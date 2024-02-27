«Астана» рвётся в плей-офф. Кто такой Фотис Такианос, возглавивший клуб из Казахстана?

20 февраля стало известно, что Олег Киселёв неожиданно покинул пост главного тренера «Астаны». При нём команда ещё по ходу первой части сезона одержала больше побед, чем за весь предыдущий, однако специалиста это не спасло. Его сменил грек Фотис Такианос, последним клубом которого стал ПАОК. «Чемпионат» подготовил материал о новом наставнике казахстанской команды.

Олег Кисёлев Фото: БК «Астана»

Сначала речь пойдёт об уволенном Киселёве. Он работал с командой с 2022 года, совмещая с постом главного тренера сборной Казахстана. В первом сезоне при Киселёве «Астана» одержала пять побед в рамках Единой лиги ВТБ и закономерно не попала в плей-офф. Однако буквально за межсезонье все кардинально изменилось.

Для Киселёва период в «Астане» был вызовом. Ранее он не работал в столь статусном клубе даже по меркам Казахстана. Однако его идеи действительно были видны и по большей части работали. Да, не обходилось без индивидуальных действий легионеров, но система была и приносила свои плоды. Команда прибавила по сравнению с прошлыми сезонами, и уже в ноябре превзошла прошлогодний результат по количеству побед. Это всё к тому, что так или иначе работу Киселёва можно оценить положительно. Он неплохо справлялся, и кто знает, может быть, через некоторое время мы увидим его в другом клубе Единой лиги ВТБ.

Так кто же такой Фотис Такианос? Несмотря на 20-летнюю тренерскую карьеру, о нём не так много известно, потому что он практически не работал с большими клубами. После игровой карьеры, которая продлилась чуть больше 10 лет, в 2004 году он присоединился к тренерскому штабу «Ираклиса» в качестве ассистента. Затем он занимал аналогичную должность в АЕКе и ПАОКе. В качестве главного в 2007 году он принял «Панораму». После этого работал в Катаре, на Кипре и в Косове.

Фотис Такианос Фото: ПАОК

В сезоне-2021/2022 он дошёл с «Ларисой» до полуфинала чемпионата Греции, в котором его команда одержала две победы над «Панатинаикосом» — участником Евролиги. По итогу Такианос был признан тренером года в Греции. Последним клубом специалист стал ПАОК, который он возглавлял со старта этого сезона.

Команды Такианоса отличаются дисциплинированностью, заточенностью на позиционную атаку. В его системе на площадке традиционно преобладают «большие», которых загружают в «краске». Также в распоряжении Фотиса всегда есть один-два снайпера, которые поддерживают бросками с дальней дистанции.

Можно ли подобную концепцию применить в «Астане»? Легко. У казахстанцев есть всё для этого. Есть и крутые «большие» в лице Ройса Хэмма и Девина Дэвиса, есть снайпер — Карвел Андерсон. Будет интересно посмотреть, изменит ли Фотис своим принципам или же попытается, как и всегда, строить именно позиционное нападение. Маркелл Джонсон и Джордан Скиппер-Браун, наверное, сумеют встроиться и в эту систему, но очевидно, что они являются игроками под быстрые атаки.

Подписанием Такианоса руководство «Астаны» даёт понять, что клуб настроен серьёзно. И если это не принесёт плоды уже в этом сезоне, то, очевидно, должно окупиться в ближайшей перспективе.