Ватутин дал большое интервью иностранному порталу. Не обошлось без упоминания Евролиги

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Лидер «Панатинаикоса» Слукас вышел на девятое место в истории Евролиги по очкам

Костас Слукас Фото: euroleaguebasketball.net

Разыгрывающий греческого «Панатинаикоса» Костас Слукас в матче регулярного чемпионата Евролиги с французским АСВЕЛом набрал 14 очков и оформил личное достижение в карьере.

34-летний Слукас стал девятым игроком в истории Евролиги, которому покорялась отметка в 3500 набранных очков. «Панатинаикос» на домашнем паркете в Афинах обыграл АСВЕЛ со счётом 85:67. Эта победа для подопечных Эргина Атамана стала третьей кряду в регулярном чемпионате Евролиги.

На данный момент греческий клуб занимает третье место в турнирной таблице европейского баскетбольного чемпионата, уступая лишь испанским грандам — каталонской «Барселоне» и мадридскому «Реалу». Недавно разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс стал самым результативным игроком в истории Евролиги.

«Барселона» поддерживает идею расширения Евролиги

Евролига Фото: Getty Images

Член Совета директоров, а также директор баскетбольного клуба «Барселона» Хосеп Кубельс рассказал о том, что поддерживает возможное увеличение количества участников в Евролиге. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что вероятным новым участником баскетбольного европейского турнира станет клуб из Дубая.

«Я думаю, что целью поиска новых партнёров в Евролиге является также открытие лиги для новых возможностей, и Дубай — одна из них.

Мир спорта высших достижений поворачивается к Ближнему Востоку, и, начиная с Евролиги, мы не можем игнорировать эту возможность. Есть и опасения. Но именно по этой причине мы изучали этот факт в течение двух последних сезонов.

Самое главное, что Дубай — это солидный проект, цель которого — в конечном итоге играть в высшем клубном турнире европейского уровня. Было бы отличной новостью, если бы Дубай был с нами», — приводит слова Кубельса Basket News.

«Мы хотим большего». Атаман — об успехах «Панатинаикоса» в Евролиге

Эргин Атаман Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Эргин Атаман поделился амбициями клуба в нынешнем розыгрыше Евролиги.

«Сегодня вечером мы не показали хороший баскетбол, но я думаю, что мы ещё раз продемонстрировали свою силу. Мы играли далеко не лучшим образом, но выиграли с отрывом в 18 очков.

Но самое главное, что я, игроки и болельщики недовольны тем, чего мы достигли на данный момент. Мы хотим большего, ещё и ещё. На данный момент у нас всё хорошо, но у нас ещё есть шесть игр, чтобы попытаться сохранить преимущество домашней площадки в плей-офф», — приводит слова Атамана Basket News.

В последнем матче регулярного чемпионата «Панатинаикос» на домашнем паркете в Афинах обыграл французский АСВЕЛ со счётом 85:67. На данный момент греческий клуб занимает третье место в турнирной таблице Евролиги.

Бывший партнёр по команде Майка Джеймса оценил рекорд американца в Евролиге

Майк Джеймс (справа) Фото: euroleaguebasketball.net

Сербский баскетболист Владимир Мицов высказался об успехах своего бывшего партнёра по «Милану» Майка Джеймса.

«Он очень своеобразный, как и почти каждый американец. Но клубы готовы были с этим мириться. Я уважаю это, потому что он раскрылся. Он отлично играл, но был как бомба замедленного действия.

Иногда даже самые незначительные вещи сильно влияли на него и сводили с ума. Он мог внезапно решить не играть и попросить смениться», — приводит слова Мицова сайт Eurohoops.

Президент ЦСКА Ватутин: выражение «Спорт вне политики» — это ложь

Андрей Ватутин Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что у его клуба сохраняются хорошие отношения с клубами и руководством Евролиги, но пока политика довлеет над спортом.

«Мы как акционеры Евролиги каждую неделю принимаем участие в решении тех или иных операционных вопросов лиги. У нас прекрасные отношения с клубами и руководством Евролиги, как никогда раньше. Это невероятная ситуация, когда мы участвуем в будущем и настоящем лиги, но не играем в самом турнире. Регулярно ко мне на мероприятиях Евролиги кто-то подходит, от бывших игроков до каких-то чиновников, и говорит: «Ждём возвращения ЦСКА».

«Когда «Маккаби» начал выступать в Белграде, был ли у нас соблазн поднять вопрос о возвращении ЦСКА? Мы задали этот вопрос и услышали, что это разные случаи и их нельзя сравнивать. Вы, наверное, знаете, что ЦСКА тоже проголосовал за то, чтобы «Маккаби» играл. Почему мы это сделали? Я считаю, что решение, которое было принято в отношении нас, неправильное. Если бы мы проголосовали против «Маккаби», мы бы подтвердили справедливую дисквалификацию ЦСКА. Сам клуб «Маккаби» не может оказаться заложником военно-политической ситуации.

Выражение «Спорт вне политики» — это, конечно, ложь. Спорт уже давно стал частью и инструментом политики. Я думаю, что это хорошее решение в отношении «Маккаби». И этим мы хотели показать, что такое же решение можно было принять и в отношении ЦСКА, но пока этого не произошло», — приводит слова Ватутина издание Meridian Sport.

Президент ЦСКА Ватутин: присоединение Дубая может экономически помочь Евролиге

Андрей Ватутин Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин считает, что появление в Евролиге команды из Эмиратов выгодно для лиги в экономическом плане.

«Я был и остаюсь одним из сторонников включения команды из Эмиратов. Это огромный рынок на Ближнем Востоке и в Азии. И это не только местные жители, но и просто европейцы, которые там живут. Но есть и трудности.

Команды пока не существует и у неё нет лиги, в которой можно было бы выступать. Пока нет ничего, кроме амбиций и денег. История спорта знает немало примеров, когда эти вопросы решались. Арена замечательная. Её увидели представители всех клубов Евролиги. Прорабатываются различные варианты включения команды в европейские турниры, но не хотелось бы раскрывать подробности.

Это могло бы помочь Евролиге экономически. Там предлагают хорошие деньги и грех отказаться. Но я понимаю эти паузы. Лига хочет застраховаться от любых неожиданностей. Дубай может показаться далёким, но полёт из Москвы в Виторию — это то же самое, что полёт в Дубай. Более того, «Эмирейтс» будет экономически помогать клубам, которые к ним прилетают», — приводит слова Ватутина издание Meridian Sport.

Ранее сообщалось о соглашении между Евролигой и Дубаем, согласно которому команда из Дубая войдёт в Евролигу через несколько сезонов участия в Еврокубке.

Защитник «Олимпии Милан» Билли Бэрон выбыл до конца сезона

Билли Бэрон Фото: euroleaguebasketball.net

Защитник «Олимпии Милан» Билли Бэрон отправляется в США, где ему проведут ещё одну операцию на правом локте, он пропустит остаток сезона Евролиги.

В прошлом месяце итальянский баскетбольный клуб «Олимпия Милан» объявил, что американский защитник выбыл на неопределённый срок из-за травмы локтя. Ему был назначен курс реабилитации, но Бэрону потребовалась операция, которую проведут на его родине.

33-летний Билли Бэрон начал профессиональную карьеру в 2014 году, свой дебютный сезон он провёл за литовский «Ритас», после чего выступал за ряд клубов, в том числе за сербскую «Црвену Звезду» и российский «Зенит».