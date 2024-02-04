Карри пробудил всех в выходной с 60 очками! Но «Уорриорз» всё равно проиграли в овертайме

Сегодня, 4 февраля, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором ребята Стива Керра прибыли в Атланту и сыграли против местных «Хоукс». Перед встречай «Голден Стэйт» показывал игру значительно ниже своих обычных стандартов, но в последних пяти играх на счету калифорнийцев было три победы. «Атланта» тем временем могла похвастаться серией из трёх побед и недавней расправой над грозным «Финикс Санз», где разыгрывающий Трей Янг, которого не отобрали на Матч всех звёзд НБА, выдал дабл-дабл из 32 очков и 15 передач.

Да, Стефен Карри сегодня набрал 60 очков. Да, он много бросал (38 попыток) и много попал (22), а показатель «плюс-минус» составил лишь «-1». Но Стефен не ожидал, что его привычные партнёры по команде в лице Клэя Томпсона и Эндрю Уиггинса полностью провалятся в вопросах скоринга. Если Томпсон по итогам реализовал четыре броска из 19 попыток, набрав всего 10 очков, то Уиггинс и вовсе попал с игры один раз из шести, сгенерировав жалкие два очка. Вторым самым результативным игроком в составе «Уорриорз» по итогам стал защитник Лестер Киньонес (17), а третьим — форварда Жонатан Куминга (16).

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Несмотря на проигрыш в дополнительном времени «Голден Стэйт», Стефен Карри за заключительную четверть и овертайм набрал 30 очков, попав шесть бросков из-за дуги. А ещё Карри в 281-й раз за карьеру оформил в играх 30+ очков, что является лучшим показателем с 1965 года среди всех разыгрывающих. Стефен также стал третьим игроком в истории после Карла-Энтони Таунса («Миннесота Тимбервулвз») и Дэмьена Лилларда времён «Портленд Трэйл Блэйзерс», оформившим как минимум 60 очков и 10 трёхочковых попаданий. Так или иначе, «Хоукс» обыграли «Уорриорз» в овертайме — 18:11. В составе победителей больше всех очков набрал Трей Янг (35), а помогали ему Оньека Оконгву (22) и Джейлен Джонсон (21).

Статистика Стефена Карри в матче с «Атлантой» Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Если делать какие-то выводы по игре, то может сложиться впечатление, что «воины» словно тратят время Стефена Карри. Он отдаёт все силы, а второго номера в команде, по факту, нет. Кроме, возможно, Жонатана Куминги. Было бы куда эффектнее, если Клэй Томпсон отдавал все свои броски Куминге, учитывая, что Томпсон в «бэк-ту-бэк» матчах частенько проявляет себя не самым лучшим образом. Люди, которые не видели игру, увидят количество очков Клэя и подумают, что он сегодня был полным нулем и просто потратил впустую игру Карри. Но если вы посмотрите игру, вы только сможете подтвердить их правоту. Но игра вышла интересной, где Деджонте Мюррей, ожидающий вероятного обмена в другую команду, выглядел как полноценная суперзвезда в концовке.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.