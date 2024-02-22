Показываем, что баскетболисты выкладывали в интернет много лет назад.

Из архива Леброна, Стефа и не только. Первые фотографии звёзд НБА в социальных сетях

Социальные сети давным-давно стали неотъемлемой частью спортивного сообщества. Благодаря им простые болельщики могут следить за кумирами и любимыми командами, оставаться в курсе событий и делиться мнениями, в то время как у самих игроков появилась возможность выстроить персональный бренд, завести платформу и подзаработать на этом.

Однако ещё 10 лет назад никто и не предполагал, что соцсети пойдут по такой траектории развития. Поэтому даже именитые баскетболисты публиковали самые обыкновенные фотографии, которые в 2024 году вызывают улыбку. В этом материале «Чемпионат» расскажет и покажет, какими были самые первые посты звёзд НБА.

Леброн Джеймс

Карьера Леброна в НБА началась почти за четыре года до того, как был основан «Твиттер». Тем не менее с ростом популярности соцсетей пропорционально росла и популярность Джеймса, который теперь имеет 240 млн подписчиков в сумме на нескольких платформах.

Самой первой публикацией Леброна была обработанная фотография, на которой он якобы бросает через Джулиуса Ирвинга.

«Встреча шестых номеров», – написал Брон 14 января 2012 года.

Доктор Джей носил №6 в «Филадельфии», где завершил карьеру в 1987-м, а Леброн выбрал эту цифру после перехода в «Майами», где его излюбленный 23-й был выведен из обращения в честь Майкла Джордана.

«Встреча шестых номеров» Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Кевин Дюрант

Первый из немногочисленных постов в профиле Кей Ди датируется 19 декабря 2017 года. Он был посвящён Коби Брайанту, который на тот момент уже завершил карьеру.

«Качественная защита. Ещё лучшее нападение. Когда я был 19-летним новичком, Коби вдохновлял меня. Спустя 10 лет ничего не изменилось. С любовью к 24-му, с ним никто не сравнится!» – написал Дюрант, опубликовав их совместную фотографию.

Из поста о Коби Брайанте Фото: Из личного архива Кевина Дюрант

Стефен Карри

14 марта 2014 года – день, когда Стефу исполнилось 26 лет. Он отметил день рождения со своей супругой Айешей.

«Наслаждаемся ранним днём рождения с женой! «Соедини четыре», – написал Карри.

День рождения с супругой, 2014 год Фото: Из личного архива Стефена Карри

Яннис Адетокунбо

Яннис впервые поделился фотографией в своём профиле 3 января 2014 года – спустя полгода после того, как был выбран «Милуоки» на драфте-2013 под 15-м номером. Это было селфи с его старшим братом, Танасисом, который на тот момент выступал за «Делавэр Эйти Севенерс» (ныне – «Делавэр Блю Коатс»).

Селфи со старшим братом Фото: Из личного архива Янниса Адетокунбо

Лука Дончич

Лука завёл аккаунт в социальных сетях довольно рано. Свою первую фотографию он выложил 15 октября 2012 года. На тот момент Дончичу было всего 13 лет, и буквально месяцем ранее он подписал пятилетний контракт с мадридским «Реалом».

Судя по всему, фото было сделано на каком-то юношеском турнире и сохранено в плохом качестве. Но футболку бренда Air Jordan всё равно видно!

На юношеском турнире Фото: Из личного архива Луки Дончича

Джейсон Тейтум

Тейтум сделал свою первую публикацию в возрасте 14 лет 2 мая 2012 года. Это была обрезанная фотография его школьной команды, «Чаминейд» из Сент-Луиса (штат Миссури).

В школьной команде Фото: Из личного архива Джейсона Тейтума

Дэмьен Лиллард

28 мая 2012 года Дэмьен Лиллард поделился размытым снимком с тренировки, которая стала для него последней в «Уэбер Стэйт» перед драфтом НБА. Ровно месяц спустя разыгрывающий был выбран «Портлендом», где в итоге провёл 11 лет.

«Последняя тренировка в моей студенческой карьере», – написал Дэйм.

«Последняя тренировка в моей студенческой карьере» Фото: Из личного архива Дэмьена Лилларда

Джеймс Харден

Джеймс Харден «почистил» публикации в своём профиле, но интернет помнит всё. Сейчас самым давним его постом является фото рэпера Тупака Шакура. Однако по факту первой фотографией, выложенной Харденом, было забавное селфи, датированное 10 января 2012-го. На нём игрок в кепке «Цинцинатти Бенгалс» из НФЛ якобы звонит кому-то по телефону.

Селфи Джеймса Хардена Фото: Из личного архива Джеймса Хардена

Расселл Уэстбрук

Уэстбрук сделал то же самое, что и Харден, и скрыл в своём аккаунте все публикации, сделанные до 23 мая 2023 года. Но на просторах Сети всё-таки остался скриншот его самого-самого первого поста от 2 февраля 2012-го. Это фотография, на который молодой Расс красуется в очках и клетчатой рубашке.

Расселл Уэстбрук Фото: Из личного архива Расселла Уэстбрука

Кайри Ирвинг

Ещё один баскетболист, который по прошествии лет постеснялся оставить свои самые первые публикации в открытом доступе. 29 октября 2011 года Кайри Ирвинг выложил смешную фотографию, которую подписал:

«Мне сказали, что я ничего не выкладываю, так что начну делать много постов, лол».

Кайри Ирвинг, 2011 год Фото: Из личного архива Кайри Ирвинга

Энтони Дэвис

Ещё в прошлом году Энтони Дэвис решил отдохнуть от социальных сетей и деактивировал свой аккаунт. Однако на просторах интернета остался скриншот самой первой публикации, сделанной им 30 июня 2012 года. Это была совместная фотография Эй Ди и Остина Риверса с драфта, где «Новый Орлеан» выбрал их под первым и 10-м номерами соответственно.

«NOLA», – написал Дэвис (акроним означает «Новый Орлеан, штат Луизиана»).

Энтони Дэвис и Остин Риверс на драфте «Нового Орлеана» Фото: Из личного архива Энтони Дэвиса

Крис Пол

А вот какой была первая фотография в профиле Криса Пола. На ней он и молодой Кармело Энтони отправляются на тренировку – видимо, в рамках подготовки к летним Олимпийским играм 2012 года (пост был опубликован 21 июня того года). Из Лондона сборная США уехала с золотыми медалями: CP3 был в той команде вторым по передачам, а Энтони – по очкам.

Крис Пол и Кармело Энтони отправляются на тренировку Фото: Из личного архива Криса Пола

Девин Букер

Первой публикацией в аккаунте Девина была его детская фотография, на которой он запечатлён вместе с мамой Вероникой Гутьеррес и свободным братом Давоном Уэйдом.

С мамой и сводным братом Фото: Из личного архива Девина Букера

Донован Митчелл

25 августа 2012 года Донован Митчелл опубликовал фотографию с легендарным бейсболистом Томом Сивером. Обратить внимание также хочется на футболку, в которую одет молодой Донован – на ней красуется логотип баскетбольной команды университета Северной Каролины, «Тар Хилз». В декабре 2023 года Митчелл признался, что мечтал выступать за этот коллектив в колледже, но так и не получил предложения (и в итоге оказался в «Луисвилл Кардиналс»).

С бейсболистом Томом Сивером Фото: Из личного архива Донована Митчелла

Тайриз Халибёртон

В профиле восходящей звезды «Индианы» первая публикация появилась 24 мая 2014 года. На фотографии Тайриз запечатлён вместе с Тайлером Хирро, ныне защитником «Майами». Вместе они выступали в лиге AAU за «Висконсин Юнайтед». У этих парней вообще много общего: от родного штата до инициалов.