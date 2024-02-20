«Хотим, чтобы и президент России бросал баскетбольный мяч». Интервью с Андреем Кириленко

Андрей Кириленко является не только звездой НБА начала нулевых, но и самым главным человеком в российском баскетболе прямо сейчас. Он продолжает улучшать баскетбольную инфраструктуру по всей стране и делать её доступнее, а также популяризировать этот вид спорта. «Чемпионат» подготовил большое интервью с Андреем Геннадьевичем.

Лукич работает со сборной на 5+

Тренировка мужской сборной России Фото: РФБ

— У мужской сборной России начался сбор. Команда сыграет с «Самарой». Почему именно такой выбор соперника?

— Сейчас не только баскетбол, но и другие виды спорта находятся в сложном положении из-за политической обстановки. Конечно же, очень сложно находить соперников, особенно если мы говорим об адекватных по силам, потому что все эти команды заняты в различных официальных соревнованиях: квалификации к чемпионату мира, чемпионату Европы, в самих турнирах, Олимпиаде. Мы стараемся сделать так, чтобы составы были максимально приближены в той или иной степени.

Мне кажется, как раз профессиональные клубы — это хорошая помощь для нас, в них собран полноценный коллектив, который играет на хорошем уровне. Поэтому спасибо большое «Самаре» за то, что команда идёт навстречу. Конечно, нам всем хочется видеть нашу команду, играющую с самыми топовыми сборными, и на самом деле летом нам удалось получить сборную Ирана, которая участвовала в чемпионате мира. Это редкость для нас в нынешних условиях. Хотя понятно, что это полумеры. Необходимо иметь полноценные международные турниры, их очень трудно заменить, несмотря на то что мы пытаемся и государство пытается это сделать, например, в сентябре пройдут Игры Дружбы. Но при всех этих попытках очень сложно заменить полноценно Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, где мы участвовали долгое время. Наверное, это нереально на сегодняшний день, только если в очень длинной перспективе.

— В нынешнем формате существования сборной можно ли как-то вообще оценить работу Зорана Лукича?

— Пока я могу оценить его работу на 5+ (смеётся). Мы уверенно выиграли все игры, которые провели с ним. В том числе была повержена итальянская сборная, исландцы, сборная Нидерландов. К Зорану вопросов никаких быть не может, но результат в этих матчах — не самое главное. На мой взгляд, для молодой команды он правильный тренер по своему менталитету. Сейчас наша сборная серьёзно обновилась, уже ушли или уходят признанные лидеры, ветераны, и заходят ребята помоложе. У него прекрасный опыт на клубном уровне, на котором он работает с определённым материалом. И сейчас такого же плана ребята заходят в национальную команду.

— «Финал четырех» Кубка России среди мужских команд пройдет в Екатеринбурге. Почему такой выбор?

— Город очень представительный и здорово выглядит в принципе как место для баскетбола, который очень активно развивается в Свердловской области. Мы хотим вознаградить болельщиков, которые пошли так активно на баскетбол. Женская команда уже выиграла Кубок России, теперь посмотрим, что будет с мужской, сможет ли «Уралмаш» дать бой.

— За последние два года сразу четыре команды поднялись из Суперлиги в Лигу ВТБ. С одной стороны это не может не радовать, но с другой — не потеряла ли Суперлига какую-то часть конкуренции?

— Когда я приходил в РФБ восемь лет назад, у нас в департаменте профессионального баскетбола был огромный фокус сделать так, чтобы у Единой лиги ВТБ был очень серьёзный конкурент. Но конкурент не по уровню, а по тому, чтобы команды из Суперлиги постоянно стучались в Единую лигу, давая понять, что они готовы. И нам действительно удалось это сделать: за несколько лет мы создали полноценный чемпионат, в котором играют 16-18 команд. Многие из Высшей лиги уже просятся в Суперлигу, на уровень выше, и хотят там играть. Чемпионат получился очень конкурентоспособным, с высоким уровнем организации. Мы большое внимание уделяем трансляциям, маркетингу, работе с болельщиками, чтобы клубы из Суперлиги, если они хотят в Лигу ВТБ, имели полный набор возможностей и могли конкурировать не только на паркете, но и по инфраструктуре. Это дало огромные плоды — первой в Лигу ВТБ зашла «Парма». И в последние два года клубы подтянули базу, что помогло попасть туда «Самаре», МБА, «Уралмашу» и «Руне».

— Как считаете, кто-то из Суперлиги уже созрел, чтобы пополнить состав участников Лиги ВТБ?

— «Темп-СУМЗ» и «Химки» готовы. Это следующий шаг. Опять же, важный момент, на который нужно обращать внимание, и мы по этой теме постоянно на связи с Сергеем Кущенко и Илоной Корстин, чтобы команды заходили держа в голове не только спортивную составляющую. «Мы победили, мы чемпионы, а остальное хоть трава не расти» — так быть не должно. Должна быть структура, которая может конкурировать и по спорту, и держать уже определённую планку.

— Единая лига ВТБ не перестает удивлять. Наверное, нынешний сезон — один из самых непредсказуемых в истории. Как вообще оцените его, кто удивил?

— Да, я бы сказал, что это самый непредсказуемый сезон. «Енисей» суперудивил, «Парма» мне всегда нравилась. Пермь — это очень баскетбольный город, и лично для меня не секрет, что команда может играть на этом кураже, но удивила по результату. Оба коллектива попали в первую шестёрку, это, наверное, достижение для них, и мне нравится, что они находятся в хорошем баскетбольном темпе. Но, помимо этих двух клубов, здорово играют и «Уралмаш», и «Руна». Не говорю даже про первую четвёрку, когда «Локомотив» в начале сезона немного провалился, а потом победил в 18 матчах из 21. Великолепная игра, они нашли свой баланс. Действительно всё непредсказуемо. ЦСКА вроде бы и лидирует в чемпионате с пятью поражениями, но, честно говоря, я был свидетелем, когда армейцы ещё пять должны были проиграть, однако при каких-то факторах — удачи, характере — они забрали эти игры, хотя казалось, должна была победить другая команда. Вспомните матч с «Нижним», с «Пармой» в овертайме. И УНИКС играет здорово, у «Зенита», скорее всего, лучший состав в чемпионате, но и их лихорадит. Сейчас такая ситуация, при которой я не могу однозначно сказать, что, условно, ЦСКА выиграет чемпионат. Даже команды из второй части таблицы могут побороться за чемпионство. Я предвкушаю плей-офф, очень интересно посмотреть на то, как та или иная команда будет справляться. В долгой серии очень много факторов может вмешиваться в ход борьбы.

Дёмин идёт по пути Дончича

Лука Дончич (слева) и Егор Дёмин (справа) Фото: Getty Images

— У нас есть много молодых российских баскетболистов, которые играют за пределами нашей страны. Как считаете, это идёт на пользу нашему баскетболу или было бы лучше, чтобы они играли здесь?

— И не на пользу, но и не во вред. Это факт, какой он есть. Если бы ребята сейчас в России играли, то не имели бы возможность получать международную практику. Сейчас они там получают как раз эту практику — это плюс, но мы их не видим, как хотелось бы — это минус. Однако всё же я считаю, классно, что у них есть возможность конкурировать с сильнейшими игроками в рамках их турниров. В случае Дёмина, Столбецкого, Воронцова здорово, что их подтягивают к основным составам команд. Думаю, в контексте сборной России, если мы прицеливаемся на будущее, это здорово.

Тот же Дёмин идёт по пути Дончича, Миротича, когда в «Реале» молодого игрока подпускают к основному составу. Всё в его руках, у него отличные данные, голова. Дальше от него будет зависеть, насколько он вольётся в основной состав, насколько быстро сможет быть на этом уровне конкурентоспособным. Мы все конечно желаем ему удачи в этом.

— А если представить, что у молодого игрока, который находится в России, условно из МБА, есть предложение, например, от команды из второй части турнирной таблицы чемпионата Испании и от клуба из топ-4 Лиги ВТБ. Куда посоветовали бы ему перейти?

— Это очень индивидуальный вопрос, в котором нужно знать конкретику. Если взять, допустим, клуб топ-4 Лиги ВТБ, то нужно понимать: какие игроки в команде, кто на твоей позиции, какая роль у тебя будет, если будешь играть. Я всегда говорю, что молодым баскетболистам нужно играть, получать время на площадке. И если игрок, условно, перейдёт в испанский клуб из низа таблицы, но играть там не будет, то какой смысл туда идти? Поэтому игровое время имеет ключевой момент в такой ситуации, на это нужно обращать внимание. Тренировочный процесс плюс-минус будет одинаковым как в Лиге ВТБ, так и в Испании, Греции, Италии. Если в клубе из России тебе могут гарантировать игровую практику, ты понимаешь, что по позиции у тебя нет такого конкурента, который заберёт всё твоё время, то конечно нужно оставаться здесь. Если у тебя в этом затык, есть понимание, что не будешь играть, тогда, конечно, приоритет в другом чемпионате, который даст практику. Поэтому тут нельзя категорично говорить, что переход в команду из Испании или Франции будет лучше, чем игра за клуб Лиги ВТБ. Есть неудачные примеры, когда в клубах наши баскетболисты не играют. Но есть и пример того же «Локомотива», где наши ребята играют и имеют хорошее время на площадке.

— Сейчас немаловажную роль в жизни молодого баскетболиста играет агент. Во времена вашей молодости в России агентов толком не было. Сейчас агент — это польза или больше вред?

— Многое зависит от того, какой агент. Если говорить в общем, то, конечно, агент — это большая польза. Наверное в 99% случаев игроки не владеют информацией о спросе и предложениях. Очень редко, когда сам баскетболист напрямую может об этом узнать. Всё же корректно, когда не ты ведёшь переговоры с клубом, а кто-то это делает за тебя. Ты не можешь прийти и сказать: «Вот я такой молодец, давайте мне такую-то зарплату» — это нехорошо. Всё равно кто-то за тебя должен делать этот процесс. Да, более возрастным игрокам, которые уже имеют определённую взрослую позицию, в принципе, агент не нужен, они могут заключать контракт с клубом напрямую, может, только с помощью юриста, чтобы он проверил соглашение. Но если говорить о молодых игроках, то, конечно, нужен агент, причём активный, чтобы он шустрил, резюме своего подопечного подсовывал в клубы, организовывал просмотры, выбивал условия получше, следил за бытовой частью своего баскетболиста. Это всё равно очень большой процесс, поэтому я считаю, что наличие агента — больше плюс, чем вред. Но есть и примеры, когда агенты пренебрегают своей работой, думают только о собственной выгоде или репутации и забывают часто об игроках, которые их кормят.

— В Америке очень популярен студенческий баскетбол. Не было ли желания у РФБ сделать мостик между АСБ и профессиональным баскетболом? Условно так же организовать драфт для клубов Суперлиги или что-то в этом роде.

— У нас великолепные отношения с АСБ, мы постоянно проводим различные мероприятия вместе. Если говорить о мостике перехода из студенческого баскетбола в профессиональный, то у нас очень мало таких примеров пока, потому что игроки редко дотягивают именно по уровню. Но такие случаи всё равно есть, особенно у девочек. И сейчас ещё между АСБ и профессиональным баскетболом добавилось направление 3х3. Большое количество ребят, которые играли в АСБ, приходят в баскетбол 3х3 и уже оттуда переходят в профессиональные клубы.

Например, в «Парме» играет Чебуркин, в «Уралмаше» — Писклов. Эти ребята изначально играли в университетах, потом 3х3 и затем попали в профессиональный баскетбол. Но если мы говорим про некую историю с драфтом, какие-то отношения, как у НБА с NCAA, то, конечно, некорректно это сравнивать. У нас в стране нет ни одного университета с большой баскетбольной программой на уровне профессионального клуба. Есть университеты с баскетбольной программой, но они именно на уровне АСБ. Если взять NCAA, то там окажется 50 университетов, у которых колоссальные программы, где тратится $ 30-40 млн в год. У нас разве что ЦСКА, УНИКС и «Зенит» могут тратить такие суммы на свой сезон.

— Недавно прошел первый турнир Winliga, в котором вы были задействованы. Как вообще его оцените?

— Великолепно оценю и считаю, что различные форматы должны быть у баскетбола, необязательно исходящие только от РФБ. Многие почему-то думают, что федерация должна за всё отвечать, но это неправильно. Во-первых, нет ресурсов таких, чтобы делать абсолютно всё. Во-вторых, на местах должны быть различные организации, волонтёры, любители, энтузиасты, которые делают что-то, а ты помогаешь им, но не всегда инициируешь это. И тут как раз история, не инициируемая РФБ, но мы поддерживаем её, стали партнёром, потому что это действительно большой пласт аудитории людей, которые через звёздных участников смогли немного прикоснуться к баскетболу и увидеть, насколько это может быть круто.

Мне кажется, как раз этот проект очень получился в эмоциональном плане, я уверен, что он затронул какую-то струнку у человека, который, может быть, первый раз увидел баскетбол вот так близко или не обращал внимания, интересовался другим видом спорта. Мне кажется, этим проектом нам удалось выполнить эту главную задачу — чуть-чуть погрузить человека из другой области в наш вид спорта и дать почувствовать эти эмоции. «Финал четырёх», на мой взгляд, был очень крутым по накалу, каждая игра заканчивалась или овертаймом, или последним броском, каким-то фантастическим спасением, люди прыгали в аут друг за другом, ломая и разбивая себе носы. Это тот нерв и накал, который ты хочешь видеть в баскетбольных матчах. Хотя играли непрофессионалы.

— Такой формат может привести не только нового зрителя, но и именно тех, кто захочет заняться баскетболом?

— Конечно. Прекрасный пример — команда Hoops. Непрофессионалы-ребята, но вокруг баскетбола они делают очень много разных фишек, создают контент, и у них огромная армия поклонников, которые хотят играть в баскетбол. Для этого не нужно быть профессионалом, играть в ЦСКА, Евролиге или НБА. Можно делать на таком любительском уровне и даже участвовать в каких-то официальных соревнованиях. Например, Hoops участвовали в чемпионате 3х3 в Челябинске, очень неплохо играли.

Баскетбол доступен всем

Андрей Кириленко Фото: РФБ

— Сейчас баскетбол стал очень доступен.

— Огромное количество людей, кто может играть в баскетбол. РФБ реализует проекты для профессионалов, любителей, детей, ветеранов. Есть отдельные проекты, поддерживающие женский спорт, вовлекающие в интерактивные дисциплины, фиджитал. Команда инклюзивного проекта «тихий! баскетбол» уже доказала, что наш спорт также доступен для игроков на колясках, слабослышащих, глухих, ребят с разным спектром ментальных нарушений.

— Какой стимул у игроков заниматься инклюзивным баскетболом?

— Точно такой же, что и у классических спортсменов, он очень разный: кому-то важны медали, кому-то возможность выезда на международные соревнования, для кого-то важнее системный процесс тренировок и выступлений, вокруг которых строится обычная жизнь человека.

— Что сейчас представляет собой «тихий! баскетбол»? Это только турниры?

— Сейчас «тихий! баскетбол» — это множество спортивных и медиапроектов, которые показывают баскетбол красивым и доступным видом спорта. Соревнования, мастер-классы, выставки, деятельность наших амбассадоров, даже сейчас мой диалог с вами — это то, что позволяет баскетболу стать ближе для каждого.

— Расскажите об амбассадорах проекта. Это блогер Константин Дебликов (bionicrussia) и спортсмен Фёдор Лихолитов? Почему именно они?

— Федя — мой большой друг, который всегда поддерживал благотворительные идеи. Его спортивные заслуги — МСМК, обладатель Кубка Европы, а ещё многолетний труд в качестве баскетбольного тренера. Всё это дает огромное пространство для экспериментов. Фёдор проводил множество мастер-классов по всей стране для детей с нарушениями слуха и интеллекта. Он много обучался психологии, тренерскому мастерству. Теперь готовится к запуску тренировок по адаптивному баскетболу на постоянной основе.

Константин Дебликов — парень с потрясающим чувством юмора, особенно в той тематике, которая кажется широкой аудитории очень тонкой, пограничной. Нам показалось, что никто лучше Константина не сможет раскрыть для пользователей интернета проекты «тихого! баскетбола», что оказалось тоже интересным экспериментом: видеоролики на YouTube-канале «Бионическая Россия» с игроками Лиги сильных людей набирали миллионы просмотров.

— Вы часто говорите про эксперименты. Можно ли сказать, что турниры Лиги сильных людей и Суперкубок по баскетболу 3х3 среди глухих — это тоже эксперимент?

— Разумеется, да, это своего рода некие эксперименты, в ходе которых мы стараемся найти крутые, новые формы для адаптивных соревнований, включая лучшие практики классических турниров — специализированные корты, свет, звук, ведущие, трансляции. Международные федерации подтверждают уникальность нашего подхода, потому что команда «тихого! баскетбола» адаптирует турниры для всех: финальные игры мы интегрируем в классические соревнования, на турнирах глухих применяем технологии дублирования световыми сигналами судейских свистков и включение к комментатору переводчика на русский жестовый язык. А на матчах Лиги сильных людей используем специальный трансфер, зоны для быстрых интервью располагаем удобно для любой позиции. И можно сказать, что наши атлеты вне зависимости от дисциплины становятся суперзвездами: они участвуют в профессиональных фотосессиях в именной форме, у команд берут интервью, с ними снимают вирусные ролики, которые залетают в социальные сети.

— Что такое Лига сильных людей?

— Это турнир по баскетболу 3х3 на колясках, в котором принимают участие команды с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата) со всей страны. Это огромное движение, которое объединяет клубы от Москвы до Владивостока. За прошлый год в соревнованиях приняли участие 15 команд, было сыграно больше 100 матчей, а это в разы превышает обычную игровую практику баскетболистов на колясках.

Спортсмены на колясках играют на профессиональных кортах. Их судят лучшие российские арбитры. Все расходы закрывает РФБ — проезд, проживание, питание, специальный трансфер, спортивная часть. Спортсменам остается только выйти на корт и показать свою лучшую игру. Мы понимаем, что физически сложно и дорого собирать на турниры всех существующих игроков России, но нам это интересно и по плечу.

Точно могу сказать, что матчи по баскетболу 3х3 на колясках зрелищны, потому что это противостояние невероятно сильных людей, лязг металла, искры, иногда на играх лопаются шины! Это не просто баскетбол, это противоборство за победу, за такими играми хочется наблюдать, так что приходите на матчи и болейте за команду из своего города.

— Когда стартует новый сезон Лиги сильных людей и чем он будет отличаться от первого?

— Второй сезон Лиги сильных людей стартует уже в апреле этого года. Останутся прежними высокий уровень организации соревнований и судейства, условия пребывания игроков на турнире, но в спортивной части мы будем пробовать новые формы.

То есть в этом сезоне игроки теперь будут классифицированы исходя из расстановки сил первого сезона в три группы, названия которых — это калька классической лиги по баскетболу 3х3: Мастер, Претендент, Вызов. В этой логике сохраняется возможность «выбивания» команд из более сильной группы. Поэтому интрига будет до самой последней игры турнира — кто же станет победителем?

— Почему важно сохранять интригу до финальной игры?

— Во-первых, нам нравится ломать устоявшиеся позиции, когда привычные победы сменяются накалом борьбы за сохранение лидерства (в 2023 году 12-кратный чемпион России по баскетболу на колясках «ЦОП — Санкт- Петербург им. В. Кондрашина» в Лиге сильных людей смог занять только третье место. Победителем турнира стала команда из Казани — «Крылья Барса», второе место заняла команда из Москвы «Фалькон МБА», которая на турнирах ранее нечасто попадала в призы. — Прим. «Чемпионата»). Игроки начинают осознавать, что от их стремления и работы на площадке зависит очень многое.

Во-вторых, мы ищем новые формы поощрения. Денежные призы — мотивация первого порядка, нам же хочется показать, что российские игры — это не предел. В прошлом году с чемпионами Лиги сильных людей казанской командой «Крылья Барса» мы отправились в Боснию и Герцеговину, для победителей этого сезона мы подбираем совершенно новое для всех международное направление. Специалисты «тихого! баскетбола» уже занимаются подготовкой документов, чтобы гарантировать игрокам с ПОДА интересный сезон.

— Баскетбол реабилитирует?

— Конечно, нет. Когда мы говорим об адаптивном спорте, профессиональном или занятиях в секции «для себя», мы подразумеваем абилитацию — это когда человек с травмой или нарушением здоровья находит сообщество увлечённых людей, друзей, ценное для себя времяпрепровождение и возможность занять место на пьедестале. Это делает человека выносливее физически, безусловно. И мы всегда отмечаем гарантированную «прибавку» в самостоятельности, дисциплине, люди понимают свои сильные стороны. Так улучшается и настроение атлетов, и качество их жизни.

Любой молодой игрок Лиги ВТБ способен быть ролевиком в НБА

Александр Щербенëв (слева) и Владислав Емченко (справа) Фото: БК «Локомотив-Кубань»

— Вернемся к классическому баскетболу. В прошлом году вы говорили, что нынешняя сборная России не была бы мальчиком для битья на чемпионате мира. А как бы оценили потенциальные перспективы на предстоящей Олимпиаде, если бы Россия отобралась?

— Я не думаю, что мы бы отобрались на Олимпиаду в нынешнем варианте. Не потому, что не верю в нашу команду, я в неё верю, наверное, как никто другой. Просто нехватка опыта и налёта часов. Для того чтобы стать хорошим пилотом, ты должен налетать 10 тысяч часов в небе. И у нас просто колоссальная нехватка этих часов игры на самом высоком уровне. Если вдруг мы вернёмся завтра в международное движение, я не могу сказать: «Мы вот такие молодцы, мы сейчас всё выиграем», потому что у нас не было этого опыта на протяжении достаточно долгого времени. Пандемия, потом мы чуть-чуть вернулись на какой-то маленький отрезок, но потом у нас опять не стало матчей. И за это время другие игроки растут, а мы, к сожалению, пока остаёмся только в своём этом лимитированном кусочке. И, конечно, нам потребуется какое-то время, чтобы обратно зайти в международное движение, начать играть, приспосабливаться к тем командам, которые будут играть против. Нужен постоянный спарринг, чтобы расти. Андрей Кириленко никогда бы не играл в НБА, если бы не было сначала ЦСКА, потом Евролиги, Летней лиги НБА.

Я уверен, если сейчас взять любого молодого игрока в возрасте 20-25 лет из Лиги ВТБ, добавить в любую команду НБА и дать ему играть 20 минут, гарантирую, этот игрок будет ролевым. Может быть, не суперзвездой, но будет ролевой игрок для НБА и будет очень уверенно смотреться. Это просто налёт часов. Дайте ему возможность два-три года быть в одной структуре и играть, и всё будет. Ну это моё мнение, я никому его не навязываю.

— Вы провели много лет в клубе НБА и в том числе так или иначе наблюдали за работой фронт-офиса в командах, работой самой лиги. Вы привнесли что-то из НБА в свою работу в РФБ?

— Внимание к мелочам. В НБА очень большое внимание придают мелочам, вплоть до того, какие носки у игроков должны быть в раздевалке. Конечно, это я так утрирую, но очень много деталей, уделив которым внимание, ты снимаешь огромную проблему в будущем. И это во всём: начиная от национальной команды и заканчивая какими-то вещами в федерации, которые тебе могут стоить не так дорого, однако в дальнейшем могут аукнуться. Поэтому на такие моменты нужно обязательно обращать внимание. Это в НБА очень распространено, там действительно обращают внимание абсолютно на все.

А что бы я не взял из НБА… Мне не нравится, что клубы очень централизованны, очень замкнуты на себе. Может, это и правильно, всё-таки профессиональные клубы, но федерация не может себе позволить так существовать, потому что у нас огромное количество направлений, и мы не можем быть слишком замкнуты на себе, всё равно нужно выходить как бы из своей скорлупы и очень много времени проводить со своими регионами.

— Вы говорили, что готовы рассмотреть переход в Азиатскую конфедерацию, хотя бы в каком-то временном формате. Ваша позиция как-то поменялась? Такая возможность дополнительно обсуждалась в последнее время?

— Позиция не поменялась, я просто за то, чтобы играть. Опять же, в баскетболе структура международных соревнований единая, нет разделения на УЕФА и ФИФА. ФИБА — это одна единая структура, и никакой разницы, играешь ты в Европе или Азии, тебе нужно некое общее благословение, и ФИБА в этом контексте как организация всё-таки стоит под Международным олимпийским комитетом, есть иерархия, и здесь, пока МОК не даст чёткий посыл, какой формат должен быть у баскетболистов из России и Беларуси, нет разницы, где мы номинально числимся, мы всё равно играть не сможем. Как только будет какое-то ослабление, мы окажемся первыми, кто вернётся. Конечно же, на сегодняшний день очень страдают детские команды. Можно действительно попробовать начать с резервных сборных и адаптировать их в тот же азиатский чемпионат, почему нет, я бы на временной основе рассматривал такую возможность.

Мы очень активно общаемся с ФИБА, с генеральным секретарем и с президентом на тему того, какие возможности и опции у нас есть. Пока, на сегодняшний день, мы ещё находимся в подвешенном состоянии, и всё равно все ждут первого шага, когда МОК даст хоть какое-то разъяснение, каким образом могут вернуться юношеские команды, может быть, кто-то начнёт первый, нужен некий пробный мяч, и все ждут, когда он будет брошен.

— Вы активно работаете над популяризацией баскетбола в России. Недавно вы говорили, что хоккей стал главным видом спорта в России за последние 15 лет, а президент России Владимир Путин сыграл в этом огромную роль, неоднократно выходя на лед. Были ли какие-то попытки организовать для Владимира Владимировича баскетбольный матч? Известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган иногда играет в баскетбол, даже было видео в интернете.

— На самом деле, президент Сербии Александр Вучич тоже играет в баскетбол, был даже товарищеский матч, может быть, три или четыре года назад, я принимал участие в таком благотворительном формате, он играл тоже. Есть просто люди, которые любят один вид спорта и не занимаются другим. Так же было у нас в 90-е, когда Ельцин играл в волейбол и в теннис. Таким образом, больше внимания получили эти виды спорта. Потом бадминтон был популярен, когда был Дмитрий Медведев. И, естественно, Владимир Владимирович — это дзюдо и хоккей.

Я абсолютно великолепно отношусь к хоккею и считаю, что это действительно наш национальный вид спорта. Я с удовольствием смотрю хоккей, мой сын играет в хоккей, поэтому у меня нет никаких плохих чувств в сторону этого вида спорта. Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы Владимир Владимирович и баскетбольный мяч в какой-то момент бросал. Когда глава государства у тебя с клюшкой или с баскетбольным мячом, с футбольным, этим он делает определённый посыл регионам, губернаторам, и все заинтересованные должны соответствовать, чтобы быть на одной волне с президентом страны. Возвращаясь к вопросу, конечно, мы бы очень хотели, и мы пытались, но у главы государства есть другие задачи, из-за которых не до баскетбола, скажем так. Пару раз попробовали, не получилось, ну окей, ничего страшного, мы тоже не можем здесь совсем с баскетболом залезать.

— Вы также говорили, что в России нет культуры медийности спортсменов. Это проблема федераций или игроков?

— Я думаю, что и там, и там. У нас нет этой культуры в принципе как таковой. Если посмотреть даже по любому другому виду спорта, возьмем футбол, условно. Какие футболисты классно играют в футбол? Есть Кокорин, Смолов, Дзюба, но мы их знаем не за спортивные достижения. Единственный футболист, кого я знаю исключительно с футбольной стороны — это Игорь Акинфеев. Мы не обсуждаем какие-то конкретные моменты.

Просто культура такова, что у нас нет этой работы над спортсменом, над его имиджем. Это есть в Америке, в НБА — это культ, что равно деньги, популярность. Конечно, должна быть команда, которая работает над имиджем спортсмена, над его контрактами, появлениями в публичном пространстве и, в принципе, желанием самого игрока участвовать в чëм-либо, потому что в 95% случаев игрок не готов над этим работать. Я оказался не готов, когда был в молодом возрасте, мне не хотелось это делать, потому что постоянно тренировки, игры, тренировки, игры, у тебя нет на это времени. И, опять же, говоря о команде, можно вернуться к вопросу о необходимости агента.

Так же и федерация должна со своей стороны иметь большой отдел маркетинга, который бы занимался целенаправленно всей ситуацией вокруг, включая игрока на каком-то моменте, но это должна быть некая коллаборация, когда, например, игрок в составе национальной команды. Здесь уже наша задача подсвечивать его с разных сторон. Но дальше, в регулярной жизни, в профессиональной карьере, спортсмен должен сам себя презентовать. Профессиональный клуб ему должен со своей стороны помогать выстраивать отношения с публичностью. То есть это совокупный процесс, как мозаика.

— В российском баскетболе, кажется, зарождается баскетбольное блогерство: Виктор Павленко и Антон Понкрашов снимают баскетбольные будни. Получается очень интересно, у этого есть свой зритель. Как к этому относитесь? Есть ли смысл РФБ их как-то активнее задействовать или самой сделать что-то своё в похожем формате?

— Я очень положительно отношусь и с удовольствием участвую в проектах с ребятами, когда есть возможность, и сам смотрю, мне нравится. Здесь, наверное, главный момент, который вы правильно подметили, что появляются блогеры, которые благодаря своему труду, своим знаниям, навыкам умеют генерировать контент и дальше его продавать, монетизировать. Ну класс! То есть сейчас есть хорошая среда, чтобы появлялись независимые от федерации люди. Чтобы другие в том числе организации понимали — им не нужна федерация, чтобы любить баскетбол, говорить про баскетбол. Повторюсь, федерация не может взять на себя эту задачу. У нас такое огромное количество направлений, по которым мы работаем, не всегда руки доходят до блогерства, например. Всё равно должны быть независимые ребята. Кто-то, возможно, будет критиковать — отлично. Кто-то будет, наоборот, освещать проекты, но, как правило, негатив всегда подсвечивается круче, чем позитив. Кто-то будет рассказывать о благотворительных проектах, кто-то про чемпионат, кто-то индивидуально про игроков. Это всё имеет место, и, опять же, федерация не должна в этом участвовать, но мы с удовольствием поддержим подобные проекты.

Медиабаскетбол — это не наша изначальная инициатива, а букмекера. Отлично, мы поддерживаем, классный формат. Ребята, что вам нужно? Вот это, вот это, вот это. Хорошо, мы здесь поучаствуем. Антон Понкрашов делает интервью, подкаст — с удовольствием поможем. Витя Павленко делает своё. Пожалуйста, что тебе нужно? Хочешь приехать на Суперлигу, на сборную? В любой момент. Вот твоя аккредитация, заходи, снимай. Мы видим, что ты действительно болеешь за это дело, ты показал свою состоятельность и интересный подход. Те же Hoops здорово начали — ребята, добро пожаловать, играйте. В этом контексте хочется сказать, федерации даже по другим видам спорта могут ставить палки в колеса тем, кто развивает медийно тот или иной вид спорта. Мне хочется сказать: «Ребята, они за вас делают вашу работу уже. Привлекают внимание к баскетболу или к вашему виду спорта. Помогите им, мяч баскетбольный подарите, поблагодарите, что они занимаются таким делом». Как раз в этом и есть плюс, что появляются такие блогеры.

— Недавно произошла ситуация в матче ЦСКА — «НН». Был сумасшедший бросок Каспера Уэйра на последних секундах, но при этом комментатор той встречи не прямо-таки ярко отреагировал на этот момент. После игры президент ЦСКА Андрей Ватутин обратил на это внимание. РФБ как-то отслеживает работу комментаторов? Были ли похожие прецеденты?

— Если мы и отслеживаем работу комментатора, то очень косвенно. Во-первых, это не наша епархия, а телевизионного канала, к которому мы имеем очень посредственное отношение. Например, представим ситуацию, что играют не ЦСКА — «Нижний Новгород», а сборные России и Турции. И вдруг комментатор начал бы болеть за сборную Турцию. Ну, конечно, мы обратили бы внимание на это и сказали: «Чувак, подожди, что-то не так. Почему такая реакция?» Это не значит, что должно быть какое-то наказание. Но мне кажется, профессионализм комментатора — это умение быть максимально нейтральным на матче. Да, огромное количество домашних комментаторов в НБА, болеющих условно за «Юту», поддерживают свою команду. И, естественно, в трансляции для какого-нибудь «Портленда» может показаться «ничего себе, как он сказал про наш клуб». Поэтому здесь я не вижу большой проблемы в том, что кто-то поддержал другой клуб. Но, опять же, здесь больше, наверное, вопросы к организации, которая предоставляет комментатора.

Я всегда прошу наших комментаторов: будьте просто адекватны, пожалуйста. Если играют две наши команды, работайте максимально корректно, нейтрально.

НБА — это лучший баскетбол в мире

Андрей Кириленко (слева) и Леброн Джеймс (справа) Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

— Недавно вы давали интервью Okko, и многих зацепила фраза, что в НБА неправильный баскетбол, в отличие от Евролиги. Почему же тогда одни из лучших игроков Евролиги: Мицич, Везенков, Теодосич в свое время, очевидно, выступают совсем не ярко и эффективно в НБА?

— Просто для болельщиков они не ярко, а Дончич — ярко. На самом деле, это великолепный пример того, как один заголовок в медиа может поменять полностью восприятие ответа на заданный вопрос. Контекст вопроса был такой: каков баскетбол в НБА? Я вот сейчас сразу скажу, НБА — это лучший баскетбол в мире. Когда я сказал «неправильный», то при этом посмеялся и конкретизировал, что хочу здесь сказать. «Неправильный» в каком контексте? Это не классический баскетбол, который мы привыкли видеть и который, например, я люблю смотреть и в какой люблю играть. Евролига или баскетбол в Европе — это классический баскетбол. НБА играет в альтернативный баскетбол будущего, в какой-то момент он, думаю, тоже придёт. В том числе это изменённые правила, большой судейский акцент на определённых вещах.

Поэтому, когда я говорю «неправильный», это не значит, что он плохой. Он просто не классический — два шага с мячом и завершение. А сейчас я смотрю баскетбол, в котором есть шесть шагов, причём мне пытаются доказать, что это один. Повторюсь, это не значит плохой баскетбол. Он лучший баскетбол в мире, который есть. Надеюсь, я развернул свою мысль. На самом деле, я получил даже e-mail от моего товарища из НБА, который написал мне: «Как так у нас неправильный баскетбол?» Я говорю: «Господи, ещё ты не начинай» (смеётся).

— В Лиге ВТБ много возрастных баскетболистов: Понкрашов, Фридзон, Воронов. Вы ещё даже с ними играли, а они до сих пор пылят. Их присутствие в лиге можно назвать неким индикатором кризиса в российском баскетболе?

— НБА тоже в кризисе, получается. Там Леброн, Кайл Лаури, Пи Джей Такер. Все играют. Я бы мог назвать ещё 20 возрастных игкров. Юдонис Хаслем сейчас в 40 лет только закончил. Давайте пойдём от другого. Сколько российских игроков, которых вы назвали, имеют значительное время или влияние на игру своей команды, являются лидерами?

— Евгений Воронов.

— Вот, один Леброн. Пускай Воронов — это будет наш Леброн. Громкий заголовок будет (смеётся). Ну, а остальные? Кто имеет влияние? Понкрашов? Нет. Виталий Фридзон? Я его люблю, но он сейчас не ключевой игрок.

— Вопрос больше про то, почему клубы выбирают не молодых перспективных ребят, а возрастных игроков.

— Не стоит забывать, что таких игроков, как Фридзон, Понкрашов, Воронов, не всегда берут из-за того, что они лучше по позиции. У них огромный опыт за спиной, и наличие таких игроков в команде даёт огромную глубину в раздевалке, на тренировке. Эти ребята проходили через многое. В НБА в каждой команде есть два-три ветерана, которые играют минимально, но наличие их в составе гарантирует правильную почву, определённую атмосферу, которая должна быть в баскетбольной команде. Ребята, может быть, много времени не проводят на площадке, но именно эту роль выполняют. Поэтому я не считаю, что наличие ветеранов вдруг почему-то плохо для нашего баскетбола. Наоборот, классно. Просто плохо, когда у тебя только ветераны в команде.

— Леброн Джеймс прекрасен в свои 39 лет, и не только он. Как думаете, в НБА может быть допинг? Может сами сталкивались как-то?

— Я лично с этим никогда не сталкивался, только видел реакцию игроков, которых ловили на допинге. Примеров не так много. В какой-то момент Хедо Туркоглу попался, пропустил год или два, кажется. У Линдси Хантера тоже была история. Было много случаев из-за марихуаны, на стероидах кто-то попадался, были случаи и тяжёлых наркотиков. Но таких примеров очень мало, поэтому я не могу говорить про какую-то тенденцию.

— Почему тогда НБА не подписывает Всемирный антидопинговый кодекс? ВАДА призывало лигу к этому уже несколько лет назад.

— А для чего им подписывать антидопинговый какой-то кодекс ВАДА, когда у них есть своя собственная структура, которая это контролирует, и всё это остаётся внутри? Это же коммерческая организация, большой бизнес. Представьте, что у тебя есть свой бизнес, приходит какая-то сторонняя организация и говорит: «А давайте теперь мы будем у вас отвечать вот за это?» Ты говоришь: «Подождите, но у нас это всё своё, мы это делаем лучше, чем вы». Сейчас много случаев с ВАДА, когда страны или федерации не устраивает их работа. Много моментов, которые просто неудобны, нет чёткого понимания, что и кому позволено, что и кому не позволено. Поэтому НБА, НХЛ, НФЛ остаются организациями, которые просто оставляют это всё внутри и делают всё сами.

Сейчас праймовому Кириленко было бы интереснее играть за «Денвер»

Аарон Гордон (слева), Никола Йокич (в центре), Майкл Портер-младший (справа) Фото: Justin Ford/Getty Images

— Последние несколько лет баскетбольное инфополе заполонил француз Виктор Вембаньяма. Как он вам? Не кажется ли, что его немного переоценили перед приездом в НБА?

— На мой взгляд, это крутейший игрок. Я думаю, что через два-три года, при отсутствии травм, он будет ключевым игроком для НБА, топ-10 за всю историю. Он сейчас при лимитированном количестве времени выдает сумасшедшую статистику, и это в свой первый год. Он ещё достаточно сыроват, видно, где можно прибавлять, плюс на него не играют ещё толком.

— Он заслуживал вызова на Матч всёх звёзд?

— Надо смотреть, какой состав на Западе получился, я точно не помню.

— Карл-Энтони Таунс попал, например.

— Вот для меня Вембаньяма впереди него. Ну это моё субъективное мнение.

— Очевидно, что НБА очень меняется: всё меньше защиты, Дончич и Эмбиид набирают по 70 очков. Если бы праймовый Андрей Кириленко был бы сейчас в лиге — каким игроком он бы был? Роль, влияние на игру команды. Можете предположить его примерную статистику?

— Я думаю, что плюс-минус всё то же самое было бы, может быть, статистика на 15-20% была бы повыше, потому что просто сама игра изменилась. Сейчас очень много факторов, которые помогают набирать очки и ускоряют игру.

— А если бы праймовый Кириленко сейчас был свободным агентом и его хотели подписать все контендеры — в какой нынешний клуб он бы пошёл и почему?

— Если по стилю игры, а не по каким-то другим факторам, мне бы самому было интереснее поиграть в «Денвере». Просто потому, что там есть движение мяча. И когда главный игрок постоянно задействует всех остальных, очень приятно играть в такой атмосфере. Ты знаешь, что если ты открыт — тебе прилетит этот мяч. Мне было бы удобно играть в таком бегущем стиле.

— Перед стартом сезона казалось, что «Денвер» достаточно легко может взять второй титул подряд. Однако сейчас картина выглядит немного иначе: есть «Бостон», «Клипперс». Можете назвать потенциальный финал НБА? Или, может, даже победителя?

— Честно говоря, в «Клипперс» не верю, мне очень нравится Кавай Леонард, но как в команду не верю. Не знаю почему, видимо, это исторически просто. «Бакс» тоже очень нестабильны в этом сезоне, наверное, нет. Мне очень нравится «Бостон». Считаю, «Селтикс» по всем позициям укомплектованы как надо. Если обойдётся без травм, то они будут большие претенденты на чемпионство. Очень неплохо выглядит «Филадельфия», опять же, когда Эмбиид без травмы. Наверное, это два фаворита на Востоке.

— Сейчас «Кливленд» на втором месте в Восточной конференции.

— «Кливленд», кстати, неплохая команда, но похожа на «Клипперс». Как и «Нью-Йорк». То есть вроде бы у них всё есть, но что-то не то. Они пока не доказали, что в них можно верить.

Если взять Запад, то «Денвер». Не верю, что «Миннесота» долго продержится в плей-офф, хотя у них сейчас очередной всплеск. Мне очень нравится «Оклахома», вот там как раз я больше вижу какую-то глубину, что ли. Если «Миннесота», кажется, уже достигла потолка и команде больше негде прибавить, то как раз «Оклахома» ещё может стать лучше. «Денвер» мне больше нравится, но не дай бог Никола Йокич где-то подвернёт голеностоп, тогда они обречены сразу же. «Даллас» тоже очень нравится, но это команда одного игрока.

— После дедлайна стало известно, что Леброн Джеймс мог быть обменян из «Лейкерс» в «Голден Стэйт». Вы вообще верите в это?

— Я думаю, что это невозможно. Кого нужно было отдать «Голден Стэйт», чтобы получить Леброна? Зачем это «Лейкерс»? Это шило на мыло для обеих команд, потому что никак бы друг друга не усилили.

— В прошлом году в Ижевске сделали 14-метровый мурал с вами. Видели его в живую? Может, общались с создателями?

— Да, я с ребятами, мне кажется, парой слов перекинулся. Спасибо им. Я вообще рад за Ижевск, потому что там получилось открыть большой центр уличного баскетбола — это универсальные баскетбольные площадки на пять колец с зоной воркаута под открытым небом. Там, кстати, этот мурал прямо рядом. И вот сейчас как раз мы планируем в Ижевске начать строительство уже капитального сооружения — центра регионального развития РФБ. Это будет многофункциональная арена, где смогут проводить игры, тренироваться и отдыхать баскетболисты не только из Удмуртии, но и из соседних регионов.

— Недавно вы признались, что играете в фэнтези-баскетбол. Не было ли мысли сделать РФБ свою платформу с российским фэнтези-баскетболом?

— Не скажу, что я прям какой-то серьёзный игрок, просто у меня сын играет, а я как будто бы с ним. Сделать фэнтези ВТБ, Суперлиги? Пока таких мыслей не было, может быть, мы к этому придём. Опять же, сейчас есть более приоритетные задачи, связанные как раз с инфраструктурой больше. Если кто-то начнёт это делать, мы с удовольствием поддержим эту идею, почему нет.