в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс», видео с защитником «Милуоки Бакс»

«Придёт время, буду играть за «Портленд». Вспоминаем памятные игры Лилларда в родном клубе
Никита Бирюков
Лучшие матчи Лилларда за «Портленд Трэйл Блэйзерс»
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Дэйм вернулся в Орегон в форме «Милуоки». Рассказываем о лучших матчах звёздного игрока в составе «первопроходцев».

Карьеру Дэмьена Лилларда можно описать одним словом — превозмогание. Разыгрывающий на протяжении 11 полных сезонов в «Портленд Трэйл Блэйзерс» пытался принести клубу из Орегона чемпионство, которое команда в последний раз завоёвывала в далёком 1977 году, когда за неё выступал легендарный центровой Билл Уолтон. Но попытки Лилларда оказались тщетными. Дэйм устал от бесконечных вылетов на ранних стадиях плей-офф и перебрался в «Милуоки Бакс», где уже играет вместе с Яннисом Адетокунбо.

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
119 : 116
Милуоки Бакс
Милуоки
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 24, Эйтон - 20, Грант - 18, Хендерсон - 15, Брогдон - 14, Рит - 10, Уокер - 8, Тибулл - 6, Камара - 4, Мюррэй, Шарп, Рупер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 27, Лиллард - 25, Миддлтон - 21, Лопес - 19, Портис - 11, Бисли - 7, Краудер - 6, Боучэмп, Ливингстон, Пэйн, Грин, Коннотон, Лопес, Адетокунбо, Джексон

Сегодня Лилларду предстояло первое возвращение в уже родной Орегон в матче регулярного чемпионата НБА. «Портленд» встречал своего, не побоимся этого слова, легендарного игрока видео с памятными моментами в составе «Трэйл Блэйзерс», а ещё овацией со стороны болельщиков, которые аплодировали игроку на протяжении нескольких минут. К слову, в сегодняшнем матче «олени» уступили «первопроходцам» со счётом 116:119. Давайте же вспомним самые запоминающиеся матчи Дэйма в джерси «Портленда» до того момента, как он отправился за завоеванием титула в «Милуоки».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Начать наш небольшой топ мы хотим с матча «Юта Джаз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс», который проходил 9 апреля 2017 года. Лиллард и ранее набирал большое количество очков, но именно в игре с «джазменами» он поставил себя в один ряд с лучшими игроками тех лет, установив личный и на то время командный рекорд результативности. Дэйм отгрузил 59 очков, добавив к ним шесть подборов и пять результативных передач. Помимо того, что разыгрывающий «первопроходцев» набрал огромное количество очков, так он ещё и помог «Портленду» в сезоне-2016/2017 выйти в плей-офф с восьмого места. Примечательно, что игра с «Ютой» была одной из последних в регулярном чемпионате — и, возможно, именно она позволила команде опередить «Денвер Наггетс» как раз на одну победу и выйти в плей-офф.

НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2017, воскресенье. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
101 : 86
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 59, Харклесс - 12, Макколлум - 9, Леонард - 9, Тёрнер - 6, Коннотон - 2, Амину - 2, Вонле - 2, Напьер, Лейман, Дэвис, Краббе, Нуркич, Эзели, Куотерман
Юта Джаз: Хэйворд - 21, Джонсон - 13, Гобер - 13, Худ - 11, Мэк - 6, Фэйворс - 6, Лайлз - 5, Диао - 4, Инглс - 3, Бёркс - 3, Экзам - 1, Хилл, Боломбой, Уити, Нето

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Голден Стэйт Уорриорз» очень часто мешал «Портленду» в плей-офф во время пребывания Лилларда в команде. Поэтому для игрока противостояние с «воинами» уже стало своего рода личным. В регулярном чемпионате НБА сезона-2019/2020 Лиллард отомстил «Голден Стэйт» за свип (0-4) в финале Западной конференции прошлого плей-офф. Разыгрывающий «Портленда» в матче 21 января 2020 года набрал 61 очко, добавив к ним 10 подборов и семь результативных передач, тем самым оформив дабл-дабл. Даже несмотря на то что лучшие игроки «воинов» отсутствовали, набрать 61 очко — отнюдь не лёгкое дело, так как в НБА выступают одни из лучших баскетболистов в мире.

НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
129 : 124
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 61, Уайтсайд - 17, Саймонс - 15, Энтони - 14, Трент-мл. - 11, Хезонья - 5, Литтл - 4, Оар - 2, Макколлум, Браун, Худ, Лябисье, Бэйзмор, Нуркич, Коллинс, Толливер
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 33, Расселл - 27, Пэскелл - 22, Крисс - 14, Коли-Стайн - 12, Пул - 9, Ли - 4, Спеллмен - 3, Луни, Смайлагич, Эванс, Томпсон, Боумен, Робинсон, Грин, Карри

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Когда речь заходит о Лилларде, в первую очередь вспоминается неуступчивый характер Дэмьена. В первом раунде плей-офф 2021 года «Портленду» противостоял «Денвер Наггетс» с Йокичем и Марреем во главе. До пятой игры серии счёт в серии был равный — 2-2. «Первопроходцам» предстоял важнейший матч на выезде, Лиллард от начала и до конца встречи буквально на своих плечах тащил «Портленд». Сперва Дэйм сравнял счёт за три секунды до конца матча, позволив «Трэйл Блэйзерс» побороться за победу в овертайме.

На этом супергеройские выходки Лилларда не закончились: лидер «Портленда» в овертайме забросил две последние «трёшки», которые позволили его команде вновь отыграться и перевести дело во вторую дополнительную пятиминутку. В ней наш герой всеми силами пытался принести победу, но «Денвер» был сильнее. В итоге разыгрывающий «Портленда» завершил игру с 55 очками, шестью подборами и 10 результативными передачами в активе. Шикарный дабл-дабл с большим количеством очков, к сожалению, не помог «Портленду» победить «Денвер» (140:147), а уже в следующем матче клуб из Орегона завершил своё выступление в плей-офф того года.

НБА - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
02 июня 2021, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
147 : 140
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Йокич - 38, Моррис - 28, Портер - 26, Риверс - 18, Гордон - 14, Ховард - 9, Грин - 5, Миллсэп - 4, Кампаццо - 3, Харрисон - 2, Бартон, Бол, Ннаджи, Маррей, Чанчар, Макги, Дозьер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 55, Ковингтон - 19, Макколлум - 18, Пауэлл - 13, Нуркич - 13, Энтони - 8, Саймонс - 6, Холлис-Джефферсон - 4, Кантер - 4, Джайлс, Джонс, Литтл, Эллеби, Лиф, Блевинс, Коллинс

Видео можно посмотреть на канале Portland Trail Blazers в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым ярким моментом в карьере Лилларда за «Портленд» в регулярном чемпионате НБА точно стоит считать матч с «Хьюстон Рокетс», который проходил 27 февраля 2023 года. Дэйм провёл на площадке 39 минут и за это время успел забросить 71 очко! Просто невероятные цифры, учитывая тот факт, что это больше половины всех очков команды — 131. Помимо этого, любимчик публики из Орегона записал на свой счёт по шесть подборов и результативных передач. Нельзя не отметить, что, даже несмотря на такие красочные выступления Лилларда, «Портленд» всё равно завершил сезон-2022/2023 на 13-м месте в Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2023, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
131 : 114
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 71, Грант - 13, Литтл - 11, Ойбанкс - 9, Тибулл - 8, Реддиш - 7, Уотфорд - 6, Шарп - 4, Уокер - 2, Саймонс, Джонсон, Нокс, Батлер, Уинслоу, Нуркич, Баджи, Арчидиаконоу
Хьюстон Рокетс: Тэйт - 17, Шенгюн - 17, Никс - 16, Исон - 15, Мартин - 14, Вашингтон Мл. - 10, Марьянович - 10, Смит II - 9, Кристофер - 3, Гаруба - 3, Портер, Грин, Дэйс, Хаджинс, Камински

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

За 11-летнюю карьеру у Лилларда в НБА было немало шикарных личных выступлений, но самой знаковой была встреча с «Оклахома-Сити Тандер» в первом раунде плей-офф 2019 года. «Портленд» вёл в серии со счётом 3-1 до пятого матча, и Дэйм буквально тащил на себе клуб из Орегона во второй раунд. Но в пятой игре Дэмьен показал, чего стоит на самом деле — 50 очков, семь подборов и шесть результативных передач. А что самое важное — победный трёхочковый бросок при равном счёте 115:115, который ввёл публику в «Мода-центре» в дикий экстаз. Все члены команды буквально облепили Лилларда, купавшегося в лучах славы, а разыгрывающий вывел «Портленд» в следующий раунд плей-офф.

НБА - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
24 апреля 2019, среда. 05:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
118 : 115
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 50, Макколлум - 17, Харклесс - 17, Кантер - 13, Амину - 9, Карри - 7, Леонард - 2, Коллинс - 2, Тёрнер - 1, Худ, Лейман, Лябисье, Саймонс
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 36, Уэстбрук - 29, Шрёдер - 17, Грант - 16, Адамс - 10, Фергюсон - 3, Фелтон - 2, Ноэль - 2, Моррис, Надер, Бертон, Паттерсон

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Дэмьен Лиллард времён «Портленда» — это ностальгия по тому, как один игрок предан своему клубу и пытается сделать всё возможное, чтобы добиться чемпионства вместе с ним. Всему когда-либо приходит конец. Вот и сказке Лилларда с «Портлендом» не суждено было завершиться так, чтобы Дэйм провёл всю карьеру в клубе из Орегона.

В межсезонье 2023 года разыгрывающий перевёз свои таланты в «Милуоки». Но при этом не оставляет попыток вернуться в родную команду в дальнейшем. Перед матчем с «Портлендом» он заявил: «Придёт время, и я буду играть за «Блэйзерс». Но это будет не сейчас». Надеемся, что Лиллард наконец добьётся того, чего хотел — чемпионства и под конец карьеры вернётся в стан «первопроходцев».

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